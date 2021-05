Về miền hoang dã Nhật Bản trải nghiệm ashiyu khoáng nóng đỉnh cao

Dân trí Một số du khách thích nhâm nhi bia và thư giãn trong khi ngâm chân, nhiều người khác theo máy tính xách tay để giải trí.

Thành lập vào năm 1866, Jozankei Onsen là một trong những thị trấn suối nước nóng nổi tiếng nhất ở Hokkaido. Nơi đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của Hokkaido với 2,4 triệu du khách mỗi năm.

Thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này khung cảnh thiên nhiên hoang dã đẹp như mơ cả bốn mùa. Những dãy núi bao quanh thị trấn khiến cho mùa thu nơi này càng thêm lộng lẫy. Nơi đây được xem là một trong những địa điểm tuyệt nhất để ngắm lá mùa thu ở Hokkaido.

Jozankei Onsen là một trong những thị trấn suối nước nóng nổi tiếng nhất ở Hokkaido. Nguồn ảnh: GaijinPot Blog

Nằm trải dọc theo bờ sông Toyohira, tới Jozankei Onsen du khách có thể được trải nghiệm nhiều suối nước nóng khác nhau. Có 56 suối nước nóng ở Jozankei Onsen và hơn một nửa trong số đó nổi lên tự nhiên từ các khe hở trên đá và dọc theo bờ sông chảy xuống giữa khu nghỉ mát. Nhiệt độ nước suối tự nhiên ở đây vào khoảng 60 đến 80 độ C và đạt tới 8.600 lít một ngày.

Có 56 suối nước nóng tự nhiên ở Jozankei Onsen. Nguồn ảnh: ABS-CBN News

Nguồn nước ở các suối nước nóng của Jozankei Onsen chứa nhiều loại khoáng chất, trong đó có natri clorua, lưu huỳnh và natri bicacbonat. Những loại suối nước nóng này nằm trong số những loại nổi tiếng nhất Nhật Bản với làn nước được cho là có khả năng chữa trị các bệnh về da, thiếu máu, vết cắt, vết bỏng, mệt mỏi và những chứng bệnh khác.

Một trong những trải nghiệm độc đáo nhất ở đây phải kể đến những bồn ngâm chân ashiyu đỉnh cao. Đặc biệt, rất nhiều trong số chúng hoàn toàn miễn phí.

Ngâm chân ashiyu là trải nghiệm độc đáo ở Jozankei Onsen. Nguồn ảnh: Music

Choju to Kenko no Ashi Tsubo Yu, suối ngâm chân trường thọ là một trong những điểm ngâm chân suối nước nóng mở cửa miễn phí phục vụ khách từ từ 7h sáng đến 8h tối. Ngoài ra còn có Kenko no Ashi Tsubo Yu và Kappa Kazoku no Gankake Te Yu mở cửa 24 giờ một ngày.

Có rất nhiều loại bồn ngâm chân và tay trong thị trấn Jozankei Onsen, nhưng có lẽ không nơi nào mang đến trải nghiệm đặc biệt như Kokoro no Sato Jozan. Du khách trả một khoản khí 1500 yen và được thoải mái tận hưởng mọi dịch vụ của cơ sở trong thời gian mở cửa. Ở đây có 8 loại bồn ngâm chân theo các liệu pháp khác nhau. Ghế đệm dày thư giãn giúp du khách có thể ngồi ngâm trong nhiều giờ liền mà vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Kokoro no Sato Jozan có 8 loại bồn ngâm chân. Nguồn ảnh: Jozạnkei

Mỗi bồn là một liệu pháp khác nhau. Nguồn ảnh: Jozankei

Ở Kokoro no Sato Jozan cũng phục vụ rất nhiều loại trà bánh hấp dẫn để phục vụ du khách. Bạn cũng có thể tự mang đồ ăn và thức uống. Một số du khách thích mang theo bia để thưởng thức khi ngâm chân trong khi nhiều người khác theo máy tính xách tay để giải trí.

Ngoài ngâm chân, ở đây du khách cũng có thể được trải nghiệm tắm onsen trong ngày mà không cần nghỉ qua đêm.

Ngoài ra du khách cũng có thể trải nghiệm tắm onsen. Nguồn ảnh: Selected Onsen Ryokan

Nếu đến đây vào đầu tháng 2, bạn sẽ được tham gia sự kiện mùa đông Snow Light - Ánh sáng tuyết rực rỡ tổ chức tại đền Jozankei. Trong thời gian diễn ra lễ hội, khắp nơi tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn nến bằng tuyết tạo vẻ đẹp kỳ ảo giữa một vùng tuyết trắng xóa.

Đèn cầu nguyện tại lễ hội Snow Light. Nguồn ảnh: GaijinPot Blog

Du khách thường mua "đèn cầu nguyện", thực hiện một điều ước và thắp sáng ngọn nến đặt trong một chiếc bát sáp, sau đó mang nó đến tháp tuyết. Nếu ngọn nến không tắt trước khi họ đến tháp tuyết, thì điều ước của họ sẽ thành hiện thực.

Minh Hằng

Theo Live Japan