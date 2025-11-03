Xu hướng "Nam tiến", dòng người và dòng vốn cùng dịch chuyển

Trong đó, phía Đông TPHCM đang nổi lên như “miền đất hứa” mới, nơi hội tụ các yếu tố về khí hậu, hạ tầng, môi trường sống và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Phía Đông TPHCM: Điểm đến chiến lược của chu kỳ đô thị mới

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Bắc, nhất là Hà Nội, đang bước vào giai đoạn giá đã ở ngưỡng cao, nhiều nhà đầu tư tại đây bắt đầu tái cấu trúc danh mục, tìm kiếm những vùng đất mới có biên độ sinh lời tốt hơn. Khu vực phía Đông TPHCM với hạ tầng phát triển và giá còn “mềm” đang trở thành điểm đến chiến lược trong chu kỳ đầu tư mới.

Các dự án hạ tầng kết nối sân bay Long Thành đang tăng tốc hoàn thành (Ảnh: Phước Tuần).

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, thời gian gần đây, nhiều dự án bất động sản tại TPHCM có tỷ lệ hấp thụ tốt trong ngày mở bán, nhất là những dự án có pháp lý minh bạch và vị trí đắc địa.

Trong khi giá bất động sản tại Hà Nội tăng, biên độ lợi nhuận thu hẹp, thì TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai vẫn còn nhiều dư địa phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa danh mục trong chu kỳ mới.

Tuy nhiên, xu hướng “Nam tiến” không chỉ dừng lại ở yếu tố tài chính. TS. Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, cho rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại miền Bắc, đặc biệt là sau những đợt mưa bão, lũ lụt, đã khiến nhiều người có xu hướng dịch chuyển vào Nam để sinh sống và đầu tư.

“Khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hơn, nhiều người có xu hướng di dân vào Nam để sinh sống, đầu tư. Lượng cầu tăng trong khi nguồn cung hạn chế đẩy giá lên cao”, ông Thuận chia sẻ.

Xu hướng “Nam tiến” không chỉ phản ánh xu hướng đầu tư chiến lược mà còn là nhu cầu sống chất lượng, ổn định và gần gũi với thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Đồng tình với quan điểm này, một số chuyên gia cũng cho rằng đây là một sự chuyển dịch mang tính tự nhiên, khi nhu cầu sống an toàn, ổn định và gần gũi với thiên nhiên ngày càng được đề cao. Những yếu tố như khí hậu ấm áp, ít biến động, môi trường sống trong lành, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã giúp phía Đông TPHCM trở thành điểm đến không chỉ cho nhà đầu tư mà còn cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống chất lượng hơn.

Izumi Canaria - hút khách đầu tư lẫn an cư

Trong bức tranh đô thị hóa của phía Đông TPHCM, Izumi Canaria - phân khu mới nhất của đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai) nổi bật với xu hướng sống an hòa - nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng giao hoà. Là phân khu compound (khép kín) cao cấp tọa lạc vị trí tiếp giáp sông và kênh đào trong quần thể khu đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp các tiện ích hiện đại của đô thị như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên sinh thái, Izumi Canaria không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để sống trọn vẹn.

Izumi City nói chung và Izumi Canaria nói riêng mang đến nhịp sống thư thái giữa lòng đô thị (Ảnh: CĐT).

Không chỉ thu hút cư dân, Izumi Canaria còn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư. Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành đi vào vận hành cuối năm 2025, khu vực này đang chứng kiến sự bùng nổ về hạ tầng và tốc độ đô thị hóa. Giá còn “mềm” so với Hà Nội, cùng với tiềm năng tăng giá trong dài hạn đã giúp nơi đây gây chú ý với các nhà đầu tư chiến lược.

Nếu một thập kỷ trước, “Nam tiến” chỉ là câu chuyện của cơ hội tài chính, thì hôm nay, đó còn là hành trình tìm về miền đất an lành, nơi khí hậu, hạ tầng và giá trị sống cùng hòa làm một. Dòng người đi trước, dòng vốn đi theo, tạo nên một làn sóng dịch chuyển mang tính xã hội sâu sắc, phản ánh khát vọng sống tốt hơn, bền vững hơn của người Việt trong kỷ nguyên mới.

Izumi Canaria - điểm sáng đầu tư mới tại khu Đông, nơi hạ tầng và giá trị sống cùng thăng hoa (Ảnh: CĐT).

Xu hướng “Nam tiến” không chỉ là chiến lược đầu tư thông minh mà còn là lựa chọn sống mang tính nhân văn. Những dự án như Izumi Canaria không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, mà còn mở ra một chương mới, nơi con người được sống, làm việc và phát triển trong một môi trường hài hòa, bền vững và cảm hứng.

Nhằm mang đến cho nhà đầu tư Hà Nội góc nhìn toàn diện về cơ hội sinh lời mới từ cửa ngõ phía Đông TPHCM, Batdongsan.com.vn đồng hành cùng Nam Long Group trong sự kiện "Đón sóng phía Đông TPHCM - Cơ hội vàng cho nhà đầu tư Hà Nội" sẽ diễn ra tại khách sạn Meliá Hanoi vào 8h ngày 8/11.

