Vành đai 3 thông xe kỹ thuật 14,7km cầu cạn, căn hộ The Opus One tăng sức hút

Vị trí đắc địa cùng tầm nhìn hiếm có

Đếm từng ngày trước cột mốc thông xe kỹ thuật đoạn trên cao tuyến Vành đai 3 chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park, anh Hoàng Tùng (43 tuổi, TPHCM) cũng nóng lòng chờ ngày dọn về căn hộ The Opus One.

“Thật may mắn khi đã kịp sở hữu sản phẩm này trước loạt cột mốc hạ tầng, nhờ vậy chỉ mới sở hữu vài tháng mà giá căn hộ đã tăng”, anh Tùng chia sẻ.

Theo anh Tùng và nhiều nhà đầu tư đã xuống tiền, The Opus One có tiềm năng tăng giá, khi thời điểm bàn giao toàn dự án vào tháng 3/2026 trùng với loạt cốt mốc về đích của hạ tầng chiến lược khu Đông.

Trong đó, Vành đai 3 dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 6/2026, sân bay Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 và khai thác thương mại giai đoạn 1 đầu năm 2026. Trong khi đó, Metro số 1 đã vận hành ổn định. Tính đến tháng 6, sau nửa năm vận hành, tuyến đã phục vụ gần 10 triệu lượt khách.

Sự kết hợp này tạo nên một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối giữa khu Đông và trung tâm TPHCM, đồng thời mở rộng trục kết nối liên vùng, đưa Vinhomes Grand Park nói chung và The Opus One nói riêng vào tâm điểm phát triển năng động bậc nhất của thành phố.

Bộ ba hạ tầng này khi đi vào vận hành hoàn chỉnh sẽ giúp cư dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, mở ra cơ hội giao thương, làm việc và tận hưởng cuộc sống với những trải nghiệm mang tính toàn cầu.

Cuối tháng 7, 4 tòa căn hộ The Opus One đã cất nóc, dự kiến bàn giao tháng 3/2026 (Ảnh: CĐT).

Nằm tại trung tâm của Vinhomes Grand Park, The Opus One nắm giữ lợi thế kết nối hiếm có khi chỉ mất dưới 3 phút để tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Grand Park, từ Vincom Mega Mall có phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, đại công viên 36ha cùng công viên Grand Park, quảng trường Golden Eagle, sân tập golf 36 hố đến chuỗi trường học Vinschool...

Sự thuận tiện ấy trở thành yếu tố quyết định đối với nhóm khách hàng ưu tiên phong cách sống năng động, tiện nghi và đề cao giá trị sống bền vững.

The Opus One là sản phẩm cuối cùng của Vinhomes Grand Park, nhận được sự quan tâm của khách hàng (Ảnh: CĐT).

The Opus One còn “trình làng” bộ sưu tập tầm nhìn hiếm có với view nghỉ dưỡng hướng công viên trung tâm và mặt nước rộng lớn; view giáo dục hướng Vinschool Cambridge và các công trình văn hóa, thể thao; view năng động bao quát Vincom Mega Mall và sân tập golf; và view sông khoáng đạt trải dài theo đường chân trời.

Tổ hợp tầm nhìn đắt giá này càng giúp các sản phẩm tại The Opus One nổi bật trong phân khúc căn hộ cao cấp của khu Đông.

Bộ sưu tập tiện ích và không gian sống theo chuẩn thương gia

Là dự án được đầu tư mạnh nhất của Vinhomes Grand Park trong giai đoạn cuối trước khi đi vào hoàn thiện toàn diện, Opus One gây ấn tượng với bộ sưu tập tiện ích đặc quyền resort trên cao tại tầng 14.

Đây là nơi cư dân được trải nghiệm phong cách sống nghỉ dưỡng “giữa tầng mây” với lounge thư giãn, phòng gym theo chuẩn quốc tế, phòng sinh hoạt cộng đồng sang trọng và khu kidzone hiện đại dành cho trẻ. Nơi đây hứa hẹn trở thành một chốn riêng để những cư dân thượng lưu có thể tái tạo năng lượng mà không cần rời khỏi tòa tháp.

Trong khi đó, toàn bộ hệ tiện ích nội khu được thiết kế như một vườn địa đàng xanh mát. Từng chi tiết đều gợi lên cảm giác nghỉ dưỡng với thác tràn, vườn sương mù, vườn treo nhiệt đới, aqua gym, hồ bơi vô cực ba tầng và pool-bar mô phỏng những ngọn đồi khoáng đạt.

Mỗi không gian đều mang một ngôn ngữ thiết kế đầy cảm xúc, tạo ra trải nghiệm sống đa tầng trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi.

Hệ tiện ích nội khu The Opus One mang phong cách resort hạng sang (Ảnh: CĐT).

Song hành với hệ tiện ích, The Opus One sở hữu bộ sưu tập căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn “hạng thương gia”. Các căn từ một đến ba phòng ngủ có diện tích lớn hơn mặt bằng chung, công năng tối ưu hướng đến sự tận hưởng.

Tiêu chuẩn bàn giao của dự án vượt trội khi áp dụng hệ cửa kính toàn khối, điều hòa âm trần, tủ bếp liền tường và thiết bị nội thất từ các thương hiệu: Dessmann, Hafele, Kohler, Grohe, Rosieres… Những chi tiết này giúp căn hộ không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn bền vững về giá trị sử dụng lâu dài.

Căn hộ 3 phòng ngủ của The Opus One được thiết kế hiện đại, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp (Ảnh: CĐT).

Theo chủ đầu tư, từ những ngày đầu mở bán, phần lớn giỏ hàng đã tìm được chủ nhân, phản ánh nhu cầu cao đối với những sản phẩm trong dự án cuối cùng của đại đô thị. Khi Vinhomes Grand Park hoàn thiện 100% về hạ tầng và tiện ích, The Opus One được kỳ vọng trở thành phiên bản giới hạn, mang giá trị tích lũy bền vững.