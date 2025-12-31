Van Phuc Group tung ưu đãi đến 28% kỷ niệm 30 năm thành lập

Chính sách tri ân hiếm có trên thị trường

Trong suốt 3 thập kỷ phát triển, Van Phuc Group tạo dựng giá trị bằng những khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Tại cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập, Van Phuc Group tri ân khách hàng bằng ưu đãi lên đến 28% khi sở hữu các sản phẩm nhà ở tại Van Phuc City.

Chính sách ưu đãi 28% gia tăng cơ hội sở hữu nhà ở tại Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Đây là mức ưu đãi hiếm có trên thị trường, áp dụng cho một đại đô thị đã vận hành đồng bộ và có giá trị khai thác ngay lập tức. Điều này tạo nên sự khác biệt mang tính đột phá của chính sách lần này. Chỉ 30 sản phẩm nhà phố, shophouse phiên bản giới hạn được áp dụng ưu đãi 28%, trở thành cơ hội mang tính chọn lọc, không dành cho số đông.

Khi mức chiết khấu lớn được đặt trên nền tảng một khu đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM như Van Phuc City, khách hàng không chỉ tối ưu dòng tiền đầu tư mà còn gia tăng giá trị tài sản ngay từ thời điểm ký hợp đồng, mở rộng biên độ lợi nhuận dài hạn.

Van Phuc City với không gian 3 mặt giáp sông Sài Gòn (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, những sản phẩm hội tụ vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và chủ đầu tư uy tín như tại Van Phuc City được xem là tài sản tích lũy bền vững. Chính sách ưu đãi đến 28% lần này là cơ hội cho khách hàng gia tăng sở hữu nhà ở tại Van Phuc City.

Cơ hội sở hữu nhà ở tại khu đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM

Nếu chính sách ưu đãi đến 28% được xem là cú hích tài chính hiếm có thì giá trị nội tại của Van Phuc City là lý do cốt lõi càng khiến cơ hội này không nên bỏ lỡ.

Được đông đảo khách hàng và giới chuyên gia đánh giá là khu đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM, Van Phuc City vượt xa khái niệm một nơi để an cư để trở thành một hệ sinh thái sống - làm việc - kinh doanh - giải trí. Tại Van Phuc City, giá trị sống và giá trị tài sản song hành, gia tăng theo thời gian.

Van Phuc City là khu đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM (Ảnh: CĐT).

Sở hữu quy mô lên đến 198ha, được bao bọc bởi ba mặt sông Sài Gòn, Van Phuc City nổi bật như một “ốc đảo xanh” giữa nhịp sống đô thị sôi động. Quy hoạch tại Van Phuc City được tính toán kỹ lưỡng, với mật độ xây dựng chỉ 40%, ưu tiên không gian xanh, mặt nước, công viên và các tiện ích công cộng.

Các dòng sản phẩm tại đây đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng và đa công năng… Tất cả mang đến cho khách hàng không gian sống thư thái, đẳng cấp nhưng không tách biệt khỏi nhịp sống phố thị.

Các sản phẩm nhà ở hiện đại và sang trọng tại Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, Van Phuc City còn là nơi hội tụ của cộng đồng cư dân văn minh, tri thức và thành đạt. Hiện nay, khu đô thị là nơi an cư của hơn 10.000 cư dân, đồng thời là trụ sở hoạt động của hơn 3.000 doanh nghiệp, hình thành nên một hệ sinh thái dân cư, thương mại, dịch vụ sôi động.

Van Phuc Group: 30 năm xứng tầm vị thế hàng đầu

Đằng sau một Van Phuc City rạng rỡ là hành trình 30 năm hoạt động bền bỉ và uy tín của thương hiệu Van Phuc Group.

Thành lập từ năm 1995, trải qua nhiều chu kỳ thăng trầm của thị trường bất động sản, Van Phuc Group không chọn lối đi ngắn hạn mà kiên định theo đuổi con đường phát triển bền vững và tạo lập giá trị dài hạn. Tâm huyết đó đã giúp Van Phuc Group vươn mình trở thành một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu TPHCM.

Van Phuc City được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín (Ảnh: CĐT).

Những nỗ lực bền bỉ này đã được thị trường và các tổ chức uy tín vinh danh qua hàng trăm giải thưởng danh giá.

Riêng Van Phuc City liên tục được vinh danh tại các giải thưởng bất động sản uy tín: "Top 10 dự án BĐS nhà ở thương mại chất lượng nhất năm 2024", "Top 10 khu đô thị đáng sống nhất" trong các năm 2019, 2020, 2022, "Dự án phát triển khu đô thị ven sông tốt nhất", "Dự án khu đô thị có thiết kế quy hoạch tốt nhất"…

Sự cộng hưởng giữa giá trị nội tại của Van Phuc City, uy tín của thương hiệu Van Phuc Group 30 năm cùng chính sách ưu đãi 28% đã tạo nên một cơ hội hiếm có để khách hàng lựa chọn nơi an cư, đầu tư và tích lũy tài sản tại Van Phuc City.

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City)

Địa chỉ: 375, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/

Hotline: 1800 6363