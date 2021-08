"Tuýt còi" dự án đô thị, biệt thự… cản dòng thoát lũ sông Hà Thanh

Dân trí Dù chưa có giấy phép xây dựng, nhưng Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay vẫn ồ ạt thi công. Việc này nguy cơ ảnh hưởng đến dòng thoát lũ trên sông Hà Thanh (TP Quy Nhơn, Bình Định) trong mùa lũ sắp tới.

Các dự án du lịch, biệt thự "bức tử" sông Hà Thanh gây ảnh hưởng đến dòng thoát lũ trong mùa mưa lũ sắp tới.

Ngày 17/8, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty CP Thị Nại Eco Bay không được phép thi công xây dựng bất cứ hạng mục nào của dự án khi chưa có giấy phép xây dựng được cấp theo quy định.

Trước đó, Thanh tra liên ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã vào cuộc kiểm tra dự án khu đô thị mới An Phú Thịnh (do Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh làm chủ đầu tư); Khu du lịch, sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại (do Công ty CP Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư).

Cơ quan chức năng yêu cầu đến ngày 31/8 này, doanh nghiệp phải tháo dỡ đường công vụ gây ảnh hưởng dòng thoát lũ trên sông Hà Thanh.

Theo đó, tại khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu B), chủ đầu tư đang triển khai san nền đạt 92%. Quá trình thi công, doanh nghiệp mở 2 đường công vụ tạm có bề rộng 4 m, lấp dòng chảy phía dưới có bố trí cống để thoát nước.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư chưa thực hiện cắm mốc ranh giới quy hoạch ra ngoài thực địa.

Do đó, đoàn kiểm tra đề nghị doanh nghiệp tháo dỡ 2 đường công vụ tạm trước 31/8 để khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát lũ trong mùa mưa bão sắp tới; thực hiện cắm mốc ranh giới quy hoạch ra ngoài thực địa.

Nhà đầu tư cũng đang thi công các cầu đấu nối với dự án từ đường Võ Nguyên Giáp (nằm ngoài phạm vi dự án).

Đối với dự án Khu du lịch, sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại (khu A2), tại vị trí phía dưới cầu Hà Thanh 4, hiện trạng có mô đất chắn ngang dòng chảy của lòng sông và một số hộ dân đang dựng chòi để ở.

Đáng nói, đến nay chủ đầu tư dự án Khu du lịch, sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Đoàn thanh tra liên ngành đề nghị Công ty CP Thị Nại Eco Bay không được phép thi công xây dựng bất cứ hạng mục nào của dự án khi chưa có giấy phép xây dựng. Khu vực tập kết cát phải đảm bảo nằm trong ranh giới quy hoạch của dự án, không được làm ảnh hưởng đến các dòng thoát lũ sông Hà Thanh trong mùa mưa bão sắp đến.

Đầm Thị Nại bị lấp bởi cát, bùn, đất.

Theo ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định - chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại (khu A2) chưa được cấp giấy phép xây dựng do nhà đầu tư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhà đầu tư cũng đang thi công các cầu đấu nối với dự án từ đường Võ Nguyên Giáp (nằm ngoài phạm vi dự án). Tuy nhiên, hạng mục này thuộc hành lang an toàn đường bộ và hành lang thoát lũ đã được Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép thi công.

