Vinhomes Green Paradise: 18 tháng giãn xây, 5 năm cố định lãi vay

Sở hữu tài sản giá trị, không phải dồn vốn lớn ngay từ đầu

Sau nhiều lần khảo sát Vinhomes Green Paradise, anh Huỳnh Nhân (42 tuổi, Nhà Bè, TPHCM) đã “phải lòng” khu Vịnh Ngọc - nơi mang đến chuẩn sống ESG và sở hữu tiềm năng kinh doanh.

“Tôi đã ưng ý rồi, nhưng bài toán dòng tiền không hề đơn giản khi lãi suất cho vay vẫn còn nhiều biến động. Song, nếu không chốt sớm thì những vị trí đẹp cũng sẽ không còn”, anh Nhân, một nhà đầu tư, chia sẻ.

Cơ hội đã mở ra với anh Nhân khi chủ đầu tư tung ra quỹ căn giãn xây 18 tháng. Theo đó, thay vì phải chi trả cho toàn bộ giá trị sản phẩm ngay từ đầu, khách hàng chỉ phải trả giá trị quyền sử dụng đất và thương mại; giá trị xây dựng sẽ được cố định và thanh toán sau. Đồng nghĩa, khách có thể sở hữu ngay tài lớn nhưng không phải dồn vốn lớn ngay từ đầu.

“Với căn liền kề 18 tỷ đồng, giá trị quyền sử dụng đất và thương mại chiếm khoảng 15 tỷ đồng và giá trị xây dựng tương đương 3 tỷ đồng. Thay vì phải thanh toán toàn bộ 18 tỷ đồng ngay từ đầu, tôi được quyền giữ lại 3 tỷ đồng tiền xây dựng trong khoảng thời gian lên đến 18 tháng”, anh Nhân tính toán.

Theo anh Nhân, khoảng thời gian giãn xây 18 tháng giúp nhà đầu tư có thêm dư địa cân đối dòng tiền và chủ động phân bổ phần vốn chưa phải thanh toán ngay cho các kế hoạch tài chính khác.

Liền kề Vịnh Ngọc đang được áp dụng cùng lúc chính sách giãn xây 18 tháng và cố định lãi suất 0-6%/năm kéo dài 5 năm (Ảnh: Vinhomes).

Khi chính sách giãn xây được áp dụng đồng thời với chương trình hỗ trợ cố định lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, khách hàng có thêm điều kiện giảm áp lực tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch dòng tiền dài hạn.

“Tôi chọn vay 70% giá trị căn, tức là chỉ cần bỏ ra 30% vốn tự có, tương đương 4,5 tỷ đồng, 70% còn lại, tương đương 10,5 tỷ đồng sẽ được ngân hàng giải ngân. Điểm mấu chốt nằm ở sự chênh lệch giữa lãi suất vay thông thường và lãi suất được Vinhomes hỗ trợ”, anh Nhân tính toán.

Theo tính toán của anh Nhân, trong trường hợp lãi suất thị trường duy trì quanh mức 11%/năm, tổng chi phí lãi vay trong 5 năm sẽ ở mức cao hơn đáng kể so với phương án được hỗ trợ cố định lãi suất 0-6%/năm từ chủ đầu tư. Điều này giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc dự trù dòng tiền dài hạn.

Bên cạnh đó, phần giá trị xây dựng được giãn tiến độ thanh toán trong 18 tháng cũng tạo thêm dư địa tài chính cho khách hàng trong giai đoạn đầu sở hữu tài sản.

Theo anh Chí Cường, một tư vấn tại TPHCM, việc kết hợp chính sách giãn xây và hỗ trợ lãi suất có thể giúp nhà đầu tư giảm áp lực vốn ban đầu, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và tiến độ thanh toán về sau.

Vốn mỏng vẫn có cơ hội sở hữu tài sản giá trị lớn, biên độ lợi nhuận cao

Ông Trần Bá Thùy, Tổng giám đốc Southern Homes Việt Nam, đánh giá, so với các dự án khác thường yêu cầu thanh toán trong 18-24 tháng, chính sách giãn xây của Vinhomes giúp giảm áp lực tài chính cho nhà đầu tư.

“Đồng thời, việc giãn xây cũng tạo điều kiện để hạ tầng và các hạng mục tiện ích được hoàn thiện đồng bộ. Khách hàng dù chưa nhận nhà nhưng đã có thể nhìn thấy và cảm nhận toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đã sẵn sàng phục vụ”, ông Thùy bổ sung.

Ông Trần Bá Thùy - Tổng giám đốc Southern Homes Việt Nam - đánh giá cao chính sách giãn xây của Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vinhomes).

Trong khi đó, nhìn nhận về chính sách lãi suất 0-6%/năm kéo dài 5 năm, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho rằng, đây chính là cú “phá khung” kích hoạt thị trường mà người hưởng lợi lớn nhất chính là khách hàng.

“Khi chi phí vốn được kiểm soát, tài sản có thêm một ‘lớp bảo hiểm’. Và Vinhomes đang bổ sung chính lớp bảo hiểm đó. Vì thế, dù mua để ở hay đầu tư, 2 yếu tố sống còn là an toàn tài chính và tiềm năng lợi nhuận đều đã được Vinhomes đảm bảo”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đến nay, sau gần 13 tháng triển khai, khu đô thị biển đã dần lộ diện. Giai đoạn 2026-2027, dự án dự kiến vận hành hệ tiện ích lõi. Thời gian kết nối với các khu vực trọng điểm cũng sẽ được rút ngắn và không gian phát triển sẽ được mở rộng khi các công trình hạ tầng như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hay tuyến vượt biển kết nối Vũng Tàu hoàn thiện trong giai đoạn 2028-2029.

Sau một năm khởi công, nhiều tiện ích, hạ tầng của Vinhomes Green Paradise đã thành hình (Ảnh: Vinhomes).

Bên cạnh đó, cầu Phước Khánh - hạng mục then chốt trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành - được dự kiến hợp long vào cuối tháng 5 và thông xe vào tháng 9/2026, đưa Cần Giờ hòa vào vành đai kinh tế xuyên suốt từ Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành.

“Mỗi cột mốc hạ tầng sẽ xác lập mặt bằng giá mới cho bất động sản. Khi hết thời gian ưu đãi, nhà đầu tư có thể tất toán khoản vay hoặc chuyển nhượng lại suất đầu tư với biên độ lợi nhuận lớn. Thời điểm này là cơ hội để những nhà đầu tư có nguồn vốn trung bình vẫn có thể chạm tay vào những tài sản giá trị lớn như tại Vinhomes Green Paradise”, anh Cường nói.