Xu hướng sống bền vững, đầu tư dài lâu của dân thành thị

Nhu cầu sống bền vững, đầu tư lâu dài

Theo thống kê mới đây, TPHCM có quy mô dân số 14 triệu dân, vẫn giữ vị trí đông dân nhất cả nước, với mật độ dân số là 2.068 người/km2. Mật độ dân số ngày càng tăng, tạo ra áp lực lớn về nhu cầu nhà ở.

Tuy nhiên, giá nhà đất tại TPHCM vượt xa thu nhập trung bình khiến giấc mơ an cư trở nên khó khăn với phần lớn người dân phổ thông.

Báo cáo quý III của Avison Young Việt Nam cho thấy mặt bằng giá nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố, shophouse) TPHCM bình quân 250-300 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án sở hữu mức giá 1 tỷ đồng/m2, tiếp tục lập đỉnh mới.

Trước thực trạng đó, xu hướng ly tâm dịch chuyển dân cư và dòng vốn ra các đô thị vệ tinh ngày càng tăng. Các khu vực như Bình Dương cũ, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ sự đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, công nghiệp và kinh tế.

Các dự án như cao tốc, vành đai, metro và sân bay quốc tế Long Thành đóng vai trò then chốt trong việc kết nối và thúc đẩy phát triển vùng.

Báo cáo của CBRE chỉ ra rằng, khách hàng trong tương lai sẽ ưu tiên lựa chọn dự án đáp ứng các tiêu chí về sức khỏe và bền vững (ESG). Do đó, những đại đô thị với quy hoạch đồng bộ, tích hợp tiện ích, không gian xanh và kết nối hạ tầng trở thành lựa chọn hàng đầu.

Đây không chỉ là xu hướng phát triển, mà còn là lời giải cho bài toán đô thị hóa, nhà ở và chất lượng sống trong tương lai. Điều này còn mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư dài hạn khi giá trị bất động sản tại các khu vực này có tiềm năng gia tăng đáng kể nhờ sự hoàn thiện của hạ tầng và tiện ích.

Người mua nhà hiện đại ưu tiên không gian sống xanh, thoáng đãng và đầy đủ tiện ích (Ảnh: CĐT).

Các chủ đầu tư bất động sản đang buộc phải thích nghi với tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của người mua. Việc phát triển các khu đô thị quy mô lớn với hệ sinh thái tiện ích khép kín không còn là lựa chọn, mà là điều tất yếu.

Không nằm ngoài xu hướng đó, The Light City được định vị là khu đô thị kiểu mẫu tại khu vực Phước Thắng - nơi đang có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh. Dự án này không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian sống cho các gia đình trẻ đa thế hệ.

The Light City: Tổ ấm đa thế hệ giữa hệ sinh thái tiện ích khép kín

Tại The Light City, khái niệm “sống thịnh vượng” không chỉ gói gọn trong giá trị tài sản, mà còn được mở rộng thành hành trình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Dự án được kiến tạo với triết lý nhân văn, tôn vinh giá trị gia đình và sự kết nối giữa các thế hệ.

Không gian sống tại đây được thiết kế để chiều lòng gia đình đa thế hệ. Từ những căn biệt thự có thiết kế riêng tư cho chủ nhân thể hiện cá tính, đến những khu sinh hoạt chung ấm cúng - nơi cả gia đình có thể quây quần bên nhau. Mỗi chi tiết trong thiết kế và quy hoạch đều hướng đến sự cân bằng giữa riêng tư và kết nối, tạo nên một tổ ấm.

Cư dân đa thế hệ quây quần bên nhau trong tổ ấm hiện đại, nơi kết nối và riêng tư cùng song hành (Ảnh: CĐT).

Điểm nổi bật của The Light City là hệ thống tiện ích chất lượng cao được tích hợp ngay trong khuôn viên: trường học, phòng khám, trung tâm thể thao, khu vui chơi, công viên cây xanh.

Cư dân nơi đây không cần phải đi xa để tận hưởng các dịch vụ thiết yếu. Điều này phù hợp với các gia đình có con nhỏ hoặc người lớn tuổi, những đối tượng cần sự thuận tiện và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài ra, với vị trí chiến lược tại Phước Thắng - khu vực được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông và dịch vụ công - The Light City còn là tài sản đầu tư bền vững. Giá trị bất động sản tại đây có tiềm năng tăng trưởng theo thời gian, trở thành “của để dành” cho tương lai.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, áp lực về môi trường sống ngày càng lớn, việc lựa chọn một nơi ở không chỉ là quyết định tài chính mà còn là lựa chọn phong cách sống. The Light City đáp ứng các tiêu chí: không gian sống xanh, tiện ích giáo dục - y tế gần kề, môi trường an toàn và cộng đồng cư dân văn minh.

Với những giá trị đó, The Light City không chỉ là khu đô thị, mà còn là nơi cảm xúc được trân trọng, nơi mỗi ngày là một hành trình đáng nhớ bên những người thân yêu. Và hơn hết, đó là nơi cư dân có thể an tâm vun đắp tương lai, cả về giá trị sống lẫn giá trị đầu tư.