Điểm tuần: Apple chốt ngày ra mắt iPhone 17, Google cảnh báo về Gmail

iPhone 17 sẽ ra mắt ngày 9/9

Tuần qua, Apple đã gửi thư mời sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9/9 (0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam) với tên gọi chính thức "Awe Dropping".

Thư mời sự kiện ra mắt iPhone 17 (Ảnh: Apple).

Nhiều tin đồn cho biết công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng từ ngày 12/9. Những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9. Tương tự những năm trước, các thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Apple có thể sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Động thái này nhằm bù đắp cho chi phí linh kiện đang liên tục tăng cao, cũng như các tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Công ty AI của Elon Musk kiện Apple và OpenAI

Theo Reuters, công ty xAI và mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã đệ đơn kiện Apple và OpenAI với cáo buộc rằng hai công ty này "thông đồng" để duy trì vị thế độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh và AI tạo sinh.

Công ty của Musk cho rằng Apple và OpenAI đã hạn chế sự cạnh tranh của các đối thủ trong cùng lĩnh vực AI (Ảnh: CNBC).

Đơn kiện cáo buộc Apple đã hạ thấp thứ hạng của các ứng dụng và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực AI tạo sinh, chẳng hạn như Grok của xAI, trong bảng xếp hạng App Store. Trong khi đó, Apple lại ưu tiên tích hợp chatbot ChatGPT của OpenAI vào các sản phẩm của công ty.

"Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ vị thế độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh, Apple đã hợp tác với OpenAI, một công ty độc quyền trên thị trường chatbot AI tạo sinh", đơn kiện cho biết.

Sony ra khai trương trung tâm sửa chữa ống kính duy nhất ở Đông Nam Á

Ống kính máy ảnh cần được bảo trì và chăm sóc định kỳ để luôn hoạt động ổn định (Ảnh: CTV).

Tháng 8 vừa qua, Sony khai trương trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, cũng là duy nhất ở Đông Nam Á.

Với hệ thống máy móc hiện đại đạt chuẩn quốc tế, trung tâm giúp thiết bị luôn vận hành chính xác, bền bỉ. Sony khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra, cân chỉnh ống kính định kỳ 6–12 tháng để duy trì chất lượng hình ảnh và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Thông tin mới nhất về iPhone màn hình gập

iPhone màn hình gập có thể sẽ ra mắt vào tháng 9/2026 (Ảnh: MacRumors).

Theo Bloomberg, iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ được trang bị tổng cộng 4 camera. Trong đó, một camera đặt ở màn hình bên trong, một camera ở màn hình ngoài và 2 camera chính sẽ nằm ở mặt sau.

Trước đó, nguồn tin Digital Chat Station tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 trên iPhone màn hình gập để hỗ trợ kết nối di động. Tuy vậy, máy có thể sẽ không có khe cắm SIM vật lý.

Google đưa ra cảnh báo về Gmail

Tháng trước, Google đưa ra cảnh báo những kẻ tấn công đang gia tăng các phương thức lừa đảo và đánh cắp thông tin đăng nhập. Giờ đây, công ty tiếp tục khuyến cáo: Người dùng cần thay đổi mật khẩu tài khoản Gmail ngay lập tức.

Google khuyến nghị người dùng nên thay đổi mật khẩu Gmail để gia tăng bảo mật (Ảnh: Medium).

Google cho biết tin tặc đã mạo danh bộ phận hỗ trợ của Google để gọi điện thoại và gửi email đến tài khoản của người dùng. Mục đích của kẻ gian là đánh lừa người dùng nhấp vào một liên kết dẫn đến trang giả mạo.

Bất chấp rủi ro mật khẩu có thể bị đánh cắp, đoán ra hoặc quên, 64% người dùng vẫn không thay đổi mật khẩu thường xuyên. Công ty khuyến cáo người dùng Gmail nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức, đặc biệt là khi họ chưa làm điều này trong năm nay.

Cuộc thi dành cho các startup về AI, Blockchain

“Next Wave of Startups” là cuộc thi dành cho các startup tiên phong trong lĩnh vực AI, Blockchain và Climate Tech. NWoS 2025 được tổ chức song hành cùng Ngày Đổi mới Sáng tạo Mở 2025, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM lần thứ 6.

NWoS 2025 là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn lực toàn cầu (Ảnh: CTV).

Cuộc thi sẽ kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với các vườn ươm quốc tế hàng đầu như Business Finland và ETH Vietnam. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam mở rộng mạng lưới, học hỏi mô hình quốc tế và tiếp cận nguồn lực toàn cầu.

Startup AI Việt lọt Top 100 “Forbes Asia 100 to Watch 2025”

Đây là năm thứ năm Forbes Asia công bố danh sách thường niên, và AI Hay là startup công nghệ Việt duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng năm nay. Điều này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định tầm vóc trí tuệ Việt trên bản đồ khởi nghiệp châu Á - Thái Bình Dương.

Đầu tháng 7, AI Hay đã huy động thành công 10 triệu USD (Ảnh: CTV).

Ra mắt từ năm 2023, AI Hay đã đạt hơn 15 triệu lượt tải, giữ vị trí dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play tại Việt Nam. Ứng dụng mang đến cơ chế hỏi đáp, kết hợp giữa AI và cộng đồng, cung cấp nguồn tri thức chính xác, minh bạch và phù hợp với văn hóa bản địa.