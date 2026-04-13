Hà Nội đấu giá 18 lô đất ngoại thành, giá khởi điểm từ 4,2 triệu đồng/m2

Một công ty đấu giá vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu Rộc Láng, thôn Thượng 2 Phùng Xá, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội (đợt 1).

Tổng diện tích đấu giá là 3.345m2, được chia nhỏ thành 18 thửa đất có diện tích từ 156 đến 284,5m2. Giá khởi điểm gồm hai mức là 4,2 triệu đồng/m2 và 5,3 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất hoặc liên hệ trước với Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Sơn hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hẹn lịch đi xem thực địa vào các ngày 14-16/4.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 ngày 28/4 tại hội trường HĐND - UBND xã Hồng Sơn, số 113 đường Cống Hạ, thôn Hạ Sở. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên, đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch.

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/4 đến 22/4 tại trụ sở Ban Quản lý dự án và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Người tham gia cần hoàn tất việc nộp tiền đặt trước trong cùng thời gian theo quy định.

UBND TP Hà Nội cho biết trong năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 729ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 63.031 tỷ đồng.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Đấu giá đất cũng nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.