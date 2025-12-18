Ưu thế của shophouse trung tâm trong bối cảnh thị trường phân hoá

Sức hút của shophouse trung tâm khi dòng tiền ưu tiên giá trị thực

Shophouse The Grand Harbor đang trong giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: VNT).

Tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam - VRES 2025, các chuyên gia nhận định năm 2025 đang mở ra gam màu sáng hơn so với giai đoạn biến động 2022. Dù lãi suất cuối năm có dấu hiệu nhích nhẹ, dòng tiền vẫn hướng vào các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.

Càng đến những tháng cuối năm 2025 thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận sự sàng lọc rõ nét giữa các loại hình. Những sản phẩm xa trung tâm, phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng giá trong tương lai hoặc chưa hoàn thiện pháp lý đang giảm thanh khoản, trong khi nhóm sản phẩm thương mại hiện hữu tại trung tâm các đô thị lớn ghi nhận mức hấp thụ khả quan.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, xu hướng năm 2026, nhà đầu tư ưu tiên hướng tới những loại hình BĐS có dòng tiền thực, có thể khai thác ngay, và nằm trong khu vực có nhu cầu tiêu dùng cao.

Trong nhóm sản phẩm này, shophouse trung tâm thành phố, tại các đô thị lớn như Hải Phòng đang có mức quan tâm tăng mạnh. Lý do là loại hình này vừa có khả năng khai thác kinh doanh, vừa cho thuê dài hạn, lại nằm trong các khu vực có nhu cầu tiêu dùng lớn, đảm bảo dòng tiền ổn định và ít biến động theo chu kỳ thị trường.

Hải Phòng - thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc được đánh giá là thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ sự phát triển đồng thời của ba động lực: cảng biển - công nghiệp - du lịch. Năm 2024, thành phố đón hơn 10 triệu lượt khách; các khu công nghiệp Đình Vũ, Deep C, Tràng Duệ… tiếp tục mở rộng, kéo theo lượng lớn chuyên gia quốc tế.

Khu vực Ngô Quyền - trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố - trở thành điểm đến được quan tâm khi lượng dân cư tại các khu đô thị cũ và mới ngày càng trở nên đông đúc, mật độ giao thương cao và quỹ đất phát triển mới ngày càng hạn chế.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những sản phẩm shophouse hiện hữu tại trục đường Lê Thánh Tông - Lê Lai, nằm trong vùng lõi phường Ngô Quyền như The Grand Harbor đang nhận được sự chú ý từ giới đầu tư. Phân khu The Grand Harbor nằm trong dự án Harbor Residence, sở hữu pháp lý minh bạch, có thể khai thác ngay, thời gian thu hồi vốn nhanh hơn so với những sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng hoặc pháp lý.

Theo báo cáo của JLL, bất động sản tiếp tục thuộc nhóm ba lĩnh vực thu hút vốn FDI lớn nhất. Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường ghi nhận 2,75 tỷ USD vốn đăng ký và 1,5 tỷ USD vốn giải ngân, chủ yếu tập trung vào các dự án có hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, quỹ đất rõ ràng và tiến độ xây dựng minh bạch.

The Grand Harbor: Khai thác đa tầng - gia tăng nguồn thu - bám sát nhu cầu thực của thị trường

Shophouse The Grand Harbor góp phần kiến tạo diện mạo mới tại khu vực Lê Thánh Tông - Ngô Quyền (Ảnh: Thai - Holding).

Thế mạnh giúp The Grand Harbor nổi bật trên thị trường đến từ mô hình shophouse 7 tầng - cấu trúc hiếm gặp trong khu vực trung tâm Hải Phòng. Thiết kế mặt tiền rộng 6m, vỉa hè 5m và lối đi riêng tách biệt của khu kinh doanh và khu ở tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai đồng thời nhiều mô hình khai thác khác nhau.

Tầng 1-2 phù hợp kinh doanh các ngành hàng có mức tiêu thụ cao tại khu vực như café, thời trang, spa, showroom.... Tầng 3-4 đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng, studio, beauty salon - nhóm dịch vụ đang phát triển cùng tốc độ mở rộng thương mại của thành phố.

Tầng 5-6-7 được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao khi phù hợp phát triển căn hộ dịch vụ dành cho chuyên gia nước ngoài, vốn là phân khúc có tỷ lệ lấp đầy ổn định tại Hải Phòng hoặc phục vụ nhu cầu ở riêng tư cho gia đình, đảm bảo sự tách biệt và tiện nghi.

Nhờ thiết kế này, mỗi căn shophouse có thể tạo ra nhiều tầng doanh thu thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại hình. Mô hình vận hành đa nguồn thu giúp tối ưu dòng tiền và giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

Đây cũng là yếu tố khiến các sản phẩm thương mại trung tâm, có khả năng khai thác ngay như The Grand Harbor trở thành lựa chọn ưu tiên của những nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Lợi thế lớn nhất là dự án nằm trong khu vực có nguồn cầu lớn và bền vững. Hơn 12.800 cư dân nội khu tạo nền tảng tiêu dùng ổn định, giúp các mô hình kinh doanh, dịch vụ khai thác hiệu quả tối đa. Bên cạnh đó, lượng chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp của Hải Phòng tiếp tục tăng đều, kéo theo nhu cầu về căn hộ dịch vụ và văn phòng nhỏ.

Theo đánh giá từ các chuyên gia thị trường, năm 2026 tiếp tục là năm thị trường phân hoá, dòng tiền sẽ ưu tiên đổ về những sản phẩm BĐS có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch và mức độ khai thác cao.

Với lợi thế quỹ đất trung tâm khan hiếm, mô hình khai thác đa tầng và nguồn khách ổn định, shophouse The Grand Harbor khẳng định là loại hình có sức hút trong phân khúc bất động sản thương mại Hải Phòng trong giai đoạn 2025-2030.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty cổ phần VNT Invest Group

Website: http://www.thegrandharbor.com.vn/

