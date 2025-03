Giải pháp kiến trúc doanh nghiệp thông minh từ HOPEX và ABeam Consulting Việt Nam

Những thách thức trong quản trị kiến trúc doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số

Quản trị kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture Management - EAM) là quá trình lập kế hoạch, thiết kế và quản lý tổng thể các yếu tố chiến lược kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, công nghệ thông tin (CNTT), dữ liệu và con người, đảm bảo chúng vận hành đồng bộ nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng đóng vai trò cốt lõi, quản lý và tối ưu hóa kiến trúc doanh nghiệp không chỉ giúp bảo vệ thông tin, giảm thiểu rủi ro mà còn tạo nền tảng vững chắc để kết nối chiến lược kinh doanh với công nghệ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức đang đối mặt với không ít thách thức khi triển khai EAM.

Quản trị kiến trúc doanh nghiệp (EAM) là yếu tố cốt lõi giúp tối ưu hoạt động.

Thách thức đầu tiên nằm ở sự thay đổi liên tục trong chiến lược kinh doanh, khiến bộ phận CNTT khó theo kịp để cập nhật và triển khai sáng kiến. Do đó, doanh nghiệp thường rơi vào tình trạng "lệch pha" giữa mục tiêu kinh doanh và triển khai công nghệ, gây chậm trễ trong việc phản ứng trước nhu cầu thị trường.

Ưu tiên các dự án CNTT cũng là bài toán khó. Việc thiếu một bức tranh tổng thể khiến nhiều tổ chức phân tán nguồn lực vào các dự án công nghệ chưa thật sự cấp thiết, gây lãng phí nguồn lực. Hệ thống CNTT phức tạp, cấu trúc công nghệ cồng kềnh còn dẫn đến việc gia tăng chi phí vận hành và làm phức tạp hóa quá trình bảo trì, giám sát.

Lập kế hoạch CNTT thiếu chủ động cũng khiến doanh nghiệp tập trung quá nhiều vào quản lý vận hành hằng ngày, bỏ quên việc hoạch định chiến lược dài hạn cho tài sản công nghệ. Không chỉ vậy, rủi ro bảo mật gia tăng khi tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân và yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng khắt khe.

Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh mà còn làm giảm khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi về thị trường và công nghệ. Để giải quyết bài toán này, các tổ chức cần một giải pháp quản trị kiến trúc doanh nghiệp toàn diện, giúp gắn kết chiến lược kinh doanh với hệ thống CNTT, vận hành và con người một cách nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả.

Hợp tác giữa ABeam Consulting Việt Nam và MEGA International, với HOPEX là chìa khóa, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tự động hóa các công việc quản lý kiến trúc, chiến lược, tối ưu hóa mô hình vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

ABeam Consulting và HOPEX đưa ra giải pháp EAM toàn diện

Theo đánh giá từ Gartner, HOPEX thuộc nhóm công cụ EAM hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện từ lập kế hoạch, quản lý, đánh giá tác động đến tối ưu vận hành. Nền tảng này được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chuẩn quốc tế như kiến trúc doanh nghiệp (TOGAF, ArchiMate, DoDAF, NAF, The Open Group), quản lý quy trình kinh doanh (BPMN, BIZBOK), quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ (IFACI, The Institute of Internal Auditor), quy định về bảo vệ dữ liệu (GDPR, CCPA), qua đó, đảm bảo tính thống nhất và khả năng tương thích cao khi triển khai.

Các tính năng nổi bật của HOPEX như quản trị kiến trúc doanh nghiệp, quản lý danh mục CNTT, phân tích quy trình kinh doanh, quản trị rủi ro và tuân thủ, quản lý quyền riêng tư, tự động hóa quy trình, báo cáo trực quan góp phần hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ bền vững, phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

HOPEX là nền tảng toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý kiến trúc một cách có hệ thống, hỗ trợ đắc lực cho các bên liên quan.

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số, ABeam Consulting Việt Nam đã hợp tác chiến lược với MEGA International để cung cấp giải pháp HOPEX một cách trọn gói, đảm bảo quá trình triển khai diễn ra nhanh chóng, bài bản và phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp Việt Nam. Giải pháp này không chỉ liên kết chặt chẽ chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển CNTT, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, mà còn giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa chi phí, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

Bên cạnh đó, HOPEX còn giúp tinh giản hệ thống, loại bỏ các ứng dụng dư thừa và xây dựng mô hình hợp tác nội bộ mạch lạc, hỗ trợ các phòng ban trong doanh nghiệp kết nối hiệu quả hơn.

ABeam Consulting Việt Nam là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong tư vấn quản trị và chuyển đổi số, mang đến giải pháp EAM phù hợp với doanh nghiệp Việt (Ảnh: ABeam Consulting Việt Nam).

Nền tảng HOPEX hiện đã được triển khai rộng rãi trong các ngành tài chính, y tế, năng lượng và hạ tầng… Doanh nghiệp có thể "bắt tay" với HOPEX ở bất kỳ giai đoạn nào, cho dù đang cần rà soát lại kiến trúc tổng thể, lập kế hoạch chuyển đổi số hay đáp ứng các yêu cầu bảo mật mới.

Với bề dày kinh nghiệm tư vấn, sự hợp tác giữa ABeam Consulting Việt Nam và MEGA International với nền tảng HOPEX không chỉ cung cấp giải pháp EAM toàn diện, mà còn giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với thay đổi, sẵn sàng cho những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.