Từ một nơi để sống, đến tìm thấy chốn thuộc về

Chọn nơi an cư phù hợp cá tính

Sau quá trình điều chỉnh địa giới và định hướng phát triển đa cực, TPHCM đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ về không gian đô thị. Cùng với tốc độ đô thị hóa, nhận thức của mỗi người về “một nơi để sống” cũng thay đổi rõ rệt. Không gian sống ngày nay không chỉ là diện tích tối ưu hay hệ tiện ích cố định, mà là môi trường có khả năng cộng hưởng khí chất để mỗi người sống đúng với bản thể, năng lượng và nhu cầu riêng của mình.

Có người muốn gần thiên nhiên với những khoảng thở rộng rãi. Nhóm khác ưu tiên cộng đồng với các hoạt động tương tác, gặp gỡ lành mạnh. Ai đó hướng đến công nghệ, sự thuận tiện và hiện đại trong từng trải nghiệm nhỏ. Cũng có những người cần không gian tĩnh cho tập trung, riêng tư và sáng tạo.

Vì vậy, khi lựa chọn đúng môi trường sống phù hợp, cư dân sẽ phát huy tiềm năng về tư duy, cảm hứng, năng suất, cảm xúc và cả bản sắc cá nhân đều trở nên trọn vẹn. Nơi sống trở thành một “bệ phóng khí chất”, nuôi dưỡng những giá trị mà mỗi người đang theo đuổi.

Ngày nay, các cư dân thế hệ mới có xu hướng tìm kiếm các nhà phát triển tương đồng khí bản thể của họ (Ảnh: Shutterstock).

Tuy nhiên, sự đa dạng ấy cũng đặt ra thách thức lớn: làm sao có một nơi đáp ứng được tất cả “năng lượng sống” khác biệt đó? Một chủ đầu tư có thể mạnh về một triết lý, một phong cách hoặc một hệ tiện ích, nhưng khó đủ chiều sâu để chạm đến mọi mong muốn của cư dân.

Vậy nên xu hướng hợp lực nhiều nhà phát triển đang mở ra một cách tiếp cận mới: khi mỗi bên mang đến một thế mạnh, thì dự án không chỉ là tổng hòa, mà trở thành hệ sinh thái sống đa chiều, có thể dung chứa nhiều phong cách sống khác nhau.

Các nhà phát triển của One Era nhận thấy một tiềm năng lớn: kiến tạo một đô thị - nơi mỗi cư dân được sống đúng với khí chất riêng, nhờ đó khai mở tối đa tiềm năng của bản thân. Nơi năng lượng của con người không bị giới hạn, mà được nuôi dưỡng bởi chính không gian họ lựa chọn.

Nơi khí chất cộng hưởng tạo tiềm năng

One Era được phát triển bởi liên doanh bốn đơn vị phát triển đô thị hàng đầu đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Dù mỗi đơn vị theo đuổi một triết lý phát triển khác nhau, điểm chung của họ là mong muốn kiến tạo một thành phố nơi cư dân không phải “hòa mình” vào mẫu số chung, được sống đúng với khí chất của chính mình.

Kinera (Việt Nam) - nhà phát triển bất động sản thế hệ mới với triết lý "sống trân quý", kiến tạo không gian nơi cư dân được sống trọn từng khoảnh khắc.

Sumitomo Forestry (Nhật Bản) với hơn 330 năm di sản và 290.000ha rừng trên toàn cầu, mang triết lý tạo dựng không gian sống bền vững từ rừng tới nhà.

Kumagai Gumi (Nhật Bản) - biểu tượng kỹ nghệ Nhật Bản mang năng lực kiến thiết cộng đồng sẵn sàng cho tương lai, nơi hạ tầng vững chắc nuôi dưỡng giá trị bền lâu.

NTT Urban Development (Nhật Bản) tiên phong kiến tạo phong cách sống thông minh, phục vụ con người, giúp công nghệ hòa vào nhịp sống hàng ngày một cách tự nhiên và nhân văn.

Khi bốn nguồn năng lượng này gặp nhau, One Era - “Thành Phố Vạn Tiềm Năng” ra đời: một đô thị nơi mỗi khí chất đều được nuôi dưỡng, và mỗi người đều có thể tìm thấy nhịp sống phù hợp nhất với khí chất riêng, qua đó phát huy tối đa tiềm năng sống của mình.

Để giúp người trẻ dễ dàng hình dung phong cách sống phù hợp nhất, One Era ra mắt trải nghiệm tương tác “Khám phá khí chất”. Người dùng có thể nhận diện nhịp năng lượng sống của chính mình chỉ bằng cách bấm vào đường liên kết của website Khám phá khí chất và làm theo hướng dẫn. Dựa trên phản hồi của họ, hệ thống sẽ đề xuất một dạng “khí chất” tương ứng trong không gian sống, giúp họ tìm thấy nơi phù hợp nhất để cộng hưởng năng lượng và thật sự là mình.

Kết quả được diễn giải thông qua bốn nhóm khí chất lấy cảm hứng từ triết lý kiến tạo đô thị của liên doanh phát triển One Era: sự dẫn lối của Sáng tạo (The Gradient), Nuôi dưỡng (The Nurturer), Bứt phá (The Innovator) hay Kiên định (The Pillar) và đa dạng các khí chất khác để khám phá.

“Khám phá khí chất” được thiết kế như một cơ chế gợi mở để mỗi người tự quan sát mình rõ hơn. Từ đó có thể nhận ra kiểu không gian có thể giúp họ cân bằng, làm việc hiệu quả, sống thoải mái hơn hoặc tạo ra nhiều cảm hứng.

Trải nghiệm tương tác "Khám phá Khí chất" giúp bạn giải mã nguồn năng lượng cá nhân và tìm thấy những không gian sống đồng điệu tại One Era (Ảnh: Shutterstock).

Hoạt động này cũng mở ra hành trình khám phá sâu hơn về bốn giá trị cốt lõi do bốn nhà phát triển mang đến One Era: thiên nhiên bền vững, kỹ nghệ chuẩn mực, công nghệ nhân văn và triết lý sống trân quý. Đây là những yếu tố định hình diện mạo của toàn dự án, nơi mỗi cư dân có thể tìm thấy nhịp năng lượng phù hợp với bản thân.

“Khi một người hiểu rõ năng lượng sống bên trong, họ sẽ biết đâu là nơi thuộc về mình, và đó chính là sức sống thật sự của một thành phố”, đại diện Kinera chia sẻ về mục đích của chuỗi hoạt động trải nghiệm và khám phá khí chất.