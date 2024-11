Vicostone đồng hành cùng hội thảo vật liệu xanh và bền vững

Diễn giả hội thảo là các đại diện đến từ trung tâm Nội thất Thái Tuấn, câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Hải Phòng, gỗ An Cường, đá Vicostone và Ashui.

Hội thảo hướng đến việc nâng cao nhận thức về vai trò của vật liệu xanh trong xây dựng, kiến trúc và nội thất, đồng thời khuyến khích việc áp dụng các xu hướng này trong ngành. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng khi vật liệu xanh bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu, đem lại giá trị dài hạn cho doanh nghiệp, khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Sự kiện đã thu hút hơn 100 khách tham dự, bao gồm các kiến trúc sư (KTS), chuyên gia thiết kế, thành viên câu lạc bộ KTS trẻ từ miền Bắc đến miền Trung, đặc biệt là vùng Duyên hải Bắc Bộ, đại diện các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực vật liệu xanh, đại diện các đại lý nội thất…

Tại sự kiện, các diễn giả giàu kinh nghiệm chia sẻ nhiều nội dung chuyên sâu về sự phát triển bền vững của ngành vật liệu xanh trong tương lai, cũng như hành động hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) năm 2050.

Ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gỗ An Cường chia sẻ nhiều kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn an toàn và tính bền vững của gỗ công nghiệp, cùng những giải pháp vật liệu gỗ An Cường an toàn, bền vững dành cho không gian sống. Các giải pháp tiên tiến này không chỉ đáp ứng xu hướng thiết kế bền vững, thân thiện với môi trường mà còn mở ra cơ hội sáng tạo cho các KTS, giúp họ dễ dàng ứng dụng các loại vật liệu xanh vào dự án, tạo nên không gian sống an lành và hiện đại.

Đại diện gỗ An Cường chia sẻ về tiêu chuẩn an toàn và tính bền vững của gỗ công nghiệp và gỗ An Cường.

Tiếp nối chương trình, ông Đồng Quang Thức - Phó tổng giám đốc phụ trách R&D và phát triển xanh Vicostone chia sẻ những nỗ lực của công ty trong hành trình tiên phong phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Đặt phát triển bền vững theo khía cạnh ESG ở tầm chiến lược đến thực thi từ rất sớm, hiện nay Vicostone xây dựng lộ trình Net Zero 2050 bài bản, thể hiện vai trò tiên phong trong phát triển xanh. Vicostone không ngừng đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng tiên tiến, an toàn và thân thiện với môi trường trên nền tảng nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và kinh doanh có ý thức, giữa bối cảnh ngành xây dựng đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu.

Ông Đồng Quang Thức - Phó tổng giám đốc phụ trách R&D và phát triển xanh Vicostone trình bày về những nỗ lực của Vicostone trong hành trình tiên phong phát triển bền vững.

Bên cạnh hơn 150 sản phẩm thẩm mỹ độc đáo, được sản xuất bằng công nghệ tân tiến Breton, nguyên vật liệu tinh khiết do Vicostone chủ động sản xuất với quy trình sản xuất bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường trong dài hạn, công ty còn liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm mới với mong muốn chung tay giúp xanh hóa ngành công nghiệp đá nhân tạo thế giới.

Vicostone là công ty tiên phong thương mại hóa sản phẩm bề mặt Quartz siêu mỏng 5mm VICOSTONE® Ultrathin, giúp tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng sản xuất, lưu thông, chế tác, lắp đặt sản phẩm 2 - 3 lần. Ngoài ra, Vicostone đã phát triển sản phẩm BQ7405 - là sản phẩm tái chế C2C (Cradle to Cradle) đầu tiên của Vicostone - thể hiện cam kết về tái chế và bảo vệ môi trường. Sản phẩm này hiện được sử dụng trong các công trình ký túc xá tại Mỹ và Canada, mở đầu cho loạt sản phẩm tái chế C2C tiếp theo của công ty.

Khách hàng, kiến trúc sư khắp 5 châu lựa chọn đá VICOSTONE® cho không gian sống thẩm mỹ, cảm hứng, hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

Một điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là phiên thảo luận sôi nổi, cung cấp góc nhìn sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp tiên tiến trong việc ứng dụng vật liệu xanh vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, khách tham dự còn được tham quan không gian trưng bày nội thất rộng 1.000m2 thiết kế theo hướng xanh, bền vững, do trung tâm Nội thất Thái Tuấn phối hợp với gỗ An Cường, đá Vicostone thiết kế. Showroom có đầy đủ các giải pháp tổng thể nội thất cho không gian sống mơ ước của khách hàng.

Ông Vũ Duy Hưng, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thái Tuấn cho biết: "Các sản phẩm và vật liệu an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường cần được giới thiệu gần hơn đến người tiêu dùng. Với vai trò là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp nội thất tổng thể tại Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc Bộ, trung tâm Nội thất Thái Tuấn đã phối hợp với các thương hiệu vật liệu xanh như gỗ An Cường, đá Vicostone để thiết kế không gian showroom mới, mang đến trải nghiệm sống xanh và bền vững, góp phần nâng cao nhận thức về việc lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường trong không gian sống của người tiêu dùng".

Trung tâm Nội thất Thái Tuấn - đại lý đá Vicostone tại Hải Phòng và showroom gỗ An Cường - cung cấp giải pháp nội thất tổng thể tại Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc Bộ

Xem thông tin trung tâm Nội thất Thái Tuấn tại: https://thaituaninterior.com/