Xu hướng chọn nhà cho con của cha mẹ hiện đại

Nỗi trăn trở của cha mẹ nuôi con thời đại số

Những năm gần đây, thị trường chứng kiến sự phân hóa trong hành vi mua nhà giữa các thế hệ. Nếu thế hệ đi trước thường đặt yếu tố vị trí trung tâm, tiềm năng tăng giá, hay khả năng cho thuê lên hàng đầu, thì với người trẻ trong nhóm 25-44 tuổi, môi trường sống, mảng xanh, tiện ích cho trẻ em, sự an toàn lại là những tiêu chí được ưu tiên.

Theo các chuyên gia, điều này xuất phát từ trải nghiệm nuôi con trong thời đại số của các bậc cha mẹ hiện đại. Trẻ em ngày nay lớn lên cùng thiết bị thông minh, sử dụng điện thoại, máy tính bảng từ rất sớm, nhưng lại thiếu cơ hội vận động, vui chơi, tương tác với “thế giới thực”.

Nhà văn Hoàng Anh Tú, một người bố luôn đồng hành sát sao với sự phát triển của con cái, cũng phải thừa nhận rằng, không gian đô thị chật hẹp, thiếu sân chơi, sự bận rộn của bố mẹ là những tác nhân đẩy những đứa trẻ đến với ipad, dẫn đến sự “đứt gãy” giữa bố mẹ và con cái. Các con không có cơ hội được trải nghiệm những ký ức ngọt lành như tuổi thơ của bố mẹ, không có thiên nhiên làm bạn. Đó là một thiệt thòi lớn của các con giữa nhịp sống đô thị vội vã.

Cư dân nhí tại đô thị Mizuki Park trải nghiệm các trò chơi dân gian (Ảnh: CĐT).

Khi được sống trong môi trường có cây xanh, hồ nước, công viên, trẻ em có xu hướng phát triển tốt hơn cả về thể chất và tinh thần, cải thiện khả năng tập trung, phát triển cảm xúc và nâng cao kỹ năng xã hội. Thấu hiểu sâu sắc vai trò của không gian sống đối với quá trình trưởng thành của trẻ, và hơn hết là chứng kiến những thiếu hụt trong môi trường đô thị hiện nay - ít không gian vận động ngoài trời, ít tiếp xúc với thiên nhiên, các ông bố bà mẹ hiện đại đã có những thay đổi trong việc lựa chọn không gian sống.

Khảo sát do batdongsan.com.vn thực hiện đầu năm 2025 cho thấy, 88% người sẵn sàng trả thêm 10% để sở hữu một căn nhà có không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, cho thấy sự đầu tư của cha mẹ vào thế hệ tương lai.

Trellia Cove - Nơi thế hệ tương lai phát triển toàn diện, vững vàng

Từ nhu cầu tìm kiếm môi trường sống hỗ trợ con phát triển toàn diện, nhiều gia đình trẻ đã lựa chọn các khu đô thị xanh, tiện ích đầy đủ. Trong đó, Trellia Cove - phân khu compound (khép kín) cuối cùng tại Mizuki Park hội tụ các tiêu chí, đáp ứng được kỳ vọng của các bậc cha mẹ hiện đại.

Tọa lạc tại cuối trục giao thông chính của khu đô thị tích hợp 26ha, Trellia Cove kiến tạo không gian sống giàu trải nghiệm giữa thiên nhiên an lành. Khu compound được bao bọc bởi hệ thống kênh đào, rạch Bà Lào tự nhiên. Phần lớn diện tích dự án dành để phát triển cảnh quan đa tầng, phân bổ rộng khắp từ ven sông, ven kênh đến khu vực sân vườn trên cao. Giao hòa cùng hệ sinh thái thủy - mộc đặc trưng của Mizuki Park gồm 103.000m2 mảng xanh, 17.000m2 kênh đào, Trellia Cove thỏa nhu cầu về một nơi an cư trong lành, gần gũi thiên nhiên để con trẻ được thỏa sức chạy nhảy, khám phá.

Miền sống xanh lý tưởng tại Trellia Cove, đô thị Mizuki Park (Ảnh: CĐT).

Hệ tiện ích nội khu cũng được quy hoạch bài bản, thiết kế chuỗi trải nghiệm liền mạch dành cho tất cả các thành viên trong gia đình. Ở vị trí trung tâm dự án là khu vực hồ bơi, liền kề sân chơi cho trẻ em, BBQ ngoài trời… Công viên ven sông 3.500m2 tích hợp các tiện ích ngoài trời độc đáo như sân tập golf, sân chơi trẻ em, sân đa năng, khu picnic gia đình... Nhờ đó, cả bố mẹ và con trẻ cùng thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc, học tập hay sum họp, quây quần mỗi cuối tuần.

Tại Trellia Cove, chủ đầu tư bố trí các không gian tiện ích mang chất liệu ký ức như sân chơi dân gian, góc đọc sách… Đó là nơi bố mẹ có thể kể cho con nghe về một miền tuổi thơ ngọt ngào, tuổi thơ của thế hệ tương lai nối tiếp từ tuổi thơ bố mẹ.

Chia sẻ về giá trị mà Trellia Cove mang đến cho các gia đình hiện đại, nhà văn Hoàng Anh Tú cho biết: “Đây là nơi tôi có thể giúp con bước vào tuổi thơ của mình, cùng nhau tạo ra những ký ức mới. Là nơi, cha mẹ không chỉ nuôi dạy con, mà còn cùng cười, cùng chơi, cùng khám phá với con. Con trẻ không chỉ biết đến màn hình, mà còn được chạy nhảy dưới tán cây, hít thở không khí trong lành, học cách yêu thương qua những khoảnh khắc giản dị. Là nơi mà nỗi lo của mình được thấu hiểu: môi trường sống an toàn, tiện nghi, những con đường rợp bóng cây để chiều chiều bố dắt con đi dạo, có công viên ven sông để cả nhà ngồi hóng mát, có dòng kênh yên ả để con thả thuyền giấy như bố ngày bé”.

Trellia Cove - Nơi tuổi thơ con được nối vào tuổi thơ cha mẹ (Ảnh: CĐT).

Kết nối liền mạch với hệ tiện ích nội khu là các tiện ích ngoại khu đã hiện hữu của đô thị tích hợp Mizuki Park và khu Nam Sài Gòn. Hệ thống trường học từ tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiểu học Bình Hưng, trường Tuệ Đức, các trường đại học lớn… đều trong khoảng cách 5-20 phút di chuyển, giúp các bậc bố mẹ thêm yên tâm.

Trellia Cove là sự cân bằng giữa thiên nhiên bình yên và nhịp sống năng động, giữa tĩnh và động, giữa ký ức tuổi thơ êm đềm và những trải nghiệm mới được tạo ra trong từng khoảnh khắc. Tất cả trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc giá trị sống, thắt chặt sợi dây kết nối tình cảm gia đình - nền tảng tạo dựng một tương lai vững chắc.