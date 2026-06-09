Hướng dẫn cập nhật iOS 27 bản thử nghiệm

Dù Apple chưa công bố thời điểm phát hành chính thức iOS 27, người dùng iPhone đã có thể trải nghiệm sớm bản cập nhật thông qua phiên bản thử nghiệm (Beta) của hệ điều hành này.

Tuy nhiên, việc cài đặt phiên bản thử nghiệm tiềm ẩn nhiều rủi ro và chỉ nên thực hiện trên thiết bị phụ.

Để cài đặt iOS 27 Beta, người dùng cần đáp ứng các điều kiện sau: Sở hữu một chiếc iPhone tương thích với iOS 27; Đăng ký tham gia chương trình Developer Beta của Apple.

Hướng dẫn cài đặt iOS 27 Beta

Đăng ký tài khoản Developer Beta:

- Truy cập Beta.Apple.com.

- Đăng nhập bằng tài khoản Apple ID của bạn.

- Đồng ý với các điều khoản của Chương trình Apple Beta Software.

Người dùng cần đăng ký tham gia chương trình Developer Beta của Apple để có thể cài đặt iOS 27 Beta (Ảnh: Thế Anh).

Cài đặt bản cập nhật

- Trên iPhone, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

- Chọn iOS 27 Beta dành cho nhà phát triển.

- Quay lại màn hình cập nhật, bản iOS 27 Beta sẽ hiển thị. Tiến hành cài đặt như các bản cập nhật thông thường.

Các bước cập nhật iOS 27 Beta (Ảnh: Thế Anh).

Lưu ý quan trọng:

iOS 27 Beta là phiên bản thử nghiệm, có thể chứa nhiều lỗi và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Người dùng chỉ nên cài đặt trên một chiếc điện thoại phụ để tránh rủi ro mất dữ liệu hoặc gián đoạn công việc, đồng thời luôn sao lưu dữ liệu trước khi tiến hành cập nhật để đảm bảo an toàn.

Hệ điều hành iOS 27 là bản cập nhật lớn tiếp theo dành cho iPhone, tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất và tinh chỉnh trải nghiệm người dùng. Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất là tốc độ khởi chạy ứng dụng đã được tăng thêm 30%, cùng với tính năng truyền tải AirDrop nhanh hơn tới 80%.

iOS 27 mang đến hàng loạt cải tiến về hiệu suất và tính năng (Ảnh: Apple).

Để hỗ trợ các thiết bị đời cũ, Apple đã giới thiệu CPUI giúp tăng khả năng phản hồi, đảm bảo tất cả các dòng máy từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên đều có thể vận hành mượt mà trên bản cập nhật này.

Về mặt giao diện, iOS 27 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Liquid Glass", nhưng cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh độ trong suốt thông qua một thanh trượt chuyên dụng.

Các biểu tượng ứng dụng cũng được nâng cấp để trông sắc nét và rõ ràng hơn nhờ vào việc bổ sung các lớp khúc xạ ánh sáng. Ngoài ra, hệ thống tìm kiếm Spotlight đã được xây dựng lại hoàn toàn với chỉ mục tìm kiếm mới, giúp thiết bị hiểu rõ ngữ cảnh hơn và đưa ra các gợi ý chính xác.