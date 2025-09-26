Xu hướng mới trên thị trường bất động sản Tây Bắc TPHCM

Nhu cầu tăng và bài toán tài chính tối ưu

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II của Batdongsan.com.vn cho thấy, các tiêu chí hàng đầu được người mua đề cao là không gian sống xanh, hệ thống tiện ích, pháp lý dự án, hạ tầng kết nối, chất lượng xây dựng - bàn giao và uy tín chủ đầu tư. 66% người mua cho biết sẵn sàng vay ngân hàng để mua nhà nếu dự án hội tụ các tiêu chí trên.

Cũng theo báo cáo này, thị trường đang phản ứng tích cực với những chính sách ưu đãi tín dụng về vay mua bất động sản của Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại trong thời gian qua.

Khách hàng sẵn sàng vay mua nếu tìm được dự án đáp ứng đủ các tiêu chí (Ảnh: CĐT).

Về sự phân hóa về giá bán, báo cáo của Batdongsan.com.vn chỉ ra sự chênh lệch ở phân khúc thấp tầng (nhà phố, biệt thự, liền kề) tại các đô thị lớn. Cụ thể, có sự phân hóa về giá ở khu vực trung tâm và các khu vực vệ tinh. Mặt bằng giá thấp tầng quá cao ở nội đô khiến thị trường hình thành xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh - nơi giá thành hợp lý, biên độ tăng giá lớn khi hạ tầng liên kết vùng được đầu tư đồng bộ.

Giãn xây 2 năm - “Mềm hóa” rào cản vốn

Ông Nguyễn Minh Khánh - Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở khu Tây TPHCM chia sẻ, mối lo lớn nhất của khách hàng hiện nay vẫn xoay quanh dòng tiền, lãi suất và chi phí xây dựng leo thang.

“Người mua sẵn sàng vay nhưng cần chính sách thanh toán đủ linh hoạt để dòng tiền cá nhân không bị quá tải. Giãn tiến độ thanh toán, đặc biệt giãn xây dựng, là giải pháp giúp người mua giữ suất, giữ giá mà vẫn có thời gian tích lũy”, ông Khánh nói.

Giữa bối cảnh đó, tại Tây Bắc TPHCM, Vinhomes tung ra chính sách giãn xây áp dụng lần đầu tiên tại thị trường phía Nam. Theo chính sách này, khách hàng có thể sở hữu thấp tầng tại Vinhomes Green City chỉ bằng việc thanh toán 15% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, tương đương từ 550 triệu đồng; phần còn lại được hỗ trợ vay lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 24 tháng. Chi phí xây dựng sẽ được lùi lại, giúp khách hàng giảm áp lực lãi vay và biến động giá xây dựng trong 2 năm đầu.

Với nhà đầu tư hoặc khách hàng vốn mỏng, phương án vay tới 85% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại giúp họ dễ dàng giữ suất - giữ giá với số vốn nhỏ, không áp lực trả nợ.

Nhà thấp tầng Vinhomes Green City được áp dụng chính sách giãn xây lên tới 2 năm (Ảnh: CĐT).

Chính sách này mang lại lợi ích kép cho các chủ sở hữu khi nắm tài sản ở vùng giá khởi điểm trong lúc hạ tầng Tây Bắc TPHCM bứt tốc. Khi sản phẩm hoàn thiện, tiềm năng khai thác kinh doanh từ liền kề, nhà phố sẽ đem lại nguồn thu ổn định. Đây là cách để nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận, vừa từ tăng giá tài sản, vừa từ khai thác dòng tiền.

Với mức giá từ 4,79 tỷ đồng một căn, Vinhomes Green City được xem là điểm đến vừa tầm cho nhóm khách hàng tài chính vừa phải. Nhờ chính sách giãn xây, người mua không chỉ dễ dàng bước vào thị trường, mà còn có cơ hội đón trọn biên độ tăng giá trong tương lai gần.

“Dự án không chỉ giải quyết bài toán cung - cầu, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình xu hướng tài chính linh hoạt của thị trường bất động sản miền Nam”, ông Khánh đánh giá.

Vinhomes Green City sở hữu hệ tiện ích "all-in-life" (tất cả trong một) cùng không gian xanh lên tới gần 40ha (Ảnh: CĐT).

Sức hút của Vinhomes Green City không chỉ đến từ chính sách tài chính mà còn nằm ở nội lực mạnh mẽ, khi đáp ứng các tiêu chí mà người tiêu dùng bất động sản đang đề cao.

Dự án được quy hoạch bài bản với hơn 4.500 sản phẩm thấp tầng đa dạng; gần 40ha dành cho cây xanh và mặt nước. Hệ sinh thái tiện ích “all-in-life”, bao gồm trung tâm thương mại Vincom, trường liên cấp Vinschool, công viên sinh thái, hồ trung tâm, khu thể thao - giải trí cùng các tuyến phố thương mại phong cách quốc tế… kế cận ngay không gian sống.

Giới đầu tư đánh giá, Vinhomes Green City giải “cơn khát” của thị trường bằng sản phẩm uy tín, chất lượng, vừa là nơi an cư, vừa đầu tư, kinh doanh sinh lời, tại khu vực vệ tinh giàu tiềm năng - Tây Bắc TPHCM.