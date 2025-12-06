Vinhomes Green Paradise - Nơi cuộc sống là nền móng sự nghiệp và tương lai người trẻ

Môi trường tinh hoa - “đòn bẩy vô hình” thúc đẩy khát vọng và thành công

Đứng trước sa bàn siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, anh Hoàng Minh (32 tuổi, đồng sáng lập một startup fintech tại TPHCM) không chỉ nhìn thấy một nơi để ở. Điều anh nhìn thấy rõ hơn cả là một môi trường và phong cách sống khác biệt.

Vinhomes Green Paradise là một hệ sinh thái tạo việc làm, tạo sự nghiệp cho người trẻ (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Từ ban công căn nhà liền kề tại khu Vịnh Ngọc trong mô hình dự án, tầm mắt anh sẽ hướng thẳng về tòa tháp 108 tầng cao nhất Việt Nam. Xa hơn là Cảng tàu quốc tế Landmark Harbour, nơi những siêu du thuyền 100-150m cập bến, hứa hẹn các thương vụ triệu USD được ký kết ngay trên boong tàu.

Bao quanh là resort 6 sao Ritz-Carlton, hệ sinh thái thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp và cây cầu Wealth Bridge kết nối toàn bộ “tọa độ thịnh vượng”. Với anh Hoàng, đó là một thế giới mới, nơi người trẻ bản lĩnh có thể xây dựng thành công của riêng mình.

“Một môi trường mà xung quanh đều là những người có khát vọng lớn thì bản thân mình cũng buộc phải lớn lên. Nơi nào hội tụ tri thức, công nghệ, dòng người và dòng vốn, nơi đó chính là miền đất hứa cho khởi nghiệp”, anh nói.

Các đô thị toàn cầu như New York, Dubai, Singapore… cho thấy một quy luật: môi trường tinh hoa sẽ tạo ra “áp suất thành công”. Bởi môi trường không chỉ quyết định chất lượng đời sống, mà còn định hình tư duy, nuôi dưỡng khát vọng và kiến tạo quỹ đạo phát triển của con người.

Vinhomes Green Paradise đang được kiến tạo theo logic ấy - một đô thị biển toàn cầu hội tụ giới doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư, khách tinh hoa trong nước và quốc tế.

Sống, làm việc, giao tiếp trong một cộng đồng tinh hoa như vậy giúp người trẻ tiếp xúc trực tiếp với tư duy lớn, cách vận hành kinh doanh lớn, chuẩn mực sống và làm việc toàn cầu.

Nhờ đó, người trẻ có cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng cao. Chọn Vinhomes Green Paradise có thể hỗ trợ những người trẻ chủ động đặt mình vào “dòng chảy của thành công”, nơi mỗi cuộc gặp, mỗi mối quan hệ có thể trở thành cơ hội thay đổi sự nghiệp và cuộc đời.

Nơi mở ra cơ hội lập nghiệp và làm giàu

Điều khiến anh Hoàng đi đến quyết định chuyển không gian sống, làm việc về Cần Giờ còn là cách Vinhomes Green Paradise được thiết kế như một “thành phố tạo cơ hội”. Ở đó, từng lớp không gian không phục vụ đơn lẻ cho an cư, mà vận hành như những “động cơ tăng trưởng” cho sự nghiệp.

Trong kỷ nguyên kinh tế biển gắn với ESG++, du lịch biển không còn là ngành thời vụ, mà đã trở thành ngành công nghiệp giá trị cao, tạo việc làm bền vững cho nguồn nhân lực chất lượng.

Các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng biển cao cấp, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, giải trí, kinh tế đêm, không gian sáng tạo, công nghệ, cùng hệ sinh thái xanh, thông minh… tạo nên một cấu trúc kinh tế đa tầng. Mỗi lớp không gian tương ứng một hệ nghề nghiệp.

Tại Vinhomes Green Paradise, các vị trí từ quản lý khách sạn, resort, vận hành điểm đến, marketing, truyền thông du lịch, tổ chức sự kiện, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật đến những nghề đòi hỏi chuẩn mực dịch vụ cao như hỗ trợ tiền sảnh (concierge), quản gia, dịch vụ cá nhân hóa, huấn luyện thể thao biển, chuyên gia wellness, spa, y tế nghỉ dưỡng… đều có “đất diễn”.

Dòng chảy thương mại sôi động tại Vịnh Ngọc là nơi người trẻ tìm thấy môi trường khởi nghiệp bền vững (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Với một người làm công nghệ như Hoàng Minh, sức hút còn đến từ lớp nền sâu hơn. Tại một siêu đô thị ESG++, quản lý vận hành đô thị thông minh, kỹ sư năng lượng tái tạo, môi trường, công nghệ AI, an ninh mạng, tài chính, đầu tư, quản trị tài sản… là những lĩnh vực hứa hẹn phát triển.

Nhờ đó, người trẻ không cần “đi xa để làm nghề tương lai”, vì tương lai của ngành nghề đã hiện hữu ngay trong không gian sống.

Riêng khu Vịnh Ngọc - nơi anh Hoàng Minh chọn sống - được quy hoạch cho nhịp sống 24/7, mở ra không gian kinh tế không ngủ. Phố thương mại biển, shophouse du lịch, tổ hợp ẩm thực, bar, lounge, show diễn, chợ đêm, phố đi bộ, không gian văn hóa - sáng tạo… cùng lúc vận hành theo dòng du khách, dòng cư dân, dòng tiêu dùng.

Điều khiến Vinhomes Green Paradise trở nên khác biệt còn là khả năng giải cùng lúc 3 bài toán của nhiều đô thị là nhà ở ngày càng đắt, việc làm ngày càng xa, chất lượng sống ngày càng suy giảm.

Tại đây, cư dân trẻ được sống giữa thiên nhiên biển - rừng hiếm có, làm việc trong hệ sinh thái kinh tế ngay tại chỗ và đồng thời sở hữu tài sản có tiềm năng tăng giá dài hạn.

Không gian sống hòa quyện thiên nhiên sinh thái tại Vịnh Ngọc (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Về dài hạn, Vinhomes Green Paradise không chỉ là nơi “lập thân”, mà là bệ phóng cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên kinh tế biển và kinh tế xanh. Khi kinh tế biển trở thành trụ cột tăng trưởng mới của quốc gia, kinh tế xanh là xu thế không thể đảo ngược của toàn cầu, thì lợi thế sẽ thuộc về những người đi trước, chiếm lĩnh không gian phát triển trước.

Vinhomes Green Paradise tiên phong trong quy hoạch, hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội. Với anh Hoàng Minh, quyết định rời khỏi “vùng an toàn” của phố thị chật hẹp để tìm đến một siêu đô thị biển toàn cầu chính là lựa chọn về quỹ đạo tương lai. Tại đây, những người như anh không chỉ được sở hữu một ngôi nhà bên biển, mà có thể là cả một “đường băng” đủ dài để cất cánh.