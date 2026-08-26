Apple chốt ngày ra mắt iPhone 18 Pro Max

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng 9/9 (giờ Thái Bình Dương), tức 0 giờ ngày 10/9 (giờ Việt Nam).

Thông điệp chủ đạo của sự kiện là "Surprise and shine" (tạm dịch: Bất ngờ và tỏa sáng). Hình ảnh trên thư mời có logo Apple phát sáng với ánh mặt trời chiếu xuyên qua.

Thư mời sự kiện có thông điệp "Surprise and shine" (Ảnh: Apple).

Tại sự kiện này, Apple được cho là sẽ công bố bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.

Dự kiến, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera có khả năng thay đổi khẩu độ. Đáng nói, tính năng này chỉ xuất hiện độc quyền trên phiên bản Pro Max, trong khi mẫu Pro không hỗ trợ.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có phần Dynamic Island nhỏ hơn. Cụ thể, vùng Dynamic Island sẽ thu gọn tới 35% so với phiên bản tiền nhiệm.

Hình ảnh rò rỉ gần đây đã tiết lộ thông tin chi tiết về dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max. Theo đó, viên pin trên iPhone 18 Pro Max sẽ có dung lượng 5.391mAh, lớn hơn 12% so với iPhone 17 Pro Max.

Chưa dừng lại ở đó, phiên bản dành riêng cho thị trường Mỹ (chỉ hỗ trợ eSIM) nhiều khả năng sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn hơn. Một số tin đồn cho rằng dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max tại Mỹ sẽ ở mức 5.567mAh.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: Ice Universe).

Bên cạnh bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone màn hình gập được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của sự kiện. Theo MacRumors, iPhone gập sẽ có màn hình khoảng 7,8 inch khi mở ra. Kích thước này tương đương với màn hình trên mẫu iPad mini. Camera selfie sẽ được đặt ở góc trên bên trái của màn hình.

Trong khi đó, màn hình ngoài của máy có kích thước 5,5 inch. Màn hình này có tỷ lệ ngắn hơn và vuông vức hơn so với những chiếc iPhone hiện tại. Thiết kế này gần giống kiểu dáng của một cuốn hộ chiếu.

Ngoài ra, Apple còn có thể giới thiệu hàng loạt sản phẩm khác như Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, Apple TV 4K thế hệ mới và phiên bản cập nhật của HomePod mini.

Bên cạnh các thiết bị phần cứng mới, công ty cũng sẽ công bố ngày phát hành chính thức của iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate và các bản cập nhật phần mềm khác.