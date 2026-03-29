Văn Phú khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp mà còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng TP Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội (Ảnh: Văn Phú).

Tham dự buổi lễ có các khách mời trung ương, lãnh đạo Thành ủy Huế, lãnh đạo UBND thành phố Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, đại diện chủ đầu tư, các đối tác chiến lược, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và đông đảo khách mời.

Đại biểu tham dự lễ khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội (Ảnh: Văn Phú).

Vị trí giao điểm hiếm có giữa di sản, hiện đại và phố đi bộ trung tâm

Theo quy hoạch, dự án Vlasta Premier - Phú Hội sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương - khu vực trung tâm TP Huế, nơi hội tụ các giá trị hành chính, văn hóa, thương mại và dịch vụ quan trọng bậc nhất. Đây là khu vực có hệ thống hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ và đặc biệt khan hiếm quỹ đất phát triển mới, tạo nền tảng cho giá trị gia tăng bền vững trong dài hạn.

Điểm khác biệt nổi bật của dự án nằm ở vị trí giao thoa chiến lược giữa hai không gian đô thị đặc trưng của Huế: phía Bắc sông Hương là khu Thành Nội mang đậm dấu ấn di sản, trong khi phía Nam là khu đô thị mới năng động, hiện đại. Sự giao thoa này giúp cư dân có thể tận hưởng nhịp sống tiện nghi và chiều sâu văn hóa đặc trưng của cố đô.

Dự án có vị trí nằm trong khu vực trung tâm phố đi bộ của TP Huế - nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm về đêm sôi động bậc nhất thành phố.

Lợi thế này không chỉ mang lại giá trị khai thác thương mại cao cho các sản phẩm shophouse, dịch vụ mà còn giúp cư dân tiếp cận trực tiếp không gian văn hóa - nghệ thuật đặc trưng của Huế chỉ trong vài bước chân. Đồng thời, việc hiện diện trong trục phố đi bộ cũng giúp dự án gia tăng khả năng nhận diện và giá trị thương hiệu trong dài hạn.

Vlasta Premier - Phú Hội sở hữu vị trí độc đáo khi nằm trong phố đi bộ trung tâm (Ảnh: Văn Phú).

Bên cạnh đó, vị trí gần sông Hương mang lại lợi thế vượt trội về cảnh quan và vi khí hậu. Các căn hộ ở tầng cao có tầm nhìn panorama (toàn cảnh) hướng về sông Hương và Kinh thành Huế - những giá trị cảnh quan mang tính biểu tượng - đồng thời đón được luồng gió mát tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống trong điều kiện khí hậu đặc thù của khu vực.

Dự án được triển khai trên quỹ đất có diện tích 17.213,6m², với tổng mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng. Quy hoạch gồm 2 tòa tháp căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 482 căn hộ chung cư thương mại và 55 căn nhà ở liền kề sở hữu lâu dài, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.800 người.

Định vị khác biệt: Chuẩn sống Huế đương đại kết hợp tiêu chuẩn hạng sang

Vlasta Premier - Phú Hội được định vị kiến tạo một chuẩn sống mới - “bản sắc Huế đương đại”, nơi các giá trị văn hóa không chỉ được thể hiện trong kiến trúc mà còn được chuyển hóa thành trải nghiệm sống hàng ngày của cư dân.

Đồng thời, dự án được phát triển theo tiêu chuẩn luxury - hướng tới một không gian sống sang trọng, tiện nghi, đảm bảo tiêu chuẩn sống xanh và được chăm chút đến từng chi tiết.

Từ thiết kế kiến trúc, vật liệu hoàn thiện, tổ chức không gian đến hệ tiện ích và vận hành gồm hồ bơi, phòng gym, karaoke, khu chăm sóc sức khỏe, các gian hàng dịch vụ…, tất cả đều được đầu tư bài bản nhằm mang lại trải nghiệm sống cao cấp, riêng tư và khác biệt cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Việc theo đuổi tiêu chuẩn cao cấp ngay tại khu vực trung tâm, trong phạm vi phố đi bộ, không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn góp phần thiết lập một chuẩn mực mới cho phân khúc bất động sản trung tâm tại Huế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vlasta Premier - Phú Hội khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao diện mạo đô thị Huế (Ảnh: Văn Phú).

Động lực phát triển đô thị trung tâm Huế

Mục tiêu của dự án là bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Việc khởi công dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị của TP Huế, nâng cao chất lượng hạ tầng và thúc đẩy các hoạt động kinh tế - dịch vụ tại khu vực trung tâm.

Với vị trí nằm trong trục cảnh quan khi nhìn từ sông Hương và các không gian công cộng ven sông, dự án được định hướng trở thành một thành tố góp phần định hình diện mạo đô thị Huế trong giai đoạn phát triển mới - hiện đại nhưng vẫn hài hòa với di sản.

Phát triển bền vững gắn với con người và bản sắc địa phương

Dự án Vlasta Premier - Phú Hội cũng là bước đi tiếp theo thể hiện rõ định hướng phát triển nhất quán của nhà phát triển bất động sản Văn Phú với triết lý “bất động sản vị nhân sinh” trong đó con người và chất lượng sống được đặt làm trung tâm.

Tại Huế, triết lý này được triển khai một cách sâu sắc thông qua các giải pháp thiết kế thích ứng với điều kiện khí hậu đặc thù như nắng nóng, mưa dầm và độ ẩm cao; đồng thời tối ưu thông gió tự nhiên từ sông Hương. Không gian sống được kế thừa theo tinh thần nhà vườn Huế - từ công cộng đến riêng tư - nhằm tạo nên trải nghiệm sống hài hòa, tinh tế.

Việc phát triển dự án không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ở mà còn hướng tới sự hòa hợp với cảnh quan, tôn trọng cấu trúc đô thị hiện hữu, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị đặc trưng của cố đô.

Việc lựa chọn thời điểm trọng đại này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện sự gắn kết, đồng hành của doanh nghiệp cùng địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị giàu bản sắc.