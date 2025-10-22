Yên Phong Gateway - Điểm đến đầu tư tiềm năng mới tại Bắc Ninh

Cùng với làn sóng đầu tư vào hạ tầng, công nghiệp và đô thị, khu vực Yên Phong nổi lên như điểm kết nối mới - nơi hội tụ các khu công nghiệp trọng điểm, dự án đô thị hiện đại và dòng vốn FDI hàng đầu khu vực.

Vị thế chiến lược kết nối vùng kinh tế Bắc Bộ

Tọa lạc giữa tam giác tăng trưởng Hà Nội - Bắc Ninh - Thái Nguyên, Yên Phong Gateway sở hữu lợi thế hạ tầng vượt trội khi kết nối các tuyến huyết mạch: cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01), cao tốc Bắc Ninh - Phả Lại, tỉnh lộ 295 cùng hệ thống đường liên vùng hiện đại.

Từ dự án, cư dân chỉ mất từ 25 phút đến sân bay quốc tế Nội Bài; 35 phút đến trung tâm Hà Nội; 15 phút đến trung tâm Bắc Ninh; di chuyển thuận lợi đến các khu công nghiệp trọng điểm như KCN Yên Phong I & II, VSIP, Amkor, Samsung Complex Bắc Ninh.

Vị trí trung tâm của phân khu Yên Phong Gateway trong kết nối toàn vùng (Ảnh: CĐT).

Theo quy hoạch vùng Thủ đô mở rộng, Yên Phong được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, đón đầu xu thế giãn dân và đầu tư vệ tinh từ Hà Nội.

Khu vực này còn là nơi tập trung của loạt dự án quy mô như Sun Urban City Bắc Ninh, Vinhomes Hòa Long, EuroWindow Yên Phong hay ICD Logistics Yên Phong, góp phần hình thành mạng lưới đô thị - thương mại - công nghiệp đồng bộ và hiện đại bậc nhất miền Bắc.

Phân khu Yên Phong Gateway - Bệ phóng dòng vốn đầu tư bền vững

Với quy mô gần 11ha, gồm 548 lô đất nền diện tích 75m² - 252m², Yên Phong Gateway được quy hoạch hiện đại, chú trọng không gian sống xanh và hạ tầng tiện ích. Hơn 60% diện tích dự án được dành cho công viên, mặt nước và giao thông nội khu, mang đến môi trường sống thoáng đãng, thân thiện và bền vững giữa trung tâm công nghiệp sôi động của Bắc Ninh.

Khu đô thị Đông Yên - Phân khu Yên Phong Gateway đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ - đi kèm với 30 tòa chung cư - trong đó có 12 tòa đã bàn giao cho đội ngũ chuyên gia cấp cao khu công nghiệp Samsung (Ảnh: CĐT).

Dự án nằm liền kề khu nhà ở cao cấp cho cán bộ, kỹ sư Samsung Bắc Ninh (30 tòa chung cư, 12 tòa đã bàn giao), tạo nguồn cầu thuê - mua ổn định từ hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và nhà đầu tư. Nhờ đó, Yên Phong Gateway vừa là sản phẩm an cư chất lượng cao, vừa là tài sản đầu tư sinh lời, phù hợp trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang tìm đến các khu vực có hạ tầng và công nghiệp phát triển mạnh.

Hạ tầng đồng bộ, cùng chuỗi hệ thống các khu công nghiệp công nghệ cao tại Bắc Ninh, tiêu biểu trong đó, khu công nghiệp SamSung Bắc Ninh - là điểm nhấn thu hút cho phân khu Yên Phong Gateway (Ảnh: CĐT).

Theo định hướng phát triển vùng Bắc Ninh, khu vực Đông Yên - Yên Phong được xác định là điểm kết nối chiến lược trong hành lang kinh tế Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Thái Nguyên, đồng thời nằm trong vùng phát triển trọng điểm công nghiệp - logistics miền Bắc.

Các công trình trọng điểm như cảng cạn ICD Bắc Ninh đang hoàn thiện giai đoạn 1, sân bay Gia Bình đang quy hoạch, cùng hệ thống đại học như ĐH Bách khoa, Ngoại thương, Luật, Tài nguyên Môi trường, Quốc tế Bắc Hà, Đông Á… đang hình thành nên “thành phố tri thức” thu hút lực lượng lao động chuyên môn cao.

Sự cộng hưởng của hạ tầng - giáo dục - công nghiệp đã tạo nên nền tảng để Yên Phong Gateway trở thành tâm điểm phát triển và bệ phóng cho giá trị đầu tư dài hạn.

Bài toán dòng tiền - từ an cư đến đầu tư sinh lợi

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc FAM Group, Yên Phong Gateway là dòng sản phẩm đầu tư “2 trong 1” - vừa đảm bảo an cư, vừa sinh lời.

Về đầu tư trung hạn (2025-2028): Mặt bằng giá hiện tại vẫn đang ở mức cạnh tranh, trong khi hạ tầng và các dự án lân cận đồng loạt hoàn thiện. Dự kiến, biên độ tăng giá có thể đạt từ 20%/năm - mức sinh lời an toàn cho nhà đầu tư.

Về khai thác cho thuê: Nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ từ hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài giúp mô hình nhà trọ cao cấp, shophouse, nhà hàng, mini hotel có thể đạt tỷ suất lợi nhuận 12-15%/năm, vượt các kênh đầu tư truyền thống.

Về thanh khoản: Bắc Ninh nằm trong nhóm thị trường có tỷ lệ giao dịch đất nền cao ở miền Bắc. Với pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và quy hoạch rõ ràng, Yên Phong Gateway hứa hẹn là sản phẩm đầu tư có tiềm năng sinh lời trong dài hạn.

21 căn shophouse 7 tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài mặt tiền tỉnh lộ 286, còn lại là đất nền, Yên Phong Gateway khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược tại Bắc Ninh trong những tháng cuối năm (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển về các khu vực có hạ tầng - công nghiệp - quy hoạch rõ ràng, Yên Phong Gateway hội tụ các yếu tố: vị trí chiến lược, tiềm năng tăng giá, khả năng khai thác dòng tiền ổn định và thanh khoản cao.

Dưới sự đồng hành của chủ đầu tư REQ và FAM Group, dự án không chỉ mở ra cơ hội an cư mà còn là bệ phóng phát triển cho một Bắc Ninh hiện đại, năng động và thịnh vượng trong kỷ nguyên đô thị công nghiệp công nghệ cao.