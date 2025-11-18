Vinhomes Green City - Trung tâm mới của đô thị và kinh tế khu vực Tây Bắc TPHCM

Khi quy hoạch, hạ tầng vẽ lại bản đồ khu vực

Với quy hoạch sáp nhập Long An và Tây Ninh, khu vực Tây Bắc TPHCM đang nổi bật trên bản đồ phát triển. Tây Ninh có hơn 3,2 triệu dân và diện tích hơn 8.500km², trải dài từ biên giới Tây Nam giáp Campuchia đến cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu vị trí chiến lược kết nối đầu tàu kinh tế cả nước với Tây Nam Bộ và Campuchia qua hệ thống giao thông đồng bộ.

Tuyến đường tỉnh DT.823D dài 14,27km, 6 làn xe, đã đi vào khai thác từ tháng 4, tạo trục kết nối liền mạch từ ranh giới TPHCM - Long An (cũ) đến vòng xoay Đức Hòa, Tây Ninh hiện nay.

Vành đai 3 dài 76km, dự kiến hoàn thành toàn tuyến đầu năm 2026, kết nối trực tiếp với các trục cao tốc huyết mạch như TPHCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành, thuận tiện tới trung tâm.

Vành đai 4 dài 207km đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028. Khi đi vào vận hành, vành đai chiến lược này sẽ rút ngắn 30-40% thời gian kết nối từ Tây Ninh đến TPHCM và các đô thị vệ tinh, tạo hành lang vận tải qua Bến Lức - ĐT830.

Mới đây nhất, để gia tăng kết nối với Tây Ninh, TPHCM đã quyết định đầu tư 28.000 tỷ đồng xây dựng đường trục Đông - Tây (Võ Văn Kiệt) và đường mới Tây Bắc (từ Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh).

Cùng lúc, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cao tốc Đức Hòa - Mỹ An, Quốc lộ 22 và hàng loạt trục giao thông chiến lược khác đang được nâng cấp đồng bộ.

Mỗi tuyến đường hoàn thiện như một mạch máu mới, giúp Tây Bắc TPHCM chuyển mình thành cửa ngõ liên vùng năng động, giữ vị trí chiến lược trong khu vực phía Nam.

Chuẩn sống Vinhomes lần đầu xuất hiện tại Tây Bắc TPHCM

Trong bối cảnh Tây Bắc TPHCM chuyển mình mạnh mẽ, Vinhomes Green City nổi bật trên bản đồ phát triển đô thị. Đây là dự án đầu tiên của Vinhomes tại khu vực mang trọn hệ sinh thái “all-in-one” (tất cả trong một) của Vingroup, kết hợp quy hoạch chuẩn “xanh” hiếm có.

Vinhomes Green City nằm ở hồng tâm cực phát triển mới Tây Bắc TPHCM, kết nối hàng loạt hạ tầng chiến lược (Ảnh: Vinhomes).

Trên quỹ đất rộng 197,2ha, dự án dành 40ha cho cây xanh và mặt nước. Điểm nhấn của dự án còn nằm ở hệ thống 12 công viên đa chủ đề, quy mô lớn hàng đầu khu vực, mang đến trải nghiệm đa dạng cho mọi lứa tuổi. 7 hồ cảnh quan đóng vai trò điều hòa khí hậu, tạo không gian sống chan hòa sinh khí - nơi con người có thể tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên ngay trong nhịp đô thị hiện đại.

Đồng thời, hệ sinh thái Vingroup hiện diện sống động, là bảo chứng cho chất lượng sống chuẩn quốc tế. Ngay nội khu, 4 trường Vinschool có đủ các cấp học, giúp ươm mầm tương lai các cư dân nhí.

Trung tâm thương mại Vincom 4ha, 2 phố thương mại Trung Hoa - Nhật Bản đậm văn hóa Á Đông, tạo nên hành trình mua sắm, vui chơi giàu cảm xúc. 122 tổ hợp tiện ích thể thao và giải trí thúc đẩy lối sống lành mạnh, góp phần hình thành cộng đồng văn minh.

Vinhomes Green City sở hữu bộ sưu tập tiện ích “all-in-one” kiến tạo chuẩn mực sống mới tại Tây Bắc TPHCM (Ảnh: Vinhomes).

Năm khu của dự án là năm cá tính, năm sắc thái riêng, cùng hội tụ để tạo nên nhịp sống đa tầng. The Liberty và The Swan Lake giữ vai trò trái tim của đại đô thị, sôi động và giàu năng lượng, nơi cư dân dễ dàng kết nối với những tiện ích hiện đại.

The Island mang dấu ấn khác biệt: riêng tư và an yên. Các biệt thự đảo được bao quanh bởi mặt nước và cây xanh, tạo không gian sống “dưỡng lành”. Trong khi đó, The Forest và The Sunrise lại mang tới hơi thở cân bằng, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc sang trọng, không gian xanh và những dãy nhà phố thương mại rộn ràng.

Khi Tây Bắc TPHCM vươn mình trở thành trung tâm đô thị - kinh tế mới, Vinhomes Green City không chỉ đón đầu xu thế mà còn trở thành điểm nhấn của toàn khu vực.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch bài bản, hạ tầng bứt phá và mô hình đô thị chuẩn quốc tế đang tạo nên một chuẩn sống mới, nơi chất lượng an cư đi cùng giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.