Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 vinh danh Internet FPT và FPT Camera AI

Đây là 2 trong 5 sản phẩm của FPT được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2025 ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” bao gồm: Hệ sinh thái số hóa di sản văn hóa - FPT Culture Tech; Nền tảng quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện - Kyta Platform; Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới - FPT CX Suite; Giải pháp Internet toàn diện - Internet FPT; Giải pháp Giám sát thông minh ứng dụng AIoT cho bán lẻ - FPT Camera.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards - VAD) được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, giao cho Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức thực hiện.

Đại diện FPT nhận giải thưởng tại Vietnam Digital Award 2025 (Ảnh: FPT).

Internet FPT: Giải pháp toàn diện và tiên phong chuẩn kết nối thế hệ mới

Hơn 28 năm phát triển, không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ internet hàng đầu, FPT mang đến những chuẩn mực công nghệ mới trong lĩnh vực internet, kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện.

Thấu hiểu nhu cầu khác biệt của từng nhóm người tiêu dùng từ game thủ, gia đình đến doanh nghiệp, FPT tập trung đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển dịch vụ internet toàn diện, nhằm phục vụ tối đa mọi nhu cầu từ học tập, giải trí, làm việc…

Năm 2022, FPT triển khai công nghệ Wi-Fi 6 với kết nối không dây thế hệ mới, mang lại tốc độ truy cập nhanh vượt trội, vùng phủ sóng rộng hơn và khả năng đáp ứng đồng thời nhiều thiết bị.

Đến năm 2025, FPT tiếp tục khẳng định vị thế khi ra mắt giải pháp SpeedX tích hợp hai công nghệ tân tiến nhất là XGS-PON và Wi-Fi 7 cho trải nghiệm đến tốc độ internet lên tới 10Gbps.

Đây là bước phát triển chiến lược giúp FPT mang chuẩn tốc độ 10 Gbps đến tận tay người dùng. SpeedX có khả năng cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc. Băng thông lớn lên tới 10Gbps giúp kết nối tốc độ cao, loại bỏ hoàn toàn tình trạng giật lag khi tải game, livestream, họp trực tuyến…

Giải pháp SpeedX của FPT tiên phong mang công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 đến tận tay người dùng (Ảnh: FPT).

Trên nền tảng đường truyền Internet mạnh mẽ, FPT tích hợp thêm các công nghệ mới như: Ultra Fast ứng dụng AI và Big Data giúp giảm giật lag, tối ưu tốc độ khi chơi game. FPT triển khai F-Safe - lớp bảo mật tự động ngay trên modem Wi-Fi, bảo vệ toàn bộ thiết bị trong nhà khỏi mã độc, website độc hại, đồng thời hỗ trợ kiểm soát thời gian truy cập cho trẻ nhỏ.

Ở hạ tầng lõi, FPT sở hữu 4 trung tâm dữ liệu lớn (Data Center) có quy mô hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế Tier III, thiết kế theo chuẩn Leed Certification (hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh) và được sử dụng bởi nhiều ngành dịch vụ quan trọng như tài chính ngân hàng, chứng khoán, vận tải và truyền thông, đóng vai trò là hạ tầng trọng yếu phục vụ các nền tảng AI, Cloud, IoT và chuyển đổi số quốc gia.

Giải pháp giám sát thông minh ứng dụng AIoT cho bán lẻ - Hệ sinh thái quản trị thông minh

Giải pháp giám sát thông minh ứng dụng AIoT do FPT Camera phát triển được vinh danh nhờ khả năng tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ.

Dựa trên nền tảng FPT VMSmart, toàn bộ hệ thống camera và thiết bị IoT được quản trị tập trung trên một giao diện, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, tìm kiếm và phân tích dữ liệu theo từng cửa hàng, khu vực hoặc sự kiện cụ thể.

Giải pháp tích hợp 5 nhóm tính năng cốt lõi gồm: nâng cao trải nghiệm khách hàng (đếm lượt, nhận diện khuôn mặt, cảm xúc, giới tính), giám sát tuân thủ và an ninh (điểm danh, phát hiện hành vi bất thường), tự động hóa, tiết kiệm năng lượng qua cảm biến IoT, quản trị tập trung toàn hệ thống trên nền tảng FPT VMSmart.

Điểm nổi bật của FPT Camera nằm ở việc làm chủ công nghệ lõi, từ thiết bị đến phần mềm, nổi bật là FPT Camera Agent giúp biến camera thường thành camera AI mà không cần phần cứng bổ sung. Dữ liệu được lưu trữ linh hoạt trên hạ tầng cloud nội địa đạt chuẩn Tier 3 hoặc Hybrid Cloud, đảm bảo an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ giải pháp giám sát thông minh ứng dụng AI và IoT do Tập đoàn FPT phát triển giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp bán lẻ (Ảnh: FPT).

FPT Camera AI hiện được triển khai tại hơn 150 chuỗi bán lẻ với trên 30.000 cửa hàng toàn quốc, trong đó có các thương hiệu lớn như Lotte Cinema, FPT Long Châu, Ajinomoto… giúp tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi.

FPT Camera AI còn được hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 2 triệu hộ gia đình tin dùng, đồng thời mở rộng ứng dụng trong giáo dục, y tế và đô thị thông minh, góp phần xây dựng hệ sinh thái giám sát - vận hành thông minh.

Các sản phẩm công nghệ chủ lực của FPT cùng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Ảnh: FPT).

Việc các sản phẩm công nghệ chủ lực của FPT cùng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không chỉ là minh chứng cho năng lực công nghệ của tập đoàn, mà còn cho thấy cam kết mạnh mẽ của FPT trong việc đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện vì một Việt Nam số thịnh vượng.

