Mẹo “khe bóng đổ” giúp trần thấp trông cao và nhà rộng hơn

Nhiều căn hộ hiện nay, đặc biệt ở đô thị, thường gặp chung một vấn đề trần thấp khiến không gian dễ bí và chật hơn thực tế. Không phải ai cũng có điều kiện cải tạo lớn hay thay đổi kết cấu nhà, vì vậy những “mẹo đánh lừa thị giác” luôn được giới nội thất đặc biệt ưa chuộng.

Ngoài cách treo rèm sát trần hay dùng màu sơn tạo chiều sâu, thời gian gần đây nhiều người bắt đầu chú ý đến một chi tiết có tên là khe bóng đổ (shadow gap).

Điểm thú vị là hiệu ứng này không nhất thiết phải thi công cầu kỳ như trong các công trình cao cấp. Chỉ bằng một mẹo sơn đơn giản, nhiều gia đình vẫn có thể tạo cảm giác căn phòng cao và thoáng hơn đáng kể.

Một đường sơn mảnh sát trần có thể khiến căn phòng trông thoáng hơn đáng kể (Ảnh: Apartment Therapy).

Khe bóng đổ là gì?

Trong thiết kế nội thất hiện đại, khe bóng đổ là khoảng hở nhỏ được tạo giữa hai bề mặt như tường và trần, tường và sàn hoặc quanh khung cửa. Khoảng lõm này tạo hiệu ứng bóng đổ nhẹ, khiến các bề mặt trông như tách rời nhau thay vì dính liền cứng nhắc.

Đây là chi tiết thường xuất hiện trong các không gian theo phong cách tối giản hoặc kiểu sang trọng tinh tế, không phô trương.

Nhờ hiệu ứng thị giác, trần nhà có vẻ “lơ lửng” nhẹ hơn, không còn tạo cảm giác đè nặng lên căn phòng. Không gian vì thế cũng trông hiện đại và có chiều sâu hơn.

Mẹo sơn giúp tạo hiệu ứng tương tự

Thi công khe bóng đổ thật thường phải làm ngay từ giai đoạn dựng tường, lắp thạch cao hoặc hoàn thiện nội thất. Với nhà đã hoàn thiện, đặc biệt là căn hộ thuê, việc đục sửa gần như không khả thi.

Vì vậy, nhiều người chọn cách “giả lập” hiệu ứng này bằng sơn.

Cách làm khá đơn giản. Thay vì để phần tiếp giáp giữa tường và trần cùng một màu, họ sơn một đường kẻ mảnh màu tối chạy sát mép trên của tường. Đường màu này tạo cảm giác như có một khe lõm nhỏ giữa trần và tường.

Bạn sẽ thấy bất ngờ với hiệu ứng mà kỹ thuật này mang lại. Trần nhà nhìn nhẹ hơn, có chiều sâu hơn và căn phòng cũng bớt bí bách rõ rệt.

Theo các chuyên gia nội thất, chính phần tương phản nhẹ này khiến mắt người có cảm giác trần đang “nổi” lên thay vì ép xuống không gian.

Vì sao mẹo này hợp với căn hộ nhỏ?

Điểm hay của kỹ thuật này nằm ở sự tối giản. Không cần thêm quá nhiều đồ nội thất hay chi tiết trang trí, chỉ một thay đổi nhỏ ở đường viền trần cũng đủ khiến tổng thể khác đi.

Với những căn hộ diện tích khiêm tốn, điều này đặc biệt hữu ích vì không gian vốn đã dễ rối mắt nếu thêm quá nhiều chi tiết.

Ngoài việc tạo cảm giác cao hơn, dải màu tối còn giúp che bớt các khuyết điểm nhỏ ở mép trần - nơi thường khó đạt độ thẳng tuyệt đối sau thi công. Nhờ đó, căn phòng cũng trông gọn gàng và hoàn thiện hơn.

Không chỉ dùng ở trần nhà

Trong thiết kế hiện đại, khe bóng đổ còn được ứng dụng ở nhiều vị trí khác trong nhà.

Phổ biến nhất là phần chân tường. Thay vì dùng len chân tường truyền thống, người ta tạo một khe lõm nhỏ giữa sàn và tường để tạo bóng đổ. Cách làm này giúp tổng thể gọn hơn và mang cảm giác liền mạch.

Một số ngôi nhà còn ứng dụng khe bóng quanh cửa đi, cầu thang hoặc phòng tắm để tăng vẻ tối giản. Tuy nhiên, các kiểu này thường cần thi công kỹ từ đầu để đạt hiệu ứng đẹp.

Sử dụng hiệu ứng khe bóng ở chân tường (Ảnh: Tile Accessories).

Muốn tự làm cần lưu ý gì?

Nếu áp dụng mẹo sơn tạo khe bóng giả, yếu tố quan trọng nhất là độ chính xác của đường kẻ. Chỉ cần bạn làm lệch hoặc lem nhẹ, hiệu ứng tinh tế có thể lập tức biến thành cảm giác cẩu thả.

Nhiều người thường dùng băng keo sơn tường để cố định đường kẻ trước khi sơn. Một lưu ý là dải màu tối cũng không nên quá dày, chỉ khoảng 1-1,5 cm là đủ tạo chiều sâu nhẹ nhàng.

Mẹo khe bóng đổ sẽ hiệu quả hơn trong những căn phòng có phong cách hiện đại, ít phào chỉ cầu kỳ. Nếu nhà đã có phào trần, có thể thử sơn phần viền tối hơn để tạo cảm giác tương tự.

Đôi khi, chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng đủ khiến căn phòng như “thở” dễ hơn. Và với nhiều gia đình sống trong căn hộ trần thấp, đó có thể là khác biệt đáng giá nhất.