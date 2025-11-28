TUTA đưa thương hiệu quốc tế về Bắc Ninh

Chuẩn mực của phong cách sống tinh hoa

Marriott International thành lập năm 1927 tại Mỹ, là tập đoàn đa quốc gia về dịch vụ khách sạn, du lịch, lưu trú. Trải qua hành trình gần 100 năm phát triển, Marriott International hiện là tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, sở hữu hơn 30 thương hiệu khác nhau và gần 9.100 cơ sở lưu trú tại 142 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Những công trình mang thương hiệu Marriott có mặt tại các thành phố trung tâm trên bản đồ xa xỉ của thế giới, từ New York đến Dubai.

Những cái tên như Ritz-Carlton Residences New York, JW Marriott Residences Dubai, St. Regis Residences Miami… đều mang giá trị di sản vượt thời gian, nơi định hình chuẩn mực thẩm mỹ và vị thế. Mỗi địa điểm mang thương hiệu này đều trở thành một thiên đường thu nhỏ giữa lòng đô thị.

Trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, Marriott International cũng dẫn đầu với 142 dự án đang vận hành và 138 dự án đang triển khai (theo BRESI, 2025), trong đó hơn 51% nằm tại trung tâm các siêu đô thị, đáp ứng nhu cầu sở hữu của giới tinh hoa toàn cầu.

Marriott International sẽ quản lý vận hành tòa khách sạn 5 sao tại Khu đô thị Royal Mansion.

Theo các chuyên gia, bất động sản hàng hiệu đã trở thành lựa chọn ưu tiên của giới siêu giàu trong thập kỷ qua. Báo cáo của Savills (Branded Residences 2023) cho thấy mức chênh lệch giá giữa bất động sản hàng hiệu và bất động sản cao cấp không thương hiệu dao động từ 25–30% tại các đô thị phát triển và lên đến hơn 50% tại các thị trường mới nổi, thậm chí 151% tại Bangkok.

Khi thương hiệu toàn cầu chạm đến bất động sản Việt Nam

Báo cáo Savills 2024-2025 chỉ ra giá bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam hiện cao hơn trung bình 45% so với các dự án không gắn thương hiệu, một trong những mức cao nhất thế giới.

Nhận rõ tiềm năng ấy, Marriott International đã nhanh chóng có mặt và mở rộng không gian phát triển tại thị trường Việt Nam. Mới đây, thương hiệu này đã tiếp nhận và lên kế hoạch quản lý vận hành tòa khách sạn 5 sao tại Khu đô thị đẳng cấp quốc tế Royal Mansion - một dự án tiên phong định hình chuẩn sống mới tại Bắc Ninh.

Sự lựa chọn của Marriott International khi hợp tác cùng chủ đầu tư TUTA đã chứng minh Tập đoàn này bước vào giai đoạn tăng trưởng mới - vươn ra thế giới, mở rộng danh mục dự án quy mô khu vực và nâng tầm Việt Nam trong bản đồ đô thị hóa châu Á. TUTA lựa chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn: đặt giá trị thật, chuẩn mực và năng lực thực thi lên hàng đầu.

Với hệ thống trên 50 đặc quyền tiện ích mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng trong resort suốt 365 ngày như bể bơi vô cực giữa tầng không, sân pickleball cao cấp trong nhà có điều hòa, khu 3D Golf tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống các nhà hàng Âu-Á-Việt, hệ thống giải trí cấp cao: karaoke, e-gaming….

Royal Mansion là dự án tiên phong định hình chuẩn sống mới tại Bắc Ninh.

Với sự hậu thuẫn từ thương hiệu danh tiếng nhất thế giới Marriott, Royal Mansion được kỳ vọng sẽ là điểm sáng cho thị trường bất động sản trong nước giữa bối cảnh nhu cầu về sản phẩm nhà ở sang trọng ngày càng tăng cao.