Cận cảnh chiếc Galaxy S mỏng nhất của Samsung

Galaxy S25 Edge được kỳ vọng sẽ tạo ra xu hướng smartphone cao cấp siêu mỏng nhẹ. Theo nhiều nguồn tin, Apple cũng đang lên kế hoạch ra mắt một thiết bị tương tự với tên gọi iPhone 17 Air.

Galaxy S25 Edge hiện là chiếc điện thoại mỏng nhất thuộc dòng S mà Samsung từng giới thiệu, với độ mỏng chỉ 5,8mm. Để so sánh, mẫu Galaxy S25 Ultra có độ mỏng 8,2 mm, trong khi iPhone 16 Pro Max có kích thước 8,3 mm. Máy có trọng lượng 163g, nặng hơn 1g so với phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn.

Ngoại hình tổng thể của Galaxy S25 Edge mang nhiều nét tương đồng với phiên bản Galaxy S25+ đã ra mắt trước đó. Phần khung viền titan vát phẳng tạo nên nét cứng cáp cho thiết bị. Trong khi đó, bốn góc máy được bo cong nhẹ mang lại trải nghiệm cầm nắm dễ chịu hơn khi sử dụng.

Mặt trước của Galaxy S25 Edge được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Ceramic 2, trong khi mặt sau sử dụng kính Gorilla Glass Victus 2 giúp gia tăng độ bền. Ngoài ra, máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, cho phép người dùng có thể yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường.

Màn hình của máy có kích thước 6,7 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải 1.440 x 3.120 pixel và tần số quét 120Hz. Điểm cộng là viền màn hình được làm mỏng đều ở các cạnh, mang lại trải nghiệm thị giác tốt khi sử dụng.

Mặc dù có thiết kế mỏng nhẹ, Galaxy S25 Edge vẫn được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy với tiến trình 3nm, tương tự như Galaxy S25 Ultra. Samsung khẳng định con chip này đã được tối ưu hóa để nâng cao hiệu năng cho các thiết bị Galaxy.

Viên pin của máy có dung lượng 3.900mAh, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 25W. So với các phiên bản khác, Galaxy S25 có pin 4.000mAh và Galaxy S25+ có pin 4.900mAh, điều này cho thấy sự đánh đổi để đạt được thiết kế siêu mỏng.

Hệ thống camera của Galaxy S25 Edge bao gồm ống kính chính 200MP và ống kính góc siêu rộng 12MP. Camera 200MP sử dụng cảm biến tương tự Galaxy S25 Ultra, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Dòng sản phẩm này cũng được tích hợp đầy đủ tính năng trong bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Galaxy AI như Now Brief, Gemini Live, khoanh tròn để tìm kiếm, tính năng Sketch to Image (phác họa thông minh), xóa vật thể, dịch thuật thông minh... Dân trí sẽ sớm có bài đánh giá chi tiết sản phẩm này.