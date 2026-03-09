Chen nhau đấu giá đất vùng ven Hà Nội, có lô trúng giá gần 16 tỷ đồng

UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia vừa tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất thuộc khu A và khu B tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ĐG06, khu đường vành đai xã Sài Sơn (nay là xã Quốc Oai), Hà Nội.

Phiên đấu giá thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng có nhu cầu. 13 thửa đất được đưa ra đấu giá có diện tích từ 70,4m2 đến 101,8m2. Trong đó, 5 thửa đất khu A có giá khởi điểm 14.225.500 đồng/m2, 8 thửa đất khu B có giá khởi điểm 9.545.000 đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên, theo phương thức trả giá lên, với bước giá 3 triệu đồng/m2 cho mỗi vòng đấu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai và minh bạch.

Rất đông người tham giá đấu 13 thửa đất tại xã Quốc Oai (Ảnh: UBND xã Quốc Oai).

Theo UBND xã Quốc Oai, sau nhiều vòng đấu giá sôi nổi, 13/13 thửa đất đều được đấu giá thành công. Đáng chú ý, thửa đất A1 đạt mức giá trúng đấu giá cao nhất 155.225.500 đồng/m2, cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.

Theo tổng hợp, tổng giá trị theo giá khởi điểm của 13 thửa đất là hơn 13,3 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị trúng đấu giá đạt gần 134 tỷ đồng, chênh lệch tăng thu ngân sách trên 120,5 tỷ đồng.

“Kết quả này cho thấy sức hút của quỹ đất tại địa phương cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư, người dân đối với khu vực có hạ tầng ngày càng hoàn thiện, vị trí thuận lợi và tiềm năng phát triển trong tương lai”, UBND xã Quốc Oai đánh giá.

Lãnh đạo xã Quốc Oai cho biết việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng nguồn thu ngân sách để phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng và các công trình dân sinh trên địa bàn.