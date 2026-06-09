Loạt iPhone hỗ trợ cập nhật iOS 27

Tại sự kiện WWDC 2026, Apple đã công bố danh sách chi tiết những mẫu iPhone hỗ trợ cập nhật iOS 27. Theo đó, tất cả thiết bị hỗ trợ iOS 26 đều có thể nâng cấp phiên bản phần mềm mới này.

iOS 27 hỗ trợ cả dòng sản phẩm iPhone 11 (Ảnh: PhoneArena).

Danh sách chi tiết những mẫu iPhone hỗ trợ cập nhật iOS 27 gồm:

- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air.

- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

- iPhone SE (2020), iPhone SE (2022).

Hệ điều hành iOS 27 là bản cập nhật lớn tiếp theo dành cho iPhone, tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất và tinh chỉnh trải nghiệm người dùng. Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất là tốc độ khởi chạy ứng dụng đã được tăng thêm 30%, cùng với tính năng truyền tải AirDrop nhanh hơn tới 80%.

Để hỗ trợ các thiết bị đời cũ, Apple đã giới thiệu CPUI giúp tăng khả năng phản hồi, đảm bảo tất cả các dòng máy từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên đều có thể vận hành mượt mà trên bản cập nhật này.

Về mặt giao diện, iOS 27 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Liquid Glass", nhưng cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh độ trong suốt thông qua một thanh trượt chuyên dụng.

iOS 27 mang đến hàng loạt cải tiến về hiệu suất và tính năng (Ảnh: Apple).

Các biểu tượng ứng dụng cũng được nâng cấp để trông sắc nét và rõ ràng hơn nhờ vào việc bổ sung các lớp khúc xạ ánh sáng. Ngoài ra, hệ thống tìm kiếm Spotlight đã được xây dựng lại hoàn toàn với chỉ mục tìm kiếm mới, giúp thiết bị hiểu rõ ngữ cảnh hơn và đưa ra các gợi ý chính xác.

Ứng dụng Sức khỏe bổ sung các tính năng theo dõi nâng cao cho chu kỳ kinh nguyệt, bao gồm cả việc ghi nhật ký triệu chứng và giáo dục về giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Apple cũng tăng cường bảo mật cho Tài khoản trẻ em và cải thiện các quyền kiểm soát của phụ huynh.

Đối với những người dùng AirPods, iOS 27 mang đến khả năng tùy chỉnh EQ trực tiếp, giúp cá nhân hóa trải nghiệm âm thanh trên tai nghe không dây của Apple. iOS 27 được kỳ vọng trở thành một trong những bản cập nhật toàn diện, kết hợp giữa tốc độ xử lý vượt trội và sự tiện dụng trong quá trình sử dụng.