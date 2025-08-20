Galaxy Z Fold7 ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới công nghệ

Dễ cầm, dễ dùng không khác gì điện thoại phẳng

Galaxy Z Fold7 năm nay có độ dày chỉ 8,9mm khi gập và khối lượng 215g, tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm cầm nắm hàng ngày. Reviewer (người trải nghiệm, đánh giá) Hưng Khúc cho biết có lúc anh quên mất đang dùng máy gập vì khi gập lại, Galaxy Z Fold7 đủ nhỏ và nhẹ như một chiếc điện thoại thông thường, hoàn toàn có thể sử dụng bằng một tay để lướt thông tin hay xử lý công việc.

Màn hình ngoài năm nay được mở rộng ra tỷ lệ 21:9, mang đến trải nghiệm sử dụng gần hơn với một chiếc điện thoại phẳng. Hưng Khúc cho biết anh dành tới 80% thời gian thao tác trên màn hình ngoài vì nó đủ thoải mái để lướt tin, kiểm tra mail bằng một tay và gõ phím chính xác hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Mỏng, nhẹ, màn hình ngoài dễ sử dụng là những yếu tố mà Hưng Khúc đánh giá cao.

Reviewer Nguyễn Ngọc Duy Luân cũng đánh giá cao thiết kế mới khi sử dụng Galaxy Z Fold7 như một chiếc máy chính. “Nó gọn hơn, nhẹ hơn, mỏng hơn, bỏ vô túi quần dễ hơn, rút ra rút vào cũng dễ hơn”, reviewer Nguyễn Ngọc Duy Luân nhận xét. Với anh, đây là lần đầu tiên điện thoại gập có thể thay thế điện thoại phẳng mà không tạo ra bất kỳ phiền toái nào về kích thước.

Galaxy Z Fold7 khiến Duy Luân có một cái nhìn mới về điện thoại gập.

Reviewer Trần Xuân Vinh ấn tượng với cơ chế gập mới: bản lề hoạt động êm hơn, có lực giữ rõ ràng ở từng nấc và không bị rơi tự do. Dù nếp gập vẫn còn thấy nếu quan sát kỹ, nó đã được làm mờ đáng kể so với các thế hệ trước.

Reviewer Xuân Vinh trên tay chiếc Galaxy Z Fold7.

Ngôn ngữ thiết kế trên Galaxy Z Fold7 cũng là điểm gây ấn tượng. Các cạnh được làm vuông vức, tỷ lệ thân máy cân đối, không có đường cắt thừa. “Đây là một trong những thiết bị đẹp nhất Samsung từng làm”, Hưng Khúc nhận xét, đồng thời đánh giá cao sự đối xứng và cảm giác sang trọng của toàn bộ máy.

Mỏng nhẹ hơn nhưng vẫn giữ nguyên trải nghiệm cao cấp

Galaxy Z Fold7 mang trong mình “trải nghiệm Ultra”, bất chấp độ mỏng chỉ 4,2mm khi mở ra.

Camera cũng là điểm được đánh giá tích cực, với cảm biến chính 200MP từ Galaxy S25 Ultra cho chất lượng ảnh rõ nét. Với reviewer Hưng Khúc, anh tận dụng thiết kế gập mở của Galaxy Z Fold7 để vừa quay video độ phân giải cao, vừa theo dõi kịch bản trong các buổi sản xuất nội dung.

Galaxy AI hữu ích, One UI 8 bảo mật và tối ưu cho màn hình lớn

Galaxy Z Fold7 còn được nhiều reviewer đánh giá cao nhờ cách các tính năng Galaxy AI hỗ trợ hiệu quả cho công việc và đời sống hàng ngày.

Với những người cần xử lý thông tin chuyên sâu, như Hưng Khúc, màn hình bên trong là nơi anh sử dụng tính năng Deep Research của Gemini - công cụ AI tổng hợp dữ liệu từ hàng trăm nguồn khác nhau để trả về kết quả chi tiết chỉ sau vài phút. Trợ lý Gemini Live có thể được kích hoạt ở bất cứ màn hình nào, dù là để tra cứu thông tin trên giao diện ứng dụng, phân tích tài liệu đang mở hay nhận diện thế giới thực qua camera.

Người dùng Galaxy Z Fold7 được tặng kèm 6 tháng sử dụng Google AI Premium, cho phép tận dụng toàn bộ sức mạnh của Gemini để hỗ trợ học tập và công việc.

Giao diện của Gemini Live được tối ưu để tận dụng không gian hiển thị rộng trên Galaxy Z Fold7. một số tính năng Galaxy AI như Hậu kỳ sáng tạo (Generative Edit) cũng khai thác lợi thế màn hình lớn, cho phép người dùng so sánh trực quan giữa ảnh gốc và ảnh sau chỉnh sửa trong cùng một màn hình.

Các tính năng Galaxy AI được xây dựng trên nền tảng One UI 8. Cả Duy Luân và Xuân Vinh đều đánh giá cao khả năng kéo thả ứng dụng, chia đôi màn hình và xử lý đa nhiệm mượt mà của hệ điều hành này.

Galaxy Z Fold7 chạy Android 16 ngay khi mở bán, đồng thời được Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 7 năm.

Galaxy Z Fold7 kế thừa các lớp bảo mật chuyên biệt như Knox Vault, Personal Data Engine, xử lý AI trên thiết bị (on-device AI) và các tính năng bảo vệ quyền riêng tư nâng cao.

Galaxy Z Fold7: Khi điện thoại gập không còn là “thử nghiệm”

Sau một tháng có mặt trên thị trường, Galaxy Z Fold7 cho thấy rõ sự trưởng thành của dòng điện thoại gập - khi nhiều reviewer cho Galaxy Z Fold7 đã vượt qua ranh giới của một thiết bị công nghệ mang tính thử nghiệm.

Với thiết kế mỏng nhẹ đủ để sử dụng hàng ngày như điện thoại phẳng, cơ chế gập chắc chắn, và khả năng hỗ trợ công việc linh hoạt nhờ Galaxy AI cùng màn hình lớn, Galaxy Z Fold7 không chỉ là thiết bị phụ mà đã trở thành lựa chọn thay thế điện thoại thông minh truyền thống, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật.