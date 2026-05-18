Vinhomes Green Paradise hút nhà đầu tư nước ngoài

Tầm vóc tương đương những biểu tượng của Dubai

Trong số những vị khách có mặt tại sự kiện “Nắm bắt vận hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh” tại Cần Giờ vào sáng 16/5, ông Hubert, một nhà đầu tư người Pháp gốc Việt, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi được mục sở thị siêu đô thị 2.870ha đang được Vinhomes kiến tạo tại cửa ngõ biển phía Nam TPHCM.

“Một dự án khổng lồ và phi thường”, ông Hubert nói và cho biết siêu đô thị biển của Việt Nam khiến ông liên tưởng tới những dự án biểu tượng tại Dubai.

Ông Hubert chia sẻ về giấc mơ được sở hữu ngôi nhà tại Vinhomes Green Paradise như là cách để ông gắn bó với nơi mình sinh ra - TPHCM (Ảnh: CĐT).

Ông Hubert không đến sự kiện trong vai một du khách hay người quan sát thị trường. Ông mang theo một mục tiêu rất rõ ràng: tìm kiếm cơ hội sở hữu bất động sản tại TPHCM.

Quyết định được ông Hubert đưa ra sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng về Vinhomes Green Paradise. Nhà đầu tư người Pháp đánh giá cao siêu đô thị Vinhomes Green Paradise khi sở hữu hạ tầng kết nối đồng bộ giữa một “hệ sinh thái tăng trưởng” của khu Nam TPHCM.

“Dự án này kết nối với sân bay quốc tế Long Thành sẽ đi vào khai thác ngay cuối năm nay. Hạ tầng đường sắt tốc độ cao kết nối với trung tâm TPHCM chỉ 13 phút nên có thể sống ở Cần Giờ mà vẫn làm việc tại trung tâm thành phố”, ông chỉ rõ.

Không chỉ nhìn thấy tiềm năng hạ tầng, ông Hubert còn đánh giá cao dư địa phát triển du lịch của Cần Giờ. Theo ông, ở nhiều quốc gia, những đô thị ven biển nằm gần trung tâm kinh tế là nơi hội tụ lý tưởng của cư dân quốc tế, khách du lịch và giới đầu tư. Cần Giờ cùng Vinhomes Green Paradise có thể đi theo quỹ đạo đó khi vừa sở hữu yếu tố biển, vừa nằm sát trung tâm tài chính lớn nhất Việt Nam.

“Khi du khách đến với TPHCM, thay vì đi đâu xa, họ có thể đến thẳng Cần Giờ để tận hưởng không khí và trải nghiệm nghỉ dưỡng biển. Điều đó rất tuyệt vời”, ông nói.

Vinhomes Green Paradise sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu

Từ câu chuyện của ông Hubert có thể thấy xu hướng và tiêu chí lựa chọn bất động sản của nhà đầu tư ngoại. Điều họ tìm kiếm chính là khả năng tạo ra giá trị thực và dòng tiền bền vững trong dài hạn.

Xu hướng này cũng trùng khớp với nhận định của nhiều chuyên gia tài chính và đầu tư. Ông Ngô Thành Huấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT cho rằng, khẩu vị của dòng vốn ngoại hiện nay đang dịch chuyển từ lướt sóng sang các tài sản có năng lực dẫn dắt tăng trưởng cho cả một khu vực.

“Nhà đầu tư quốc tế không mua những khối bê tông, họ mua một hệ sinh thái sống và khả năng sinh lời bền vững từ hệ sinh thái đó”, ông Huấn phân tích.

Đồng quan điểm nhưng đi sâu hơn vào xu hướng dịch chuyển dòng tiền, ông Đỗ Chí Hiếu, Tổng giám đốc VinaLiving, thành viên của VinaCapital nhận định, dòng tiền thông minh đang tập trung vào những tài sản thực mang tính biểu tượng.

“Vinhomes Green Paradise là minh chứng sống động. Đây không chỉ là một dự án đơn thuần, mà là thủ phủ mới của dòng vốn FDI và đầu tư cá nhân quốc tế. Vinhomes Green Paradise đang làm tốt vai trò dẫn dắt, khẳng định bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi toàn cầu”, vị lãnh đạo của VinaLiving nói.

Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870ha, sở hữu vị thế tựa rừng hướng biển hiếm có (Ảnh: CĐT).

Theo giới chuyên gia, sức hút của Vinhomes Green Paradise đến từ tổ hợp lợi thế hiếm có trên thị trường. Dự án quy mô lên tới 2.870ha, quỹ đất đủ lớn để hình thành một “thành phố trong lòng thành phố”. Hơn 120km đường bờ biển trải dài mang đến đặc quyền sống nghỉ dưỡng hiếm có giữa thiên nhiên khoáng đạt và hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế.

Dự án còn nằm kề khu dự trữ sinh quyển thế giới 75.000ha được UNESCO công nhận, đồng thời tiên phong phát triển theo định hướng ESG++. Theo đó, cư dân sẽ được sống chung một cách bền vững với hệ sinh thái tự nhiên - điều rất khó tìm kiếm ở các đô thị khác.

Yếu tố kết nối tiếp tục tạo đòn bẩy quan trọng. Từ Vinhomes Green Paradise, cư dân chỉ mất khoảng 13 phút để tiếp cận trung tâm TPHCM và khoảng 45 phút để di chuyển tới sân bay quốc tế Long Thành. Trong tương lai khi hạ tầng giao thông và đô thị vận hành đồng bộ, Vinhomes Green Paradise có thể đón 40 triệu lượt khách/năm, vượt xa các thủ phủ du lịch nổi tiếng thế giới. Đây là nền tảng hình thành dòng tiền khai thác và thúc đẩy giá trị tài sản gia tăng dài hạn.

Sau 13 tháng thi công thần tốc, đến tháng 5, dự án đã hoàn thành san lấp hơn 110 triệu m3 cát, khai thông hơn 120km đường nội khu; các dãy nhà phố đầu tiên đã thành hình và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026. Các công trình biểu tượng như Nhà hát Sóng Xanh, công viên giải trí VinWonders, 2 sân golf đã hoàn tất khoan cọc nhồi... dự kiến sẽ về đích vào cuối năm 2027.

“Sự hoài nghi ban đầu đã được thay thế bằng sự tin tưởng và quyết định xuống tiền”, ông Cao Thanh Duy, Đại diện Công ty Thế giới Bất động sản - đơn vị phân phối Vinhomes Green Paradise, chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư ngoại quan tâm đến Vinhomes Green Paradise (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, dòng vốn toàn cầu ngày càng thận trọng hơn với các quyết định đầu tư. Việt Nam trở thành “bến đỗ” mới ở châu Á nhờ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng cao cùng sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường bất động sản. Trong đó, Vinhomes Green Paradise với quy mô siêu đô thị, hệ sinh thái hoàn chỉnh và khả năng tạo dòng tiền bền vững được kỳ vọng là điểm đến hút dòng vốn ngoại.