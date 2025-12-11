Vinhomes Green City đón thêm lợi thế hạ tầng khi Metro số 2 xây dựng vào năm 2026

Metro số 2 trở thành cú hích cho thị trường bất động sản Tây Bắc TPHCM

Theo quy hoạch, Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài hơn 11km, gồm 9km đi ngầm và gần 2km đi trên cao, với 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao) và depot Tham Lương.

Tuyến đi qua 6 quận trước đây gồm: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 52.000 tỷ đồng. Với cơ chế mới và kinh nghiệm từ tuyến Metro số 1, TPHCM dự kiến hoàn thành toàn tuyến chỉ trong vòng 5 năm, tạo đột phá về kết nối và dòng khách.

“Metro số 1 hiện đón khoảng 50.000 - 60.000 khách mỗi ngày. Lượng hành khách tuyến Metro số 2 thậm chí sẽ đông hơn cả Metro số 1”, ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, dự báo.

Metro số 1 hiện đón khoảng 50.000 - 60.000 khách mỗi ngày (Ảnh: Hải Long - Nam Anh).

Metro số 2 có ý nghĩa đặc biệt với khu vực Tây Bắc TPHCM. Khi đi vào khai thác, hạ tầng công cộng này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Thành - Hóc Môn - Củ Chi, giảm tải áp lực trên trục Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh, vốn là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm với khu vực, đồng thời tăng khả năng tiếp cận nhanh tới khu vực giáp ranh Đức Hòa, nơi Vinhomes Green City tọa lạc và chỉ cách nhà ga gần nhất 11 phút di chuyển.

Metro số 2 cũng sẽ tạo cú hích gia tăng giá trị cho bất động sản tại khu đô thị “all-in-one” (tất cả trong một) đầu tiên tại Tây Bắc TPHCM.

Thời điểm Metro số 2 khởi công trùng với giai đoạn nhiều hạ tầng chiến lược bước vào triển khai trong năm 2026. Vành đai 3 được đặt mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30/6, còn Vành đai 4 dự kiến khởi công từ ngày 2/9. Đồng thời, các trục kết nối liên vùng như Quốc lộ 22, Vành đai 3 và Vành đai 4 tiếp tục mở rộng, gia tăng khả năng tiếp cận giữa các khu vực.

Mạng lưới hạ tầng này hoàn thiện sẽ kết nối trực tiếp Vinhomes Green City với các trung tâm logistics, công nghiệp và thương mại trọng điểm, tạo nên hành lang kinh tế năng động phía Tây Bắc.

Nhà phố Vinhomes Green City hưởng lợi thế về hạ tầng

Nếu hạ tầng đóng vai trò động lực quan trọng cho khu vực Tây Bắc TPHCM, thì các sản phẩm nhà phố tại Vinhomes Green City được xem là một trong những yếu tố góp phần vào sự sôi động của thị trường bất động sản địa phương.

Nhà phố Vinhomes Green City đón nhận lượng khách lớn, là nền tảng vững chắc cho mọi mô hình kinh doanh (Ảnh: Vinhomes).

Tại Vinhomes Green City, 2 dòng sản phẩm biểu tượng mới, gồm nhà phố 90m² The Grand Boulevard và nhà phố 75m² The Central mang lại giá trị an cư và cơ hội đầu tư.

Trong đó, nhà phố The Grand Boulevard 90m2 được quan tâm bởi giới đầu tư khi sở hữu mặt tiền lên đến 9m, diện tích xây dựng 450m², nằm dọc các đại lộ lớn nhất, như đường 3/2, Bình Minh và trục 50m trung tâm với lưu lượng cư dân và du khách qua lại mỗi ngày đông đúc.

Mặt tiền rộng giúp ngôi nhà có tầm nhìn thoáng và khả năng nhận diện thương hiệu. Bên trong, 4 tầng rộng rãi cho phép bố trí song hành nơi sinh hoạt riêng tư cho gia đình và diện tích kinh doanh để khai thác đa dạng loại hình dịch vụ, như boutique office, nhà hàng, showroom…

Sở hữu diện tích 75m², nhà phố The Central lại chứng minh lợi thế khi 100% các căn đều nằm ở trung tâm đại đô thị, kế cận trường học, hồ cảnh quan và công viên nội khu. Mặt tiền 5m và diện tích xây dựng 230m², tạo nên không gian sống khoáng đạt.

Vị trí hội tụ dòng lưu chuyển cư dân nội khu giúp chủ sở hữu có thể tận dụng tối đa diện tích để vừa ở vừa khai thác kinh doanh. Tầng 1 có thể cho thuê, tầng 2-3 làm khu sinh hoạt gia đình, tầng 4-5 dành cho không gian nghỉ dưỡng.

Chính sự cộng hưởng giữa giá trị hữu hình (vị trí, kiến trúc, tiện ích, không gian xanh) và giá trị vô hình (trải nghiệm, cảm xúc) đã khiến những căn nhà phố tại Vinhomes Green City trở thành một tài sản đa lớp, khẳng định tầm vóc và phong cách sống của gia chủ, đồng thời lưu giữ những giá trị để thế hệ sau tự hào tiếp nối.

Nhà phố tại Vinhomes Green City có công năng linh hoạt, kiến tạo giá trị kép vừa ở vừa khai thác kinh doanh (Ảnh: Vinhomes).

Khi metro số 2 khởi công vào ngày 15/1/2026, Tây Bắc TPHCM được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Từ cú hích hạ tầng đến quy hoạch đô thị chuẩn mực, Vinhomes Green City đang mở ra một chuỗi giá trị mới cho thị trường Tây Bắc - nơi những căn nhà phố không chỉ là chốn an cư mà còn là khoản đầu tư dài hạn đầy tiềm năng.