Vingroup dự kiến phát triển đại đô thị 6.300ha tại Congo

Thế mạnh của Vingroup được quan tâm

Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa của Congo, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cùng đoàn công tác đã trao đổi cụ thể hơn về các dự án trọng điểm, trong đó có hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Congo của đoàn công tác Vingroup được truyền thông nước này đánh giá là đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Congo và một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, mở ra triển vọng triển khai các dự án trọng điểm thuộc Chương trình hành động của Chính phủ Suminwa.

Ông Félix Tshisekedi - Tổng thống CHDC Congo (thứ 2 từ phải sang), bà Judith Suminwa Tuluka, Thủ tướng CHDC Congo (ngoài cùng bên phải) và bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Vingroup (thứ 2 từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo (Ảnh: Presidence.cd)

Theo đó, Chính phủ Congo đánh giá cao năng lực toàn diện, tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế của Vingroup, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với các đề xuất hợp tác mà tập đoàn đưa ra.

Thỏa thuận giữa hai bên cho thấy Vingroup sẽ phát triển đại đô thị hơn 6.300 hecta bên bờ nam sông Congo - nơi được ví như “trái tim mở rộng” của thủ đô Kinshasa. Dự án bao gồm khu dân cư, biệt thự, cao ốc, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi và tổ hợp hành chính quốc gia - một “thành phố trong thành phố”, biểu tượng mới của đô thị châu Phi hiện đại.

Chính quyền Kinshasa dự kiến trao đất miễn phí cho Vingroup. Mục tiêu của hợp tác không đơn thuần là phát triển bất động sản mà còn kiến tạo một chuẩn mực sống mới, với tinh thần phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm - thế mạnh mà Vingroup đã có kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam.

Bên trong hệ sinh thái đó, VinFast sẽ giữ vai trò then chốt giúp Kinshasa chuyển đổi giao thông xanh. Theo kế hoạch, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT).

Thành phố cũng cam kết dành quỹ đất lớn để triển khai hệ thống trạm sạc hiện đại - nền móng cho mạng lưới giao thông không khói bụi đầu tiên của khu vực Trung Phi.

Dấu mốc khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt

Ba thập kỷ trước, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) gần như bị bỏ quên trên bản đồ đầu tư quốc tế. Những năm 1990 chứng kiến dòng vốn FDI gần như đóng băng, thậm chí âm. Thế nhưng, bước sang thế kỷ 21, Congo đã viết nên câu chuyện hồi sinh ngoạn mục.

Congo đang được coi là “điểm đến vàng” của vốn ngoại với dư địa tăng trưởng bậc nhất khu vực (Ảnh: Xinhua).

Từ mức 1,81 tỷ USD năm 2007, FDI chảy vào Congo đã tăng gần gấp đôi lên 2,94 tỷ USD năm 2010, và đạt 3,31 tỷ USD năm 2012. Đến nay, ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Congo vẫn tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, duy trì vị thế nước nhận FDI lớn thứ hai ở Trung Phi và nằm trong top 10 toàn châu Phi, khẳng định sức hút ổn định và bền vững của mình.

Đất nước Trung Phi này nổi tiếng là kho tàng khoáng sản của thế giới với cobalt, đồng, coltan, kim cương, vàng - những nguyên liệu chiến lược cho mọi ngành công nghiệp của thế kỷ 21, từ sản xuất pin, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo đến xe điện, trí tuệ nhân tạo… Tuy nhiên, ngoài khai khoáng, các nhà đầu tư cũng đang mở rộng sang viễn thông, năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao.

Về tăng trưởng kinh tế, Congo được đánh giá điểm sáng của cả khu vực. Quốc gia này được xếp hạng là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ ba của châu lục, với tốc độ ấn tượng 8,9% năm 2022 và duy trì mức 7,8% năm 2023.

Từ năm 2022, thị trường tài chính quốc tế đã bắt đầu ghi nhận rõ sự tiến bộ của Congo. Standard & Poor’s nâng hạng quốc gia này từ “CCC+, triển vọng tích cực” lên “B-, triển vọng ổn định”; Moody’s nâng từ “B3, triển vọng ổn định” lên “B3, triển vọng tích cực”.

Riêng với Vingroup, bước tiến chiến lược tới Congo là dấu mốc mới trong hành trình vươn ra toàn cầu của thương hiệu Việt, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trên bản đồ hợp tác quốc tế.