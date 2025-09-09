Xu thế đầu tư mới: Dòng tiền chảy vào bất động sản tích sản

Dòng tiền tìm bến đỗ tích sản

Dòng tiền vào bất động sản (BĐS) nương theo chính sách thuế mới như thế nào là câu chuyện được nhà đầu tư quan tâm.

Theo chuyên gia, các chính sách mới thời gian gần đây đã và đang tác động đến xu hướng dòng tiền vào thị trường này, theo hướng đầu tư tích sản. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào những dự án có tiềm năng tăng trưởng bền vững, pháp lý minh bạch, quy hoạch tốt, nằm trong khu vực hạ tầng phát triển mạnh hoặc gần trung tâm tài chính, thương mại trong tương lai…

Chuyên gia cho rằng, khi BĐS được nắm giữ duy trì trong thời gian dài sẽ tạo ra dòng vốn ổn định cho thị trường. Người mua không còn chạy đua mua theo phong trào ngồi chờ lên giá chốt lời như trước mà chọn sản phẩm nhà ở có giá trị khai thác, sử dụng. Thị trường bước vào giai đoạn đầu tư bền vững, nơi nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng thực từ yếu tố pháp lý, hạ tầng, chất lượng dự án, uy tín chủ đầu tư…

Chủ đầu tư Keppel và Khang Điền lần đầu tiên giới thiệu Gladia by the Waters đến khách hàng Hà Nội ngày 7/9 (Ảnh: Gladia by the Waters).

Nhà đầu tư đang “bước chậm hơn để đi xa hơn”. Các chính sách, cơ chế mới sẽ thay đổi cục diện bức tranh đầu tư của nhà đầu tư cá nhân. Thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ phát triển bền vững.

Dòng tiền thông minh chọn lợi nhuận dài hạn

Trong cuộc họp góp ý Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi ngày 31/7, dự thảo lần 2 có sự thay đổi, đề xuất giữ nguyên cách tính 2% trên giá chuyển nhượng như hiện nay đồng thời đưa ra lộ trình 5 năm để chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở dữ liệu, thói quen lưu giữ chứng từ…). Thay đổi này có ý nghĩa quan trọng giúp giải toả tâm lý nhà đầu tư, hỗ trợ tích cực lên thanh khoản thị trường phục hồi. Nhưng về dài hạn, mục tiêu phát triển thị trường BĐS bền vững, nhà đầu tư có thời gian và tâm lý chuẩn bị để thích ứng với chính sách mới.

Trong tác động ngắn hạn, chính sách thuế có thể dẫn đến làn sóng bán ra trước khi Luật có hiệu lực, điều này có thể đẩy giao dịch tăng trong nửa cuối năm 2025. Về tác động dài hạn, chính sách thuế sẽ khuyến khích xu hướng đầu tư dài hạn. Nhiều người bán sẽ trì hoãn kế hoạch bán ra đến khi đạt mốc 2-5 năm. Đầu tư cho thuê cũng hấp dẫn hơn. Giá sẽ tăng bền vững hơn nhờ phản ánh đúng bản chất thị trường. Nhà đầu tư có thể nắm giữ tài sản 5-7 năm.

Chính sách thuế có tính phân tầng theo thời gian nắm giữ tạo động lực để dòng tiền tìm đến kênh đầu tư dài hạn, nơi nhà đầu tư muốn gắn bó lâu dài với tài sản theo hướng tích sản, khai thác giá trị bền vững, thay vì chỉ nghĩ tới lợi nhuận trong ngắn hạn. Sự dịch chuyển dòng vốn theo xu hướng này giúp thị trường phát triển ổn định, tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, hạn chế rủi ro “bong bóng”, nhà đầu tư sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn.

Trong xu thế đầu tư tích sản lên ngôi, những dự án có pháp lý minh bạch, tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn được nhà đầu tư tìm kiếm. Ở khu Đông TPHCM, Gladia by the Waters đang là điểm sáng đầu tư hấp dẫn phù hợp xu hướng tích sản. Được phát triển bởi hai chủ đầu tư uy tín hàng đầu là Keppel và Khang Điền, Gladia by the Waters có pháp lý minh bạch, mật độ xây dựng thấp (23,3%) bao gồm 226 căn giới hạn, kiến tạo chất sống tinh tuyển giữa TPHCM.

Khu biệt thự Gladia by the Waters được thiết kế theo phong cách đương đại, thuận tiện cho gia chủ cá nhân hóa không gian sống. Bên cạnh đó, đường nội khu lộ giới từ 12m đến 25m, giúp di chuyển dễ dàng và nhanh chóng (Ảnh thực tế: Gladia by the Waters).

Vị trí đắc địa là một lợi thế của Gladia by the Waters khi tọa lạc trên đường Võ Chí Công, gần nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, liền kề trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm. Hạ tầng đồng bộ giúp di chuyển nhanh: khoảng 20 phút tới chợ Bến Thành và Phú Mỹ Hưng, 45 phút đến sân bay Long Thành - tối ưu thời gian, nâng tầm chất lượng sống.

Hiện tại, toàn bộ biệt thự và cảnh quan của Gladia by the Waters đã hoàn thiện. Khách hàng có thể tham quan trực tiếp dự án để cảm nhận thực tế nhất. Gladia by the Waters đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền và sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng căn theo quy định.

Gladia by the Waters sở hữu 5 công viên, tổng diện tích 1,25ha và hơn 50 tiện ích đáp ứng cho đa thế hệ (Ảnh thực tế: Gladia by the Waters).

Gladia by the Waters còn được đánh giá “hiếm có” trên thị trường, là điểm hội tụ những giá trị tinh tuyển với hệ giá trị 5 iFactors: thiên nhiên (iNature), giải trí (iEntertainment), sức khỏe (iWell-Being), tiện nghi (iConvenience), bền vững (iSustainability).

Cùng với đó, Gladia by the Waters là dự án tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận Đô thị Xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) chứng minh cam kết trong việc thực hiện các tiêu chuẩn xanh: tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tăng tính kết nối cộng đồng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 1800 64 67 68

Website: www.gladia.com.vn