Vinhomes hợp tác cùng Tập đoàn Samty ra mắt dự án căn hộ The Opus One

The Opus One là sản phẩm hợp tác tiếp theo giữa hai thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản của Việt Nam và Nhật Bản là Vinhomes và Samty.

Dự án bao gồm 4 tòa tháp căn hộ cao 32 - 34 tầng, được phát triển trên diện tích hơn 2,3ha. Không chỉ kế thừa nhiều giá trị của Vinhomes Grand Park, The Opus One hội tụ nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng, tiện ích, cảnh quan, mang đến phong cách sống resort tại Vinhomes Grand Park.

The Opus One tọa lạc tại vị trí trung tâm Vinhomes Grand Park (Ảnh: Vinhomes).

Về vị trí, The Opus One được xây dựng tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Grand Park, kết nối thuận tiện với toàn bộ hệ sinh thái của Vingroup trong vòng 1-10 phút đi bộ.

The Opus One tọa lạc ngay bên cạnh Vincom Mega Mall Grand Park, đại công viên 36ha, công viên VinWonders, cùng quảng trường Golden Eagle.

Bao quanh The Opus One là trường học Vinschool hệ Cambridge, sân tập golf 2 tầng, tòa tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, bến du thuyền... Những tiện ích tọa lạc xung quanh giúp cư dân tại The Opus One sở hữu tầm nhìn đa dạng từ các căn hộ.

Vị trí đắc địa tại Vinhomes Grand Park của The Opus One mở ra tầm nhìn đa dạng (Ảnh: Vinhomes).

Về thiết kế, dự án mang phong cách resort sang trọng, đưa thiên nhiên và mặt nước đến từng sảnh căn hộ. Điểm nhấn tại The Opus One là hồ bơi vô cực 3 tầng lấy cảm hứng từ những ngọn đồi khoáng đạt, mang tới cho cư dân The Opus One trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay dưới chân nhà. Cùng với đó là những tiện ích độc đáo như thác nước tràn, vườn nước sương mù, vườn treo nhiệt đới, khu thể thao dưới nước aqua gym, sân khấu nước ánh sáng, sân cỏ đa năng, quảng trường ánh sáng...

Hệ tiện ích nội khu của The Opus One mang phong cách resort sang trọng (Ảnh: Vinhomes).

The Opus One được đầu tư tiện ích, dịch vụ nội tòa theo phong cách khách sạn hạng sang với sảnh thông tầng cao hơn 7m, khu vực tiền sảnh tiếp khách trang nhã và tinh tế, thang máy cao cấp (tỷ lệ 2,5 căn/thang/sàn). Mỗi tòa tháp căn hộ đều được trang bị tiện ích đặc quyền gồm phòng tập gym, phòng chơi thể thao, khu vực vui chơi cho trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng sang trọng.

The Opus One gây ấn tượng với thiết kế và tiện ích, dịch vụ nội tòa theo phong cách khách sạn hạng sang (Ảnh: Vinhomes).

Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ của The Opus One thuộc hàng cao cấp. Tất cả căn hộ đều được trang bị công nghệ Smart Home và bàn giao liền tường. Trang thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Dessmann, Hafele, Gorenji, Kohler, Grohe, Rosieres… giúp không gian sống thêm sang trọng. The Opus One dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 3/2026.

Nhân dịp The Opus One ra mắt thị trường hai tòa tháp căn hộ OS1 và OS5, Vinhomes cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Cụ thể, các khách hàng tham gia đăng ký nguyện vọng chọn mua và ký Thỏa thuận ký quỹ trong tuần ra mắt đầu tiên (từ ngày 15/11 đến hết ngày 21/11) sẽ được ưu đãi tặng ngay 200 triệu đồng vào giá bán căn hộ tại thời điểm ký hợp đồng mua bán khi căn hộ đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và khách hàng được chủ đầu tư xác nhận tham gia chọn mua thành công. Từ ngày 22/11 các khách hàng sẽ được hưởng theo ưu đãi trong các tuần lễ đăng ký nguyện vọng tham gia chọn mua cho đến hết ngày 30/11.

Dự án còn mang tới chính sách thanh toán giãn tiến độ lên tới 16 đợt khi chủ đầu tư mở bán và ký hợp đồng mua bán với khách hàng theo quy định, giúp khách hàng sở hữu ngay căn hộ hạng sang The Opus One chỉ từ 39 triệu đồng/tháng nếu thanh toán bằng vốn tự có.

Đối với khách hàng lựa chọn vay vốn ngân hàng, The Opus One mang đến chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 70%, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn 30/6/2027. Với chính sách hấp dẫn này, khách hàng có đến gần 15 tháng sau khi nhận nhà về ở để chuẩn bị kế hoạch trả góp cho ngân hàng.

Với tiện ích sang trọng, chất lượng và tiến độ được cam kết bởi 2 thương hiệu hàng đầu là Vinhomes và Samty, cùng với sự quy hoạch hạ tầng bài bản của TP Thủ Đức, The Opus One nói riêng và Vinhomes Grand Park nói chung sẽ góp phần thúc đẩy thanh khoản cho giai đoạn cuối năm 2024, đồng thời đưa thị trường bất động sản TPHCM tiếp tục tăng tốc.