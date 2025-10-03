Vietnam Land - Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

Bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái đang trở thành xu hướng được quan tâm. Trong bối cảnh đó, Vietnam Land trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị biển do Vingroup phát triển tại Cần Giờ, TPHCM. Đây không chỉ là sự kiện hợp tác thương mại, mà còn mang tính bước ngoặt, giúp Vietnam Land khẳng định tầm vóc tiên phong trên bản đồ phân phối bất động sản cao cấp.

Vinhomes Green Paradise - Lợi thế quy mô và vị trí độc bản

Dự án Vinhomes Green Paradise có quy mô gần 2.870ha, tổng vốn đầu tư lên tới 11 tỷ USD, được định vị là đại đô thị sinh thái biển lớn hàng đầu Đông Nam Á. Vị trí của dự án hội tụ ưu thế hiếm có: ba mặt giáp biển Đông, một mặt tiếp giáp rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Chủ đầu tư).

Hạ tầng kết nối cũng là điểm sáng khi dự án nằm liền kề cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cảng quốc tế Cần Giờ. Với những yếu tố này, Vinhomes Green Paradise không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng mà còn mang sứ mệnh trở thành trung tâm kinh tế biển và du lịch sinh thái mới của khu vực phía Nam.

Với mật độ xây dựng 30%, Vinhomes Green Paradise dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Các sản phẩm tại dự án rất đa dạng: biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ cao tầng, officetel, khách sạn, đáp ứng nhiều nhu cầu từ an cư, nghỉ dưỡng cho đến đầu tư.

Toàn cảnh dự án Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Chủ đầu tư).

Điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng - ví như “ngọn hải đăng thế kỷ mới”, cùng hệ thống tiện ích: bãi biển nhân tạo dài hàng km, trung tâm thương mại hiện đại, trường học và bệnh viện quốc tế, sân golf quốc tế và cảng du thuyền cao cấp. Tổ hợp tiện ích này định vị Vinhomes Green Paradise trở thành điểm đến hấp dẫn của giới tinh hoa toàn cầu.

Cùng với hạ tầng và xu thế dịch chuyển ra đô thị sinh thái ven biển, đây là giai đoạn thích hợp để các nhà đầu tư tham gia dự án.

Vietnam Land - Cầu nối giá trị thượng lưu

Với vai trò đại lý phân phối chiến lược, Vietnam Land đảm nhiệm sứ mệnh kết nối dự án với cộng đồng khách hàng trong nước và quốc tế. Sở hữu kinh nghiệm nhiều năm trong phân phối bất động sản cao cấp, mạng lưới khách hàng rộng lớn cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, Vietnam Land mang đến sự minh bạch, tận tâm.

Sự hợp tác với Vinhomes lần này là minh chứng cho năng lực và uy tín của Vietnam Land, đồng thời góp phần định hình chuẩn sống xanh - thông minh - bền vững cho cộng đồng. Đồng hành cùng Vietnam Land, khách hàng không chỉ được tư vấn chính xác và minh bạch, mà còn được đảm bảo quyền lợi.

Vietnam Land trở thành nhà phân phối Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vietnam Land).

Ông Trương Văn Trung - Tổng giám đốc Vietnam Land nhấn mạnh: "Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là hiện thân của sự phồn vinh mới của TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mục tiêu đặt ra”.

Việc trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise giúp Vietnam Land nâng tầm thương hiệu, khẳng định uy tín và mở ra cơ hội hợp tác bền vững với giới đầu tư. Đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng sống xanh - sinh thái - thịnh vượng, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Cần Giờ và TPHCM trong kỷ nguyên phát triển vươn ra biển lớn.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi giới Vietnam Land

Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, phường Bình Trưng, TPHCM

Văn phòng: STH 22.30 Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hotline: 0912 132 323

Website: https://vietnamland.vn/