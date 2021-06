Vì sao giới đầu tư "kết" The Metrolines ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Dân trí Nằm giữa siêu giao lộ tương lai với 3 tuyến metro trọng điểm, tận hưởng đầy đủ tiện ích của khu đô thị phức hợp hàng đầu Việt Nam đi kèm vô số đặc quyền đẳng cấp, The Metrolines đang trở thành dự án tâm điểm của giới đầu tư.

Ông lớn Vinhomes tiếp tục gây rúng động thị trường bất động sản (BĐS) khi ra mắt The Metrolines - một trong những dự án quốc tế đẳng cấp nhất tại đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Là người có kinh nghiệm trên thị trường BĐS hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Trọng An, Giám đốc công ty BĐS T.A, nhận định, The Metrolines sở hữu ít nhất 3 bảo chứng "ăn tiền" để thu hút giới đầu tư.

The Metrolines tọa lạc giữa tam giác vàng của Vinhomes Smart City - đại đô thị đẳng cấp bậc nhất phía Tây Thủ đô.

Bảo chứng từ vị trí vàng - Có metro là sầm uất

Điểm thu hút đầu tiên dễ nhận ra nhất từ The Metrolines là vị trí. Dự án tọa lạc giữa "tam giác vàng" 3 tuyến metro trọng điểm của Thủ đô (số 5,6,7) và hai trạm dừng gần dự án. Lợi thế không đâu có này giúp cư dân The Metrolines có thể kết nối không giới hạn tới mọi điểm đến trong thành phố và ngược lại.

Nếu nhìn vào sự phát triển của các đô thị trên thế giới như tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… dễ dàng nhận thấy mối liên hệ mật thiết giữa mức độ phát triển của đô thị và hệ thống giao thông công cộng - mà tâm điểm là hệ thống đường sắt đô thị/ metro. Metro từ lâu là thước đo phát triển văn minh của mỗi thành phố. Vì thế, các cư dân tương lai The Metrolines không chỉ sở hữu phương tiện công cộng hiện đại, văn minh, mà có thể an tâm về sự phát triển sầm uất nơi đây, khi metro thúc đẩy mạnh mẽ việc di chuyển kết nối của cả khu vực phía Tây.

Đây cũng là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá mạnh mẽ của The Metrolines, theo xu hướng của các đô thị TOD (Transit Oriented De velopment - mẫu hình đô thị phát triển trên cơ sở hệ thống giao thông công cộng) trên thế giới.

Nói về hạ tầng giao thông của The Metrolines cũng không thể không kể đến những giao lộ quan trọng bậc nhất thành phố đều chạy qua dự án tâm điểm này: Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, các tuyến đường vành đai… Đi cùng hệ thống xe bus nội, ngoại khu văn minh, xe bus điện Vinbus thân thiện với môi trường, The Metrolines hứa hẹn trở thành siêu giao lộ quốc tế giữa lòng thủ đô.

Bảo chứng từ đặc quyền tại The Metrolines

Vị trí đắc địa phải đi cùng vị thế đặc biệt, Vinhomes không tiếc công đầu tư để kiến tạo một The Metrolines phong cách khác biệt hoàn toàn so với thị trường hiện nay. Cụ thể, dự án tâm điểm này được xây dựng thành một thành phố quốc tế thu nhỏ với 3 phân khu mang ba phong cách tiêu biểu trên thế giới: The Sakura - phong cách Nhật Bản tinh tế, The Miami - phong cách nhiệt đới Mỹ sôi động và The Victoria - phong cách Hồng Kông phồn hoa.

Công viên Nhật Bản Zen Park thuộc bộ 3 cộng viên liên hoàn được đầu tư công phu rất được lòng cộng đồng cư dân quốc tế.

Vị thế đặc biệt của siêu dự án này còn đi cùng với hệ thống tiện ích đặc quyền mà chỉ riêng cư dân The Metrolines mới có được. Ngoài 3 bể bơi nội khu (trong nhà và ngoài trời), sân chơi trẻ em và sân chơi vận động liên hoàn, hàng chục vườn dưỡng sinh, vườn cờ, hồ cảnh quan và sân vườn đường dạo sinh thái, The Metrolines còn là dự án đầu tiên sở hữu riêng vườn Nhật nội khu và bể bơi 4 mùa nội khu tại Vinhomes Smart City. Hệ thống tiện ích đẳng cấp này là những yếu tố thu hút cộng đồng tri thức và cư dân tinh hoa lựa chọn The Metrolines là nơi an cư lý tưởng của mình.

Bảo chứng từ dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam

Bên cạnh những đặc quyền đẳng cấp, The Metrolines được thừa hưởng đầy đủ hạ tầng, tiện ích đồng bộ tại Vinhomes Smart City - đại đô thị vừa giành "cú đúp" giải thưởng 5 sao danh giá: Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam và Dự án phát triển nhà ở bền vững nhất Việt Nam, tại Lễ trao giải thưởng bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương (APPA) 2021.

Sở hữu mật độ xây dựng thấp kỷ lục (chỉ 14,7%), Vinhomes Smart City đã kiến tạo thành phố xanh đúng nghĩa, nổi bật với bộ 3 công viên liên hoàn độc đáo diện tích lên tới 16,3 ha, trải dài hơn 3 km. Các cư dân đặc biệt hài lòng với Công viên trung tâm Central Park rộng 10,2 ha với hồ lớn trung tâm 4,8 ha, là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tiệc BBQ ngoài trời. Công viên Nhật Bản Zen Park rộng hơn 6 ha được đầu tư công phu rất được lòng cộng đồng cư dân quốc tế đang sinh sống ngày một đông tại đây. Công viên thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng và hơn 100 sân tập thể thao trải khắp khu đô thị từ bóng rổ, tennis, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, dưỡng sinh… có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi gia đình.

Ngoài ra còn phải kể tới "đặc sản" của các khu đô thị đẳng cấp của Vinhomes, khi cư dân được hưởng trọn vẹn tiện nghi từ "bộ tứ kim cương" của Tập đoàn Vingroup, gồm: TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất Hà Nội, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường mầm non và liên cấp Vinschool, cùng tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp Vinhomes. Tất cả mang lại cuộc sống đủ đầy cho mọi gia đình bên cạnh khả năng sinh lời đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Trường Thịnh