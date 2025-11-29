T&T Homes ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TPHCM

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.

Nghi thức cắt băng chính thức khai trương T&T Homes Sales Gallary (Ảnh: T&T Homes).

Sự kiện khai trương Văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes tại TPHCM là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chuỗi kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn T&T Group.

Hoạt động này đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản lý và triển khai chiến lược kinh doanh bất động sản của T&T Group tại thị trường trọng điểm phía Nam; đồng thời gia tăng hiện diện của T&T Homes tại khu vực này, nơi T&T Group đã và đang ghi dấu ấn với nhiều dự án bất động sản quy mô lớn trong thời gian vừa qua.

Trong suốt quá trình phát triển, T&T Group luôn kiên định áp dụng quy trình thẩm định, pháp lý và triển khai bán hàng theo tiêu chuẩn chặt chẽ, nhằm bảo đảm tính minh bạch và uy tín trong quản trị dự án. Cách tiếp cận này giúp hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh, đồng thời củng cố niềm tin và sự an tâm cho khách hàng, nhà đầu tư.

Ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: T&T Homes).

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group khẳng định: “Chúng tôi xác định luôn lắng nghe, cầu thị và hoàn thiện; lấy con người làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm, và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để tạo bước bứt phá. Chúng tôi luôn tìm ra sự khác biệt để phát triển bền vững".

Việc đưa Văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes vào vận hành tại TPHCM được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp, hướng đến mô hình quản lý chuyên nghiệp, bài bản hơn, tiếp nối nền tảng hệ sinh thái dự án bất động sản mà T&T Group đã kiên định phát triển trong nhiều năm qua.

T&T Homes Sales Gallery được định vị là một “trung tâm trải nghiệm dự án" (Ảnh: T&T Homes).

T&T Homes Sales Gallery tọa lạc tại tầng 1 Pearl 5 Tower (số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), được định vị là một “trung tâm trải nghiệm dự án” chuẩn mực. Tại đây, khách hàng có thể tiếp cận thông tin và khám phá sản phẩm thông qua các mô hình trưng bày trực quan và các công nghệ trình chiếu hiện đại.

Không gian Sales Gallery được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, tập trung vào trải nghiệm thị giác và cảm xúc, với chất liệu đá tự nhiên, trần cao thoáng, ánh sáng ấm, thể hiện uy tín và chuẩn mực của T&T Group trong phát triển bất động sản cao cấp.

Trung tâm Sales Gallery là sa bàn quy mô lớn, tái hiện chính xác toàn cảnh quy hoạch, tiện ích và cảnh quan dự án, giúp khách hàng và nhà đầu tư hình dung rõ hơn về không gian sống, giá trị quy hoạch cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sự khác biệt cốt lõi của T&T Homes Sales Gallery nằm ở việc sử dụng công nghệ như một cầu nối xóa bỏ khoảng cách giữa bản vẽ và thực tế. Công nghệ VR360 đưa vào vận hành là điểm nhấn quan trọng, hiện thực hóa “trải nghiệm thực tế”.

Trải nghiệm cho phép khách hàng “dạo bước” bên trong dự án, khám phá từng căn nhà, từng tiện ích và quan sát phối cảnh một cách chân thực như đang hiện diện trực tiếp tại khu vực phát triển. Công nghệ VR360 được ứng dụng nhằm tăng cường độ tin cậy, mang đến hình dung rõ nét về sản phẩm, từ công năng sử dụng đến tiềm năng gia tăng giá trị.

Khi kết hợp với mô hình trưng bày, hệ thống này tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch gồm xem, tương tác, cảm nhận và thấu hiểu, giúp khách hàng củng cố niềm tin và tự tin hơn trong từng quyết định giao dịch.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc T&T Group - chia sẻ về các phân khu tại sa bàn của dự án T&T City Millennia (Ảnh: T&T Homes).

Các khu vực tiếp khách, tư vấn và thư giãn được bố trí gọn gàng, giữ tinh thần mở, nhiều ánh sáng tự nhiên, tối ưu hóa quá trình trao đổi thông tin. Màn hình LED cỡ lớn trình chiếu tiến độ và hình ảnh thực tế giúp thông tin được truyền tải rõ ràng, trực quan, hỗ trợ đội ngũ tư vấn và tăng trải nghiệm của khách hàng.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm khách hàng, T&T Homes cũng chia sẻ định hướng phát triển mạnh mẽ tại thị trường phía Nam.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes cho biết: “Chúng tôi tiếp tục giữ vững quyết tâm và cam kết đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ ở T&T City Millennia hay các dự án tại Vĩnh Long và An Giang. Từ năm 2026-2027, Tập đoàn sẽ triển khai thêm các khu đô thị quy mô lớn tại những địa phương lân cận TPHCM như Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau, từng bước mở rộng hệ sinh thái bất động sản của T&T Homes tại khu vực phía Nam”.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes - nhấn mạnh về quy mô phát triển trong tương lai của T&T Homes tại khu vực phía nam (Ảnh: T&T Homes).

Việc đưa T&T Homes Sales Gallery vào hoạt động tiếp tục củng cố chiến lược phát triển dài hạn của T&T Group tại thị trường bất động sản phía Nam, nơi được coi là trọng điểm tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Điều này thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn theo tiêu chuẩn cao nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm xứng tầm với vị thế của T&T Group.

Với không gian được đầu tư kỹ lưỡng, mô hình trưng bày quy mô và nền tảng công nghệ mạnh mẽ, T&T Homes Sales Gallery tại TPHCM được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng, khẳng định sự nghiêm túc trong việc xây dựng niềm tin và quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng, cộng đồng nhà đầu tư.