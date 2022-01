Vạn Xuân Group hợp tác chiến lược với 2 đối tác Nhật Bản

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Vạn Xuân Group và TBS Capital VN và Koterasu diễn ra với sự chứng kiến của đại diện các bên, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sự kiện đánh dấu quan hệ hợp tác lâu dài giữa các bên với mục tiêu phát triển những dự án bất động sản chất lượng cao, mang đến cơ hội đầu tư toàn diện cho khách hàng.

Lãnh đạo Vạn Xuân Group, TBS Capital VN và Koterasuthực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược (Ảnh: DNCC).

Theo thỏa thuận, kế hoạch trong vòng 5 năm tới, chỉ riêng TBS sẽ đầu tư khoảng 100 triệu USD vào liên doanh cùng với Vạn Xuân Group phát triển các dự án bất động sản tại Việt Nam. Trong khi đó, Koterasu sẽ tư vấn, hỗ trợ để giúp liên doanh này tiến đến mục tiêu trở thành đơn vị phát triển bất động sản danh tiếng tại Việt Nam.

Từ trước đến nay, Vạn Xuân Group luôn sẵn sàng chào đón và chọn lọc nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia phát triển để đồng hành cùng các dự án bất động sản. Việc hợp tác cùng TBS Capital VN và Koterasu - các đối tác có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà, phát triển bất động sản tại Nhật Bản đồng thời am hiểu đầu tư tại thị trường Việt Nam- là một phần trong chiến lược dài hạn của tập đoàn, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của các bên, gia tăng lợi nhuận và đảm bảo lợi ích vượt trội cho khách hàng cũng như các nhà đầu tư.

Chia sẻ về sự hợp tác lần này, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết: "Hợp tác với TBS Capital VN và Koterasu sẽ giúp Vạn Xuân Group tận dụng được nguồn vốn, học hỏi được hệ thống quản trị cũng như kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm từ các đối tác quốc tế để phát huy thêm thế mạnh sẵn có. Điều này giúp Vạn Xuân Group nhanh chóng mở rộng thị trường kinh doanh và phát triển các sản phẩm bất động sản hướng đến kiến tạo những không gian sống hiện đại, đẳng cấp cho khách hàng cũng như những danh mục đầu tư tiềm năng sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư."

Ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group chia sẻ tại lễ ký kết (Ảnh: DNCC).

Ông Tani Seido, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của TBS Capital VN chia sẻ, TBS Capital VN là công ty con của TBS (Tokyo Business Service) - đơn vị được thành lập từ năm 1962, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà và phát triển bất động sản tại Nhật Bản. Thông qua TBS Capital VN, TBS mong muốn sự hợp tác này không chỉ về lợi ích kinh tế mà còn mở ra cơ hội giao lưu và trao đổi văn hóa giữa 2 nước Việt - Nhật, bởi hình ảnh Việt Nam trong mắt người Nhật cũng rất đẹp.

"Với tư cách là một trong những đại diện các công ty Nhật Bản, cả TBS Capital VN và Koterasu đều rất hãnh diện khi có thể thiết lập quan hệ với đối tác uy tín, nhiều tiềm năng phát triển như Vạn Xuân Group. Mang vai trò cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi hy vọng có thể giúp sức cho sự phát triển của Vạn Xuân Group, thúc đẩy dự án của công ty thành công và dùng một phần lợi nhuận từ dự án để giúp ích cho xã hội Việt Nam", ông Tani nhấn mạnh.

Ông Tani Seido - Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của TBS Capital VN phát biểu (Ảnh: DNCC).

Ông Yamaguchi Masakazu, CEO Koterasu cho biết: "Với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam và từng đại diện cho các quỹ đầu tư quốc tế, chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ tư vấn, xây dựng hệ thống quản trị vận hành minh bạch, hiệu quả, từ đó giúp liên doanh phát triển bền vững và tiếp cận được các nguồn vốn đầu tư khác trong tương lai".

Ông Yamaguchi Masakazu - CEO Koterasu chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: DNCC).

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Vạn Xuân Group, TBS Capital VN và Koterasu đánh dấu sự thành công bước đầu trong quá trình hợp tác lâu dài của các bên nhằm kinh doanh hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế và cộng đồng. Sự kiện đồng thời mở ra cơ hội giúp Vạn Xuân Group phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế chiến lược trong thời gian tới.

Vạn Xuân Group thành lập từ năm 2005, là doanh nghiệp bất động sản đã có hơn 16 năm kinh nghiệm triển khai các dự án chất lượng, kiến tạo không gian sống cao cấp cho khách hàng cũng như cung cấp những danh mục đầu tư triển vọng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Vạn Xuân Group ra mắt thành công khu căn hộ biệt lập Happy One Phú Hòa tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án đã được bàn giao vào tháng 4/2021 vượt tiến độ 2 tháng và chỉ sau 6 tháng nhận nhà, Vạn Xuân Group đã bàn giao sổ đợt một cho cư dân.

Tiếp nối thành công, Vạn Xuân Group tiếp tục giới thiệu ra thị trường các dự án cao cấp trong dòng căn hộ thông minh. Dự án Happy One Premier (TPHCM), Happy One Central (TP Thủ Dầu Một) đều nhận được sự ủng hộ của khách hàng và các nhà đầu tư. Tháng 11/2021 vừa qua, Happy One Central đã nhận được giải thưởng Best Condo Development (Binh Duong) - Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương tại gala trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021.

