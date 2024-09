Vì sao tín đồ phong cách sống muốn sở hữu những căn hộ thương hiệu Nobu?

Nếu được hỏi món cocktail yêu thích nhất, Kim Kadarshians sẽ không ngại ngần khẳng định, đó là món cocktail tại Nobu. Miley Cyrus đã ghé quán quen Nobu một ngày trước khi đoạt giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, với bản hit "Flowers" ấn tượng nhất năm 2023.

Được The Richest, tạp chí chuyên đánh giá về giá trị ròng của các ngôi sao trên thế giới, mệnh danh là "Chuỗi nhà hàng của những người giàu có và nổi tiếng", Nobu được nhiều sao hạng A Hollywood và chính trị gia thường xuyên lui tới, kể từ khi khai trương năm 1994, bởi ba nhà sáng lập lừng danh bao gồm đầu bếp tài năng Nobu Matsuhisa, tài tử gạo cội Robert De Niro và nhà sản xuất phim kỳ cựu Meir Teper.

Thế nhưng, không chỉ "celeb", Nobu còn là một điểm đến của giới nhà giàu sành điệu. Cho dù khách đang dùng bữa tại nhà hàng Nobu, lưu trú tại khách sạn Nobu, sống tại căn hộ thương hiệu hay dinh thự Nobu, họ đều được trải nghiệm những điều thực sự khác biệt.

Sự khan hiếm tạo đặc quyền

Hiện diện tại các thành phố quyến rũ nhất thế giới, từ Los Angeles, New York đến London, Tokyo, Toronto và giờ đây là Đà Nẵng hay Bangkok, Nobu đã trở thành định nghĩa cho sự sang trọng tinh tế trên phạm vi toàn cầu, thu hút sự săn lùng và khát khao sở hữu của những tín đồ cuồng nhiệt.

Trong những trao đổi cùng báo giới, ông Trevor Horwell - CEO Nobu Hospitality cho rằng, số lượng căn hộ Nobu giới hạn tại mỗi điểm đến hay khu vực trên thế giới cũng là cách duy trì sức hút với các tín đồ am tường phong cách sống.

Đại diện Bất động sản Bản Việt (VCRE) - đơn vị phát triển Nobu Danang cho biết, dù giá thuê khai thác của những căn hộ Nobu trên thế giới khá cao, tương ứng với phòng khách sạn dao động 321 - 578 USD/đêm, nhưng nhiều gia chủ vẫn lựa chọn sở hữu mà không khai thác kinh doanh, bởi chú trọng tính riêng tư và trải nghiệm cá nhân trọn vẹn.

Chia sẻ cùng triết lý kinh doanh với hệ thống nhà hàng và khách sạn, chuỗi bất động sản thương hiệu Nobu Residences toàn cầu đáp ứng mong muốn cuộc sống thượng lưu theo một cách chân thật, kín đáo nhưng vẫn rất nổi bật. Bằng sự kết hợp giữa tính độc quyền từ nền điện ảnh Hollywood và sự tinh tế, hiếu khách của xứ sở mặt trời, căn hộ hay dinh thự đều cung cấp một phong vị sống "rất Nobu" cho cư dân tinh hoa trên khắp các châu lục.

Vượt lên trên nhu cầu cư trú thuần túy, Nobu Residences được mệnh danh là một nơi để sống, được thấu hiểu, được tự hào.

Kỷ lục giao dịch 37,3 triệu USD của penthouse Nobu Residences tại đảo Saadiyat được xem là tái định nghĩa khái niệm bất động sản xa xỉ tại Abu Dhabi (Ảnh: Aldar).

Ông Horwell cho rằng, triết lý Kokoro - xuất phát từ tiếng Nhật có nghĩa là "từ trái tim" chính là kim chỉ nam cho chất lượng, dịch vụ, là nhịp đập của thương hiệu và yếu tố gắn kết các điểm đến với nhau. Bên cạnh những giai thoại hấp dẫn về sự giao thoa Đông - Tây đằng sau thương hiệu, lời hứa chân thành về chất lượng, dịch vụ của Nobu được khách hàng đánh giá cao, tiếp cận được hệ thống niềm tin đa dạng, để mang đến những trải nghiệm lý thú, sâu sắc và đầy cảm xúc.

Nobu Danang sở hữu nhà hàng Nobu có tầm nhìn biển cao nhất trong hệ thống nhà hàng Nobu toàn cầu (Ảnh: VCRE).

Tiếp nối chuỗi hệ thống 77 nhà hàng, 41 khách sạn và 12 dự án bất động sản thương hiệu của Nobu, dự án phức hợp Nobu Danang tọa lạc trên giao lộ biểu tượng Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp, trực diện biển Mỹ Khê, chính là Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) đầu tiên của thương hiệu Nobu tại Đông Nam Á, đánh dấu hành trình chinh phục thị trường đầy tiềm năng này.

Nobu Danang - dự án phức hợp nhà hàng - khách sạn - căn hộ thương hiệu đầu tiên của Nobu tại Đông Nam Á (Ảnh: VCRE).

Như những thị trường khác, những gì mà Nobu Danang hướng tới không nằm ngoài việc tạo ra những kết nối ý nghĩa và lâu dài với những cư dân tinh túy. Đại diện VCRE khẳng định, bất động sản không chỉ là một khoản đầu tư, mà còn là một cách để làm phong phú thêm cuộc sống, nâng tầm vị thế của chủ nhân.

Đặc biệt hơn, khi trở thành một phần trong thế giới quan Nobu, hệ sinh thái Nobu, tất cả mỹ vị ẩm thực, mọi trải nghiệm độc quyền, mọi cảnh sắc trác tuyệt không chỉ khai mở giác quan của khách hàng mà sẽ làm thay đổi mọi tưởng tượng của mỗi người về bản chất của hạnh phúc: đó là khi thuộc về một thế giới hoàn toàn "độc bản và duy nhất".

Ngay khi chọn Đà Nẵng và Nobu Hospitality, VCRE đã hình dung một cộng đồng quốc tế ngay tại dự án - một cộng đồng mà địa vị xã hội lẫn phong cách sống đã được khẳng định. Như Eagles cùng giai điệu bất hủ "Hotel California" vang vọng "you can check out any time you like, but you can never leave", đẳng cấp của một tài sản biểu tượng vượt mọi biên giới chính là giá trị đáng sống, đến mức chủ nhân chẳng bao giờ muốn rời xa.

