Vinhomes Global Gate đón giải thưởng danh giá: Cột mốc cho giai đoạn bứt phá của Boutique Gate

Sự kiện đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng cho đại đô thị, gia tăng niềm tự hào cho cư dân về nơi an cư, đồng thời mở rộng tiềm năng khai thác và gia tăng giá trị của dòng sản phẩm thương mại thấp tầng Boutique Gate.

Giải thưởng tăng uy tín cho đại đô thị Expo và TOD

Sáng 23/11, công viên Wonderland quy tụ đông đảo cư dân tương lai, khách tham quan và các nhà đầu tư đến tham gia Lễ gắn biển Công trình Giải Đặc biệt - Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2024 cho Vinhomes Global Gate. Đây là giải thưởng hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị tại Việt Nam.

“Không chỉ có trung tâm triển lãm tầm cỡ quốc tế, nơi diễn ra hàng loạt sự kiện lớn thu hút hàng triệu người tham gia, Vinhomes Global Gate còn sở hữu vị trí đắc địa, nằm gần sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kết nối với cầu Tứ Liên, không chỉ là một đô thị hiện đại mà còn gắn kết với giá trị lịch sử của Cổ Loa và kinh thành xưa”, KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, đánh giá.

Dự án Vinhomes Global Gate chính thức được gắn biển Giải Đặc biệt - Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2024 (Ảnh: CĐT).

Chứng kiến khoảnh khắc tấm biển vinh danh giải Đặc biệt của Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia cho Vinhomes Global Gate, chị Minh Hạnh, cư dân tương lai khu Cát Tường, không giấu được niềm tự hào: “Tôi chọn Vinhomes Global Gate vì tin vào chất lượng quy hoạch của Vinhomes, và hôm nay, khi dự án được gắn biển giải thưởng quốc gia, cho thấy mình đã đặt niềm tin đúng chỗ”.

Trong khi đó, anh Phan Mạnh Cường, một nhà đầu tư sở hữu căn Boutique Gate trên phố thương mại Expo nhìn nhận sự kiện sẽ tăng triển vọng khai thác thương mại tại khu vực: “Một dự án được vinh danh ở cấp quốc gia là bảo chứng mạnh cho giá trị lâu dài. Tôi tin rằng những sản phẩm thương mại thấp tầng như Boutique Gate sẽ hưởng lợi lớn từ giá trị của giải thưởng này”.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư đã hé lộ thêm nhiều thông tin về Boutique Gate - dòng bất động sản thương mại được xem là “tấm vé cuối cùng” để sở hữu vị trí tâm điểm phồn hoa của Vinhomes Global Gate.

Bảo chứng nâng tầm giá trị, tăng biên lợi nhuận cho Boutique Gate

Trong tiến trình phát triển đô thị toàn cầu, việc định danh một công trình, khu vực luôn giữ vai trò then chốt, tạo tính nhận diện, củng cố niềm tin và thu hút dòng khách chất lượng. Khi một điểm đến được xác lập vị thế rõ ràng, các hoạt động thương mại tại đó thường đạt hiệu suất cao hơn, kéo theo giá trị tài sản tăng bền vững theo thời gian.

Một nghiên cứu của European Commission về các thành phố đạt danh hiệu European Capital of Culture (ECoC) kết luận: các thành phố trước và sau khi có danh hiệu ghi nhận mức tăng giá do sức hút dân cư, nhà đầu tư và du khách tăng mạnh.

Với Boutique Gate, giải Đặc biệt của Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia mà Vinhomes Global Gate đạt được giúp nâng tầm giá trị, tăng biên lợi nhuận cho dòng sản phẩm này.

Boutique Gate, nằm tại vị trí cửa ngõ của siêu đô thị Expo và TOD, sẽ trở thành điểm dừng chân của các dòng khách, dự kiến lên tới 60 triệu người/năm (Ảnh: CĐT).

Bảo chứng đầu tiên đến từ khả năng gia tăng nhận diện giúp thu hút nguồn khách dồi dào. Bởi Vinhomes Global Gate được vinh danh ở tầm quốc gia đồng nghĩa với việc toàn bộ các tiện ích, cảnh quan và công trình biểu tượng của dự án sẽ trở thành điểm check-in (chụp ảnh), vui chơi - giải trí. Boutique Gate, nằm tại vị trí cửa ngõ của siêu đô thị Expo và TOD, sẽ trở thành điểm dừng chân của các dòng khách, dự kiến lên tới 60 triệu người/năm.

Với sự ghi nhận ở cấp quốc gia, Boutique Gate gia tăng lợi thế lớn trong việc chinh phục các thương hiệu F&B, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bán lẻ, giải trí… Các nhãn hàng thường ưu tiên các vị trí nằm trong các đại đô thị uy tín, đông dân và có chiến lược phát triển lâu dài.

“Những địa phương, khu vực có thương hiệu mạnh luôn biến thành điểm đến tiêu dùng, thu hút các thương hiệu F&B cao cấp, flagship store, art gallery… vốn đòi hỏi mặt bằng trung tâm, có độ nhận diện cao, dòng khách tinh hoa. Tại đây, doanh thu/m² cao hơn nên khách thuê cũng sẵn sàng trả giá cao hơn. Nên tôi tin thương hiệu điểm đến của Vinhomes Global Gate sẽ giúp cả giá trị cũng như biên lợi nhuận của Boutique Gate tăng”, anh Mạnh Cường tin tưởng.

Các sự kiện, concert, triển lãm liên tục diễn ra tại VEC là nguồn khách dồi dào, bảo chứng cho tiềm năng kinh doanh chắc thắng tại Boutique Gate (Ảnh: CĐT).

Boutique Gate còn được trợ lực từ các dự án tầm vóc quốc gia và quốc tế. Ngay trong lòng Vinhomes Global Gate là Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy mô top 10 thế giới. Bao quanh là cầu Tứ Liên, metro số 4, cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh…

Với quy hoạch đẳng cấp quốc tế, hạ tầng liên tục thăng hạng và cộng đồng cư dân - du khách quốc tế đổ về ngày càng đông, Boutique Gate đứng trước cơ hội trở thành kinh đô thương mại mới của Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn chủ động tìm đến, giúp gia tăng dòng tiền và giá trị tài sản cho nhà đầu tư.