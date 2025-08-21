VEC - động lực tạo dòng tiền kinh doanh cho khu phố Boutique Gate

Thủ phủ của các siêu sự kiện với hàng triệu người tham dự được kỳ vọng sẽ mang về dòng tiền kinh doanh cho khu phố thương mại Boutique Gate - Vinhomes Global Gate kế cận.

Sức hút của “thành phố Expo”

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới nằm ở điểm giao của nhiều loại hình giao thông hiện đại: đường bộ, hàng không, các tuyến metro trong tương lai.

Hiện tổ hợp đã hòa vào mạng lưới giao thông huyết mạch ở Đông Bắc Hà Nội thông qua đường Trường Sa rộng tới 68m, tốc độ 80km/h. Nhờ khả năng liên thông với nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc khác, như Quốc lộ 1, Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… thời gian từ các tỉnh, thành phố phía Bắc tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chỉ từ 1-2 giờ chạy xe, tạo động lực thu hút du khách, thương nhân đổ về các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế tại trung tâm triển lãm Top 10 thế giới.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khánh thành vào ngày 19/8 (Ảnh: BTC).

Đường Trường Sa cũng kết nối nhanh chóng tới sân bay Nội Bài - cửa ngõ quốc tế của Thủ đô chỉ trong 15 phút. Chỉ hơn 1 năm nữa, khoảng cách từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đi mọi hướng càng được thu hẹp khi có thêm Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh). Công trình này vừa khởi công vào ngày 19/8, dự kiến hoàn thành năm 2026, năng lực đón tiếp 30 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 là khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Như vậy, Trung tâm Hội chợ Triển lãm sẽ là tọa độ hiếm có nhận được sự yểm trợ của 2 sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc cùng lúc. Trong tương lai, kế cận nơi đây dự kiến còn có sự hiện diện của nhà ga tuyến metro số 4 đi vào trung tâm Thủ đô và tuyến đường sắt tốc độ cao, giúp cho hành trình di chuyển của cư dân, du khách càng thêm nhanh chóng.

Từ trung tâm Hà Nội di chuyển Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia cũng không trở ngại nhờ các cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống. Đặc biệt, khi cầu Tứ Liên hoàn thành vào năm 2027, thời gian di chuyển tới khu Tây Hồ, Hoàn Kiếm được rút ngắn chỉ còn 5 phút. Cầu này không chỉ đẩy nhanh làn sóng chuyển cư về phía Đông Bắc mà còn đưa 10.000 - 15.000 khách qua sông mỗi ngày, hòa vào dòng chảy vui chơi, trải nghiệm, mua sắm, tiêu dùng sôi động tại Thành phố Expo.

Dòng người về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - kế cận Vinhomes Global Gate dịp V-Concert đầu tháng 8.

Ngay sau thời điểm bàn giao, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã nhanh chóng chứng minh vị thế của một thủ phủ công nghiệp giải trí mới khi là điểm đến của hàng loạt sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn nối tiếp nhau.

Đó là V-Concert Rạng rỡ Việt Nam và V-Fest Thanh xuân rực rỡ thu hút 25.000 khách/đêm, đại nhạc hội 8Wonder - Moments of Wonder quy tụ hàng loạt ngôi sao quốc tế và trong nước, giải chạy "Việt Nam tôi đó" dự kiến hút 30.000 khách và vận động viên, đặc biệt là Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (28/8-5/9) dự kiến thu hút hàng triệu người.

Thủ phủ công nghiệp giải trí mới kích hoạt dòng tiền đổ về Boutique Gate

Khi vận hành ổn định, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có thể đón tới 60 triệu khách/năm, hình thành một thành phố Expo đẳng cấp quốc tế cho Việt Nam, mở ra cơ hội thương mại - dịch vụ cho mô hình kinh doanh tại Vinhomes Global Gate. Đây được xem là “mỏ vàng” cho các hoạt động kinh doanh, nhất là khi nhìn từ các con số “khủng” của thế giới. Đơn cử, Shanghai Expo 2010 đón 73 triệu khách/6 tháng, doanh thu 1-2 triệu USD/ tháng; Dubai Expo 2020 đón 24 triệu khách/6 tháng, doanh thu 2-3 triệu USD/tháng…

Nằm dọc trục đường Trường Sa - đại lộ mặt tiền của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, bộ 3 phố thương mại đắt giá của Boutique Gate - Vinhomes Global Gate gồm Hoàng Hôn, Bình Minh và phố Expo đang trở thành giỏ hàng được quan tâm trên thị trường bất động sản (BĐS) phía Đông Bắc Thủ đô lúc này.

Là “điểm chốt” đầu tiên vào thành phố Expo, bộ 3 phố thương mại này sở hữu lợi thế, vừa giúp chủ cửa hàng, thương hiệu hay doanh nghiệp dễ dàng quảng báo thương hiệu vừa đón đầu mọi dòng khách, dòng xe đổ về nơi đây. Mức chi tiêu lớn từ khách du lịch, khách thương nhân, chủ doanh nghiệp cũng như của hơn 40.000 cư dân trong tương lai gần, sẽ mở ra cơ hội kinh doanh cho các căn thấp tầng thương mại Hoàng Hôn, Bình Minh và phố Expo.

Các sự kiện hứa hẹn sẽ “thắp sáng” VEC.

Khác với khu vực nội đô chật chội và thiếu không gian để xe, mỗi khu phố này đều kết nối trực tiếp hầm để xe riêng, mang đến trải nghiệm vui chơi, mua sắm hài lòng từ điểm chạm đầu tiên cho khách hàng.

Sức hút của phố thương mại tỷ đô Boutique Gate nói chung và bộ 3 tuyến Hoàng Hôn, Bình Minh và phố Expo nói riêng còn được cộng hưởng từ các tiện ích độc đáo như Công viên Xứ sở thần tiên - Wonderland, hồ điều hòa, các công viên sinh thái, tổ hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A,… tạo nên hành trình trải nghiệm bất tận khiến du khách muốn trở lại nhiều lần.

Chuỗi sự kiện - triển lãm vừa khai màn, những căn nhà đầu tiên vừa bàn giao, đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đón đầu cơ hội tỷ đô, săn giỏ hàng giới hạn chỉ 207 căn tại bộ 3 tuyến Hoàng Hôn, Bình Minh và phố Expo trong lòng Vinhome Global Gate.