Walless Resort - mô hình nghỉ dưỡng “không tường” độc đáo của Flamingo Holdings

Thiên nhiên nguyên bản - xu hướng mới của nghỉ dưỡng thượng lưu

Thế giới đang đổi thay, và khái niệm xa xỉ cũng lặng lẽ chuyển mình. Nếu trước đây, luxury là những dinh thự mạ vàng hay nhịp sống sôi động của đô thị, thì nay, giới thượng lưu tìm kiếm một không gian riêng tư, nơi thiên nhiên nguyên bản trở thành liều thuốc chữa lành tâm hồn.

Đó là những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa rừng xanh, là hơi thở của đất trời hòa quyện trong từng giác quan, là hệ dịch vụ cá nhân hóa mang đến cảm giác được nâng niu. Retreat (ẩn trú) giữa thiên nhiên nguyên bản không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành tuyên ngôn sống của tầng lớp tinh hoa - những người tìm kiếm sự sang trọng trong sự giản đơn và sâu lắng.

Trên thế giới, những khu nghỉ dưỡng như Explora Patagonia (Chile) được bao quanh bởi những đỉnh núi phủ tuyết và hồ nước trong xanh nằm trong lòng vườn quốc gia Torres del Paine hay khu nghỉ dưỡng xa xỉ nổi tiếng thế giới Kunda Himalayan Resort and Spa nằm trên những dãy núi hùng vĩ ở Nepal đã định hình lại chuẩn mực của sự xa xỉ.

Xu hướng này phản ánh khát vọng mới của giới thượng lưu: tìm kiếm sự biệt lập, độc bản và ý nghĩa sâu sắc trong từng trải nghiệm. Giới thượng lưu không chỉ muốn sở hữu một nơi nghỉ dưỡng, mà là một không gian tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất. Với giới thượng lưu, bất động sản thượng lưu không chỉ là tài sản, mà là biểu tượng của lối sống tinh tế - nơi thiên nhiên nguyên bản và sự sang trọng hòa quyện, tạo nên một di sản trường tồn, truyền cảm hứng qua các thế hệ.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc - sống thượng lưu giữa lòng thiên nhiên

Thấu hiểu được giá trị quan trọng của thiên nhiên trong xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp, Flamingo Holdings đã kiến tạo Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc - biểu tượng của concept “Walless Resort” - nghỉ dưỡng “không tường”, nơi phá bỏ mọi ranh giới giữa con người và thiên nhiên.

Walless Resort - Nghỉ dưỡng “không tường” kiến tạo bởi Flamingo Maison 108 (Ảnh: CĐT).

“Walless” với nghĩa tiếng Việt “không tường” là ẩn dụ cho một không gian mở, nơi cảnh quan thơ mộng của Hồ Núi Cốc hòa quyện cùng thiên nhiên nguyên bản, mà còn là sự kết nối tinh tế giữa triết lý thiết kế tối giản, cảnh sắc sẵn có và trải nghiệm bản địa độc đáo. Tại đây, ranh giới giữa mặt nước và chân trời, giữa con người và đất trời, giữa truyền thống và hiện đại đều tan biến, mang đến hành trình nghỉ dưỡng thượng lưu sâu lắng, tinh tế và tràn đầy cảm hứng.

Tọa lạc bên Hồ Núi Cốc thơ mộng, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên hiếm có, nơi mặt nước phẳng lặng trải rộng, xóa nhòa ranh giới giữa nước và trời, tạo nên một bức tranh hư ảo, đầy chất thơ. Khác với những hồ nước chịu ảnh hưởng từ thủy điện, Hồ Núi Cốc giữ được mực nước ổn định quanh năm nhờ công tác bảo hộ rừng nghiêm ngặt, mang đến vẻ đẹp nguyên sơ với núi non, rừng xanh và mây trời phản chiếu. Đây là nơi tâm hồn được thả trôi, tự do hòa mình vào thiên nhiên, tìm thấy sự tĩnh lặng và cảm hứng bất tận.

Từ vẻ đẹp nguyên sơ đấy, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đưa thiên nhiên vào từng hơi thở của không gian sống, mở ra một chương mới cho nghệ thuật nghỉ dưỡng thượng lưu. Ở đó, 108 căn dinh thự được kiến tạo như những tác phẩm nghệ thuật, nơi rừng xanh hiện diện ngay trên mái nhà nhờ kỹ thuật xây dựng tiên tiến của Flamingo Holdings.

Những cây thiên tuế cổ thụ, olive cổ thụ được đưa lên tầng cao, tạo nên một khu rừng xanh mướt giữa lưng chừng trời. Thiết kế này không chỉ là biểu tượng của sự bền vững, mà còn mang lại cảm giác an nhiên, nơi con người được ôm ấp bởi thiên nhiên, tìm thấy sự thanh tịnh và kết nối sâu sắc với đất trời.

Bên cạnh đó, những khung cửa kính lùa trong suốt mở ra dòng gió và ánh sáng, đưa thiên nhiên tràn ngập vào từng căn phòng. Diện tích ban công rộng lớn được thiết kế như khoảng thở khoáng đạt giữa trời mây và mặt hồ. Mỗi ban công trở thành một khu rừng nhỏ, nơi chủ nhân tìm thấy sự an yên trong vòng tay thiên nhiên.

108 dinh thự biệp lập và 3 hòn đảo tiện ích tại Flamingo Maison 108 (Ảnh: CĐT).

Hơn cả một điểm đến nghỉ dưỡng, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc là một hành trình văn hóa và cảm xúc, nơi văn hóa bản địa được lồng ghép tinh tế vào từng trải nghiệm tiện ích. Với mô hình “một tư dinh, ba hòn đảo tiện ích”, dự án mang đến những hành trình đa chiều: từ khám phá nghệ thuật đương đại, trải nghiệm sinh thái và văn hóa Thái Nguyên, đến các liệu pháp trị liệu tái tạo năng lượng. Mỗi tiện ích được thiết kế để khơi gợi cảm hứng, kết nối du khách với cội nguồn văn hóa, đồng thời mang lại sự thư thái và cân bằng cho tâm hồn.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được ví như bản giao hưởng của thiên nhiên, kiến trúc và văn hóa, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành một hành trình khám phá sự tinh tế. Mang tâm huyết của Flamingo Holdings, 108 căn dinh thự độc bản mời gọi những tâm hồn yêu cái đẹp, khao khát sự độc đáo và hướng tới lối sống thượng lưu đích thực. Tại đây, con người tìm thấy sự bình yên, cảm hứng và một di sản tinh thần trường tồn giữa lòng thiên nhiên nguyên bản.