Galaxy S26 Ultra và Buds4 Pro thắng lớn tại MWC 2026

Một chiếc điện thoại cao cấp và một cặp tai nghe không dây vốn là hai dòng sản phẩm khác nhau, nhưng lần này lại hội tụ ở cùng một điểm: trải nghiệm thực tế cho người dùng.

Galaxy S26 Ultra dành được giải thưởng nhờ những nâng cấp về AI, hiệu năng, camera, thiết kế, đặc biệt là Privacy Display, còn Galaxy Buds4 Pro lại được khen vì chất âm Hi-Fi tinh chỉnh, chống ồn thích ứng và cảm giác đeo thoải mái.

Galaxy S26 Ultra xuất sắc giành giải thưởng Best in Show tại lễ trao giải Global Mobile Awards, MWC 2026 (Ảnh: Samsung).

Privacy Display và câu chuyện “sản phẩm cao cấp phải giải quyết vấn đề thật”

Nếu cần chọn một điểm nhấn khiến Galaxy S26 Ultra nổi bật giữa phân khúc flagship (cao cấp) 2026, đó là Privacy Display. Nhiều reviewer (người trải nghiệm) đánh giá cao tính năng này vì chạm đúng nỗi lo ngày càng phổ biến: điện thoại đã trở thành ví, tài liệu, công việc và đời sống riêng tư, nhưng lại thường được sử dụng ở nơi công cộng.

Privacy Display giúp bảo vệ nội dung trên màn hình khỏi ánh nhìn từ hai bên, tạo cảm giác an tâm hơn khi lướt tin nhắn, mở ứng dụng tài chính hay xử lý việc cá nhân trên tàu xe, quán cà phê. Chính điều này khiến Galaxy S26 Ultra nhận được các lời khen mang tính trải nghiệm, thay vì chỉ dừng ở mô tả công nghệ.

Đồng thời, thiết bị còn được ghi nhận nhờ AI hữu ích và mang tính thực hành hơn, cùng những nâng cấp về hiệu năng và thiết kế. Sự kết hợp đó đưa Galaxy S26 Ultra vào nhóm sản phẩm được trao danh hiệu Editor’s Choice (Bình chọn của Ban biên tập) và khuyến nghị mua từ các chuyên trang công nghệ lớn, và quan trọng hơn, giúp thiết bị giành giải Best in Show (Sản phẩm xuất sắc nhất) tại Global Mobile Awards 2026 trong khuôn khổ Mobile World Congress 2026.

Khi một giải thưởng ở sân khấu như Mobile World Congress gọi tên một sản phẩm cao cấp vì tác động thực tế, đó là dấu hiệu cho thấy Samsung đang chiếm ưu thế bằng cách đặt trải nghiệm người dùng lên trước cuộc đua thông số.

Từ giải thưởng đến bằng chứng chất lượng: AI, camera, hiệu năng cùng được kiểm chứng

Các giải thưởng và đánh giá tích cực với Galaxy S26 Ultra không chỉ xoay quanh một tính năng, mà là sự cộng hưởng của nhiều mảng mà người dùng cao cấp quan tâm.

Một số tổ chức đánh giá độc lập ghi nhận camera của Galaxy S26 Ultra ở vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng chuyên môn, cho thấy câu chuyện nhiếp ảnh không chỉ là cảm nhận chủ quan.

Galaxy S26 Ultra nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên gia công nghệ (Ảnh: Samsung).

Trong khi đó, các chuyên trang công nghệ khi trao giải Editor’s Choice thường nhấn mạnh sự cân bằng giữa hiệu năng, trải nghiệm và mức độ “đáng tin” khi sử dụng lâu dài.

Khi các reviewer đồng loạt nhắc tới AI theo hướng hữu dụng, dễ dùng và có tính thực hành, điều đó cũng phản ánh một xu hướng mới: thị trường không còn bị thuyết phục bởi AI như một màn trình diễn, mà bởi AI giúp giảm thao tác, giảm thao tác và làm cho trải nghiệm trở nên liền mạch.

Với Galaxy S26 Ultra, các ghi nhận từ truyền thông quốc tế đang tạo ra một bằng chứng rõ ràng rằng đây là một sản phẩm cao cấp được hoàn thiện theo hướng tổng thể, nơi Privacy Display là điểm khác biệt dễ thấy, còn AI, camera và hiệu năng là nền tảng để thiết bị đứng vững trong nhóm đầu của phân khúc cao cấp.

Galaxy Buds4 Pro: Sản phẩm âm thanh đề cao chất lượng nghe thật và sự thoải mái

Galaxy Buds4 Pro chinh phục người dùng bằng chất lượng âm thanh và cảm giác đeo. Nhiều trang chuyên về âm thanh đánh giá Galaxy Buds4 Pro có chất âm Hi-Fi tinh chỉnh theo hướng rõ ràng, cân bằng và giàu chi tiết hơn, đủ để làm hài lòng nhóm người nghe khó tính, trong khi chống ồn thích ứng được khen về mức độ nhạy và khả năng thích nghi tốt hơn với môi trường thực tế.

Với tai nghe true wireless (tai nghe bluetooth không dây), trải nghiệm không chỉ nằm ở việc chống ồn mạnh, mà còn ở việc chuyển trạng thái mượt, ít gây khó chịu, và không làm người dùng mệt khi đeo lâu.

Đây cũng là điểm Galaxy Buds4 Pro được đánh giá cao nhờ thiết kế vừa tai, đeo chắc và thoải mái, phù hợp cả dùng hàng ngày lẫn vận động.

Khi đặt vào bối cảnh hệ sinh thái, Galaxy Buds4 Pro trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh cho trải nghiệm cao cấp: điện thoại tập trung vào AI chủ động, riêng tư và sáng tạo, tai nghe tập trung vào âm thanh tinh chỉnh và khả năng thích nghi môi trường, tạo cảm giác “dùng trọn gói” thay vì chỉ mua một sản phẩm đơn lẻ.

Với người dùng cao cấp, giá trị của tai nghe cao cấp không nằm ở việc nghe to hay nhiều tính năng, mà nằm ở việc nghe lâu vẫn dễ chịu và chất lượng âm thanh đủ thuyết phục để dùng như tai nghe chính.

Điểm nổi bật nhất khi đặt Galaxy S26 Ultra và Galaxy Buds4 Pro cạnh nhau là việc cả hai sản phẩm cùng được giới công nghệ toàn cầu ghi nhận theo cùng một logic: ưu tiên trải nghiệm thực tế, ưu tiên những thứ người dùng cảm nhận được mỗi ngày.

Galaxy S26 Ultra được khen vì giải quyết được nỗi lo riêng tư nơi công cộng bằng Privacy Display, đồng thời thể hiện sự tiến bộ rõ rệt ở AI, hiệu năng và camera. Galaxy Buds4 Pro được khen vì chất âm Hi-Fi cải thiện, chống ồn thích ứng và sự thoải mái khi đeo.

Khi các giải thưởng và đánh giá tích cực đến từ nhiều kênh khác nhau cùng hội tụ vào những điểm tương tự, đó là tín hiệu về mức độ đón nhận của thị trường, và cũng là cách Samsung tạo ra một lối đi riêng trong kỷ nguyên điện thoại AI: không chỉ thêm tính năng, mà xây một trải nghiệm cao cấp có thể cảm nhận được ngay trong đời sống thường nhật.