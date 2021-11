WeLand trở thành đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất Việt Nam 2021

Dân trí Giải thưởng bất động sản Dot Property Awards năm 2021 đã gọi tên Công ty TNHH Phát triển & kinh doanh bất động sản WeLand ở hạng mục Đơn vị tư vấn bất động sản tốt nhất tại Việt Nam.

"Ngôi vương" của các đơn vị tư vấn bất động sản

2021 là năm thứ 6 liên tiếp Dot Property Awards được tổ chức tại Việt Nam, với định hướng trở thành giải thưởng bất động sản uy tín hàng đầu châu Á, dựa trên nền tảng minh bạch và hướng đến môi trường phát triển bất động sản bền vững trong khu vực. Không chỉ là một giải thưởng, Dot Property Award 2021 còn là diễn đàn mà ở đó, các chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn ngồi lại và đặt ra những vấn đề phát triển bất động sản, nhất là trong giai đoạn "bình thường mới" tại Việt Nam, sau gần 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

"Đây chính là lý do Dot Property Vietnam Awards quay trở lại với chủ đề "Phát triển bền vững" để từng bước hiện thực hóa xu hướng này một cách sâu rộng hơn trong từng mắc xích của hệ sinh thái bất động sản Việt Nam", Trưởng ban tổ chức Dot Property Award 2021 - ông Ngọc Bùi đồng thời là Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh Dot Property Vietnam chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức cũng cho hay, giải thưởng năm nay quy tụ nhiều chủ đầu tư lớn hàng đầu, đặc biệt có sự tham gia của các nhân tố mới, các đơn vị tư vấn đã và đang đồng hành cùng nhiều dự án lớn trên khắp cả nước. Đây là đội ngũ nòng cốt trong các hoạt động triển khai dự án, từ phát triển sản phẩm đến phân phối và quản lý bán hàng. Trong nhiều năm qua, mô hình tư vấn triển khai được rất nhiều chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn. Một số đơn vị đang góp sức mình cùng các chủ đầu tư xây dựng dự án và mang sản phẩm đến tay khách hàng, trong đó có WeLand.

Trong lễ công bố và trao giải Dot Property Award 2021, WeLand đã chiến thắng ở hạng mục "Đơn vị tư vấn triển khai bất động sản hàng đầu Việt Nam". Sự góp mặt của WeLand trong số các đơn vị tư vấn tham gia giải thưởng năm nay, theo ban tổ chức giải thưởng là một đơn vị vừa "cũ" lại vừa "mới".

"Cũng bởi WeLand gần như là đơn vị tiên phong tại thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo mô hình tư vấn triển khai mà nhiều chủ đầu tư lớn đã quen hợp tác. Còn mới, bởi trong một quá trình theo dõi vừa qua, WeLand đã thuyết phục Hội đồng đánh giá bằng một mô hình tư vấn triển khai toàn diện xuyên suốt vòng đời dự án, với chất lượng chuyên môn hóa cao. Minh chứng là rất nhiều dự án WeLand đã đồng hành và thành công trong thời gian qua", đại diện Ban tổ chức Dot Property Award chia sẻ.

Đại diện WeLand đón nhận giải thưởng Dot Property Award 2021 ở hạng mục "Đơn vị tư vấn triển khai bất động sản hàng đầu Việt Nam".

Chuyên nghiệp - chuyên biệt - chuyên tâm

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng Dot Propoerty Award 2021, bà Lưu Thị Ánh Xuân - Chủ tịch Hội đồng thành viên WeLand chia sẻ giải thưởng là sự ghi nhận với những nỗ lực của doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Với đội ngũ nhân sự là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bất động sản, WeLand định hướng phát triển các dự án theo 3 chữ "chuyên": Chuyên nghiệp - chuyên biệt - chuyên tâm.

"Trong vòng 5 năm tới, WeLand đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí số một trong lĩnh vực tư vấn triển khai các dự án bất động sản, sẵn sàng tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm cho thị trường, góp phần xây dựng một nền bất động sản minh bạch, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế", bà Xuân nói.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Lưu Thị Ánh Xuân chia sẻ tầm nhìn và định hướng của WeLand.

Không chỉ được ghi nhận từ giới chuyên gia bất động sản, những năm qua WeLand đã từng bước khẳng định uy tín với các chủ đầu tư lớn. Giữa năm 2021, WeLand công bố hợp tác chiến lược cùng các chủ đầu tư lớn: DOJI LAND, MBLand, Long Giang Land, THD, SM Group… Trước đó, WeLand cũng đã từng hợp tác với loạt chủ đầu tư thuộc hàng "top" ở Việt Nam như Nam Long, Novaland, BRG Group, Sunshine Group, Handico 6...

Với gần 40 dự án đã tham gia triển khai khắp cả nước, WeLand gây chú ý khi góp phần giúp nhiều dự án lớn tại các thị trường Quảng Ninh, Hà Nội có tỷ lệ bán hàng lên đến 95%. Điển hình là các dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long, The Ruby Ha Long, The Sapphire Residence Hạ Long, Green Diamond, Rivera Park Hà Nội, Stellar Garden…

Quý IV, WeLand tiếp tục cùng các chủ đầu tư đưa ra thị trường một số dự án trọng điểm tại các thị trường nổi bật như dinh thự The Sapphire Mansion tại Hạ Long, Quảng Ninh cùng DOJI LAND; dự án khu đô thị sinh thái Vinh Park River tại Nghệ An cùng MBLand; dự án tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng The Holiday Ha Long cùng Global Invest…

Đội ngũ chuyên gia bất động sản tại WeLand.

Là một trong những chủ đầu tư lớn đầu tiên hợp tác toàn diện với WeLand trong tất cả các dự án triển khai, đại diện DOJI LAND cho biết, vừa tiếp tục chọn WeLand tư vấn triển khai 2 dự án mới. Trong 3 năm qua, 2 bên cũng đã hợp tác phát triển thành công nhiều dự án tại Quảng Ninh.

"Các dự án này đều được tạo dựng nền móng vững chắc và không thể thiếu chuyên môn, kinh nghiệm và giá trị tư vấn, triển khai toàn diện của WeLand", đại diện DOJI LAND đánh giá.

Trường Thịnh