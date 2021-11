Một cú "chĩa súng" thách thức pháp luật từ người thực thi pháp luật

Dân trí Một người xem thường nhân dân, xem thường pháp luật thì không xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người thực thi pháp luật.

(Sau khi vụ việc xảy ra người này ra xe mang vào bộ sắc phục công an - Ảnh cắt từ clip)

Ngày 13/11, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã có quyết định đình chỉ công tác với một cán bộ thuộc đơn vị sau khi người này có hành vi rút súng chĩa vào 2 nhân viên y tế.

Theo báo cáo xác minh ban đầu, tối 11/11, ông này cùng vợ và một người nhà đưa con nhỏ tới Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Không thấy những người này mang khẩu trang theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, 2 nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại sảnh lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu họ mang khẩu trang. Thay vì chấp hành yêu cầu, hướng dẫn phòng dịch thì vị cán bộ này đã văng tục, rút súng chĩa vào nhân viên y tế.

Trước hết phải khẳng định việc các nhân viên y tế nhắc nhở, yêu cầu người nhà bệnh nhi mang khẩu trang khi vào cơ sở khám chữa bệnh là đúng quy định, đúng chức trách, nhiệm vụ của mình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Là người làm cha, làm mẹ, chúng ta có thể hiểu sự lo lắng của vị cán bộ này khi con nhỏ buộc phải đưa đến cơ sở y tế giữa đêm hôm. Thế nhưng, không thể lấy lý do vì quá lo lắng cho sức khỏe của con để biện minh cho việc không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi khám, chữa bệnh và xúc phạm, đe dọa nhân viên y tế.

Khẩu súng mà vị cán bộ công an này sử dụng khi xảy ra vụ việc được đơn vị trang bị để thực hiện nhiệm vụ. Theo thông tin của Công an huyện Lâm Hà, thời điểm đó, người này cũng đang đi công tác, tức là trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, đối với một người chiến sĩ Công an nhân dân, anh đã không chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của cấp trên.

Súng và công cụ hỗ trợ được trang bị nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và bảo vệ người dân. Là một người lính, một người chiến sỹ công an nhân dân, gánh trên vai trọng trách "vì nhân dân phục vụ", dường như anh ta đã quên mất rằng, những người đứng trước mặt là đối tượng để mình bảo vệ, chứ không phải để anh có hành vi xúc phạm, đe dọa. Những người anh vừa chĩa súng vào có thể là người trực tiếp tiếp nhận, thăm khám, điều trị và chăm sóc con nhỏ của anh cũng như hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân khác.

Hành vi của vị cán bộ Công an huyện Lâm Hà không chỉ là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế mà là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ngành.

Việc vị cán bộ kể trên sử dụng súng để nhằm mục đích đe dọa người khác, theo ý kiến của một số luật sư là hành vi lạm quyền, đe dọa an ninh trật tự, an toàn xã hội và nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu phạm tội, cụ thể là dấu hiệu cấu thành tội "Đe dọa giết người".

Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cũng khẳng định sự việc này rõ ràng là sai, đồng thời khẳng định quan điểm xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo quy định. Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã trực tiếp có lời xin lỗi Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và những nhân viên y tế có liên quan. Với sự vào cuộc kịp thời và động thái chịu trách nhiệm trước những hành vi vi phạm của cán bộ cấp dưới của lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, chúng ta tin rằng sự việc sẽ được xử lý nghiêm, đúng quy định và chắc chắn sẽ "không chìm xuồng".

Pháp luật công bằng và nghiêm minh. Người thực thi pháp luật phải là người nắm rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Bởi vậy, hành động của vị cán bộ nói trên đã đi ngược với lời dạy "Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép" của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng công an; vi phạm Lời thề danh dự và kỷ luật của Công an nhân dân Việt Nam, làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an "vì nhân dân phục vụ".

Người xem thường nhân dân, xem thường pháp luật, xem thường điều mà mình đang phụng sự và cống hiến thì không xứng đáng tiếp tục đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân!.

Hoàng Lam