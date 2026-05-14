Trong phần mô tả thông tin về hệ điều hành, Apple cho biết bản nâng cấp iOS 26.5 hỗ trợ tính năng nhắn tin RCS được mã hóa hai chiều trong ứng dụng Tin nhắn. Tính năng này khả dụng với các nhà mạng được hỗ trợ và sẽ được triển khai theo thời gian.

Mục "Địa điểm được đề xuất trên bản đồ" sẽ hiển thị các đề xuất dựa trên những địa điểm đang thịnh hành gần đó và các tìm kiếm gần đây của người dùng. Đồng thời, Apple cũng bổ sung một số hình nền trong bộ sưu tập Pride Luminance.

Ngoài ra, các phụ kiện như Magic Mouse, Magic Keyboard và Magic Trackpad giờ đây sẽ tự động ghép nối qua Bluetooth sau khi được kết nối với thiết bị thông qua cổng USB-C.

Để cài đặt iOS 26.5, người dùng có thể truy cập vào phần Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm. iOS 26.5 tương thích với tất cả thiết bị từng hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS 26.

iOS 26.5 có thể là một trong những bản cập nhật cuối cùng trước khi Apple phát hành iOS 27. Theo kế hoạch, iOS 27 sẽ được công bố tại sự kiện WWDC 2026 diễn ra vào đầu tháng 6.

Các thông tin rò rỉ cho thấy bản cập nhật iOS 27 sẽ có nhiều điểm tương đồng với hệ điều hành Mac OS X Snow Leopard ra mắt vào năm 2008. Cụ thể, phiên bản này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của hệ điều hành.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ tập trung mang lại trải nghiệm AI liền mạch hơn trên iOS 27. Nỗ lực này bao gồm quá trình tích hợp AI sâu hơn trên toàn hệ điều hành và một trợ lý ảo Siri có khả năng giao tiếp tốt hơn.