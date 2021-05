VietnamGroove - thương hiệu bảo chứng cho nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam

Dân trí Đại diện Vinhomes, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam - bà Hoàng Thị Thùy Vy phát biểu: "Là đại lý phụ trách thị trường Nhật Bản của Vinhomes, trong 3 năm qua, VietnamGroove đã thu hút được nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức Nhật Bản.

Với sự nỗ lực không ngừng, tổ chức nhiều hội thảo ở Nhật Bản năm 2018, 2019 cũng như nhiều hội thảo trực tuyến trong năm 2020 và phương châm "Luôn luôn vì khách hàng", VietnamGroove liên tục khẳng định uy tín, chất lượng phục vụ, trở thành người bạn thân thiết của hàng ngàn khách hàng, đối tác cá nhân, tập thể tại Việt Nam và Nhật Bản."

Bản lĩnh từ bảo chứng uy tín

VietnamGroove hoạt động kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính: kinh doanh bất động sản, sàn môi giới bất động sản, quản lý và cho thuê bất động sản, tư vấn đầu tư nước ngoài vào bất động sản Việt Nam. Luôn gắn liền tên tuối với các chủ đầu tư và các dự án hàng đầu Việt Nam (Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park,…), VietnamGroove tuyệt đối đề cao chữ "Tín" và "Lòng tử tế" trong công việc. Để đảm bảo chữ "Tín" với khách hàng, VietnamGroove lựa chọn đồng hành cùng những chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam, chỉ lựa chọn giới thiệu những dự án tốt, pháp lý hoàn chỉnh. Đội ngũ nhân sự của VietnamGroove luôn tử tế, tận tâm chăm sóc, tư vấn cho khách hàng chính xác và khách quan thông tin về dự án.

Ngài Nguyễn Văn Cường - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu ở Hội nghị do VietnamGroove tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản năm 2018

Với slogan "always with you in Vietnam", VietnamGroove cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng, làm việc vì quyền lợi của khách hàng, luôn luôn bảo vệ lợi ích và tài sản của khách hàng. Từ chính sự bảo chứng uy tín này, VietnamGroove trở thành Đại lý "Gold" tại thị trường Việt Nam, Đại lý chiến lược của Vinhomes phụ trách thị trường Nhật Bản, đã đạt được những thành tích đáng kể từ việc xây dựng và phát triển thương hiệu Vingroup/Vinhomes tại Nhật, tổ chức các sự kiện thường xuyên tại các thành phố lớn (Tokyo, Osaka, Nagoya,...). Thành công cả về truyền thông lẫn sức bán, VietnamGroove thu hút được nhiều khách hàng Nhật Bản vào các dự án của Vinhomes.

Bản lĩnh từ việc am hiểu và chinh phục những khách hàng khó tính nhất

Thị trường Nhật Bản rất đặc thù với mức độ thẩm thấu thị trường rất chậm - gấp 3 lần so với thời gian vài tháng nếu so sánh với Trung Quốc, Hồng Kông hay Hàn Quốc. Khách hàng Nhật Bản thường được đánh giá là khó tính bậc nhất vì sự tìm hiểu, nghiên cứu chi tiết, tỉ mỉ trước khi giao dịch. Đây chính là thách thức tạo nên rào cản của thị trường này.

VietnamGroove có đội ngũ nhân sự người Nhật thường trú tại Việt Nam và đội ngũ người Việt Nam giỏi tiếng Nhật, giỏi chuyên môn am hiểu khách hàng

Với VietnamGroove, "người Nhật lại là nhóm khách hàng vô cùng tử tế và đáng chinh phục nhất!". Ban Giám Đốc có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường Nhật Bản, VietnamGroove có đội ngũ nhân sự người Nhật thường trú tại Việt Nam và đội ngũ người Việt Nam giỏi tiếng Nhật, giỏi chuyên môn am hiểu khách hàng, phục vụ khách hàng bằng cả cái tâm, đáp ứng tốt nhu cầu và đòi hỏi cao của khách. Chinh phục thị trường Nhật Bản là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng thú vị, không những giúp VietnamGroove hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình mỗi ngày mà còn là cơ hội tốt để xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, tiến tới góp phần lan tỏa tinh thần phục vụ ra toàn xã hội.

Bản lĩnh từ chiến lược xây dựng sự khác biệt

Luôn chọn lựa cách nghĩ mới, cách tiếp cận mới và phương thức làm việc sáng tạo để đạt được những thành công lớn hơn. Khác với các doanh nghiệp khác, VietnamGroove chọn chinh phục thị trường Nhật Bản song song với phát triển thị trường trong nước và mạnh dạn đầu tư quảng bá dự án của các chủ đầu tư số 1 Việt Nam ở thị trường Nhật. VietnamGroove cũng là đơn vị đầu tiên trên thị trường tiên phong ký kết hợp tác với Ngân hàng Quân Đội (MB) để cung cấp các giá trị cộng thêm cho khách hàng, giải quyết được những nỗi lo ngại về thủ tục chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam đầu tư bất động sản, chuyển lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác như mở tài khoản, thanh toán, tiết kiệm được thiết kế đặc trưng.

Bà Lê Thị Thanh Hằng - CEO VietnamGroove giới thiệu các dự án bất động sản Vinhomes trước hơn 250 nhà đầu tư Nhật Bản tại Tokyo năm 2019

Trong giai đoạn dịch Covid-19 khách hàng Nhật Bản không thể sang Việt Nam, VietnamGroove đẩy mạnh thị trường nội địa, triển khai nhiều chính sách ưu đãi hơn cho khách hàng cũng như sales bán hàng. Ngoài chính sách hấp dẫn của chủ đầu tư Vinhomes dành cho khách hàng mua căn hộ Origami, dự án Vinhomes Grand Park là bốc thăm trúng thưởng nhiều xe Vinfast Fadil và hàng ngàn điện thoại thông minh Vinsmart thì VietnamGroove còn triển khai chương trình "Sắm nhà sang, Nhận lộc vàng" - mỗi khách hàng mua căn hộ, nhà phố từ VietnamGroove sẽ được nhận thêm 1 chỉ vàng cho căn hộ và 2 chỉ vàng cho nhà phố. Bên cạnh đó, VietnamGroove còn có chương trình "Hoa hồng 90%" dành cho toàn bộ anh chị em sales và cộng tác viên đã, đang và sẽ đồng hành cùng VietnamGroove.

Ở cột mốc sinh nhật 3 tuổi, VietnamGroove tự hào là đại lý "Gold" tại thị trường Việt Nam, đại lý chiến lược của Vinhomes phụ trách thị trường Nhật Bản. VietnamGroove đã có 5 chi nhánh tại 2 miền Nam Bắc, đặc biệt là VietnamGroove Building - tòa nhà 5 tầng tại Vinhomes Grand Park sẽ là HUBVIN, nơi mà anh chị em sales có thể tác chiến ngay trong lòng đại đô thị lớn nhất khu Đông của Vinhomes.

VietnamGroove luôn hướng đến mục tiêu duy trì và phát huy thành tích thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bán bất động sản Việt Nam cho người Nhật và là thương hiệu sàn bất động sản tử tế, uy tín, làm việc tận tâm, chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Để hiểu hơn về các chương trình hợp tác, bán hàng của VietnamGroove, quý khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ qua:

Email: info@vietnamgroove.com.vn

Hotline: +84 909 318 336 (Có hỗ trợ tiếng Nhật)

Website: vietnamgroove.com.vn

Trường Thịnh