Nhiều trang web phim lậu dừng hoạt động

Trong nhiều năm, vấn nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng tại Việt Nam diễn ra nhức nhối và chưa giải quyết được triệt để. Đáng chú ý, mỗi khi một tên miền bị chặn, hàng chục tên miền phụ lại mọc lên.

Trang web phim lậu thông báo đóng cửa (Ảnh chụp màn hình).

Mới đây, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến 30/5 với tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chiến dịch lần này nhắm thẳng vào các tổ chức điều hành trang web vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các trang web lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Nhà mạng khóa thuê bao chưa xác thực sinh trắc học

Thông tư 08 quy định rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Thuê bao chưa xác thực sinh trắc học bắt đầu bị khóa (Ảnh: Đoàn Thủy).

Theo lộ trình triển khai, các thuê bao chưa xác thực hoặc có thông tin không trùng khớp với dữ liệu quốc gia sẽ bị hạn chế dịch vụ, tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi); tạm dừng dịch vụ hai chiều; thu hồi số thuê bao nếu không thực hiện xác thực.

Sau ngày 15/6, người dùng khi thay đổi thiết bị (điện thoại) sẽ phải xác thực lại ảnh sinh trắc học - nếu không sẽ bị khóa một chiều sau hai giờ.

Intel nối lại quan hệ với Apple

Theo Wall Street Journal, Apple và Intel đã đạt được thỏa thuận hợp tác sau hơn một năm đàm phán. Cụ thể, Intel sẽ sản xuất bộ vi xử lý cho các thiết bị của Apple. Tương tự TSMC, Intel sẽ sản xuất chip dựa trên kiến trúc thiết kế do Apple cung cấp.

Intel và Apple đã nối lại quan hệ sau nhiều năm (Ảnh: MacRumors).

Hiện tại, chưa rõ Intel sẽ sản xuất chip cho những sản phẩm nào của Apple. Các tin đồn trước đây tiết lộ Intel có thể sản xuất một số bộ vi xử lý cấp thấp, bao gồm cả chip dòng M được sử dụng trên iPad và Mac.

Trước khi sử dụng chip Apple silicon trên các dòng sản phẩm của mình, Apple từng trang bị chip Intel cho máy tính Mac. Tuy nhiên, quá trình hợp tác này đã tạm dừng vào năm 2020 khi Apple giới thiệu thiết bị đầu tiên chạy chip M1.

iPhone 17 bán chạy nhất thế giới

Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 17 là chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất trên thế giới trong giai đoạn quý I/2026.

iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất trong quý I/2026 (Ảnh: GSMArena).

iPhone 17 chiếm 6% tổng doanh số điện thoại thông minh bán ra toàn cầu trong quý vừa qua. Bộ đôi iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro cũng lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách này.

"iPhone 17 có doanh số vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm nhờ những nâng cấp về dung lượng lưu trữ cơ bản cao hơn, độ phân giải camera, tốc độ làm mới màn hình. Điều đó giúp trải nghiệm của máy đến gần hơn với các phiên bản Pro và mang lại giá trị tổng thể tốt hơn cho người dùng.

Giải pháp công nghệ eufy Baby

eufy Baby đánh dấu bước mở rộng của thương hiệu eufy trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé thông minh. Dải sản phẩm eufy Baby ra mắt lần này bao gồm máy hút sữa không dây eufy S1 Pro, S1 và E20, máy rửa bình tiệt trùng eufy S1 Pro, camera giám sát em bé, bình hâm nóng sữa E10 và bình giữ lạnh sữa E10.

Thiết bị tích hợp cơ chế làm ấm trực tiếp với 7 mức nhiệt từ 35 đến 41 độ C (Ảnh: Thế Anh).

Đây là những giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ các bà mẹ hiện đại nuôi con một cách chủ động, nhẹ nhàng và tự tin hơn. Máy hút sữa không dây eufy tích hợp công nghệ HeatFlowTM, giúp làm ấm để hỗ trợ dòng sữa chảy tốt hơn, tăng sự thoải mái và giảm nguy cơ tắc tia sữa.

Mac mini M4 phiên bản giá rẻ bị khai tử

Mới đây, Apple đã gỡ bỏ mẫu máy tính Mac mini M4 phiên bản 256GB trên cửa hàng trực tuyến của hãng tại Việt Nam. Phiên bản Mac mini M4 thấp nhất mà hãng vẫn kinh doanh có dung lượng lưu trữ 512GB. Thiết bị này có mức giá 20,5 triệu đồng, cao hơn 5,5 triệu đồng so với phiên bản 256GB.

Mac mini M4 phiên bản giá rẻ bị khai tử (Ảnh: The Verge).

Công ty không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về động thái này. Tuy vậy, trang MacRumors cho biết Apple đang thực hiện điều tương tự tại hàng loạt thị trường. Tuần trước, công ty cũng đã ngừng nhận đặt hàng Mac mini M4 phiên bản 256GB tại Mỹ.

Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh thị trường máy tính toàn cầu đang gặp khủng hoảng về nguồn cung linh kiện. Việc ngừng kinh doanh những phiên bản dung lượng thấp có thể giúp hãng tối ưu chi phí sản xuất và biên lợi nhuận.

Galaxy S27 Ultra sẽ có camera thay đổi khẩu độ

Nguồn tin từ GSMArena cho biết camera chính trên Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị cảm biến có độ phân giải 200MP. Camera này có khả năng thay đổi khẩu độ, từ đó cải thiện hiệu suất chụp ảnh trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và yếu.

Camera trên Galaxy S27 Ultra sẽ có cách bố trí khác so với Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Lần gần nhất Samsung trang bị camera có khả năng thay đổi khẩu độ là trên dòng sản phẩm Galaxy S10. Công nghệ này cho phép cảm biến camera tự điều chỉnh khẩu độ dựa trên điều kiện ánh sáng nhằm tối ưu hiệu quả chụp hình.

Apple cũng được cho là sẽ áp dụng công nghệ tương tự trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà công ty sẽ giới thiệu vào cuối năm nay.