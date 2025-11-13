Trợ lực mới cho thị trường từ giải pháp “1 căn hộ - 2 nguồn thu”

Động lực thúc đẩy nhu cầu sống cao cấp

Trong 5 năm gần đây (2020-2025), thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận sự bứt phá về giá trị và thanh khoản, nhất là phân khúc căn hộ và đất nền tại khu vực trung tâm. Động lực chính đến từ chính sách đầu tư vào hạ tầng giao thông kết nối các tuyến vành đai liên vùng, đã củng cố vị thế thành phố cảng như trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế trọng điểm miền Bắc.

Các dự án trọng điểm khác về phát triển khu công nghiệp và cảng biển tạo đòn bẩy cho Hải Phòng mở rộng không gian phát triển đô thị và gia tăng thu hút dòng vốn đầu tư mới. Cùng với đó, định hướng quy hoạch đô thị lớn thứ ba cả nước đang thúc đẩy mở rộng địa giới hành chính và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư khu vực miền Bắc đã tăng tới 44% trong 3 năm qua, nhưng giá cho thuê chỉ tăng 13% - trung bình khoảng 4% mỗi năm.

Mặc dù tỷ suất cho thuê có xu hướng giảm nhẹ so với đầu năm, Hải Phòng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu về mức độ quan tâm và tìm kiếm tại khu vực phía Bắc với tỷ suất cho thuê quý III/2025 đạt 4,6%, cao hơn mức 2,4% của Hà Nội và chỉ xếp sau Bắc Ninh (5,8%).

“Hải Phòng đang phát triển nhanh, chuyên gia quốc tế ngày càng đông đảo. Điều họ tìm kiếm không chỉ là một căn hộ mà là môi trường sống đồng bộ và văn minh. Gem Park được kiến tạo để đáp ứng nhu cầu ấy, với chuẩn mực quốc tế ngay giữa thành phố cảng”, ông Jeong Cheol, thành viên Hội đồng quản trị N.H.O Group - nhà phát triển dự án Gem Park chia sẻ.

Dự án Gem Park (Ảnh: N.H.O).

Giải pháp “Hai nguồn thu”

Khi nhiều nhà phát triển đang loay hoay tìm hướng khai thác hiệu quả ở thị trường cho thuê, Gem Park tung ra mô hình “Một căn hộ - hai nguồn thu”, hướng đến giải pháp đầu tư bền vững, tối ưu dòng tiền cho người sở hữu, trợ lực tích sản bền vững.

Với chương trình cho thuê cam kết phổ biến, người mua nhà được cam kết tiền thuê từ chủ đầu tư trong 12-18 tháng đầu sau bàn giao. Song song với nguồn thu từ cam kết cho thuê lên đến 8% trong 18 tháng, chủ nhà sẽ có thêm nguồn thu thực tế phát sinh từ hợp đồng cho thuê giữa chủ đầu tư và khách thuê, tỷ suất lợi nhuận có thể đạt 12-16% tùy loại căn hộ.

Ông Hoàng Huy, 40 tuổi, chủ tiệm cà phê tại Hà Nội, đánh giá cao giải pháp tài chính này. “Tôi quan tâm nhiều đến cơ hội đầu tư vào Hải Phòng và thấy chương trình cam kết cho thuê ‘2 nguồn thu’ của Gem Park vượt trội hơn. So với việc thuê người quản lý, vận hành và phí môi giới tìm khách thuê thì tôi thấy yên tâm với giải pháp Gem Park vì quản lý dòng tiền dễ dàng và tối ưu hơn”, ông nói.

Với nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tối đa hóa lợi nhuận, chương trình “Một căn hộ - Hai nguồn thu” sẽ là một lựa chọn hợp lý bởi bên cạnh khoản thu từ tiền thuê, còn các lợi ích đi kèm trong 18 tháng là đòn bẩy tài chính “kép” giúp giảm chi phí vận hành và tăng sức cạnh tranh của căn hộ trên thị trường cho thuê cao cấp.

Hệ tiện ích với diện tích hơn 15.000m2 (Ảnh: N.H.O).

Vận hành chuyên nghiệp và cộng đồng khách thuê ổn định

N.H.O là một trong những nhà đầu tư tiên phong triển khai mô hình này. Điểm khác biệt không chỉ nằm ở mức sinh lời mà ở cả cách chủ đầu tư đồng hành trong vận hành, khai thác sau bàn giao, giúp duy trì cộng đồng khách thuê ổn định và củng cố giá trị tài sản lâu dài.

Đại diện N.H.O khẳng định: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ nguồn lợi nhuận mà còn sự an tâm khi đầu tư vào một sản phẩm giá trị, cần sự vận hành bền vững”.

Về vận hành, N.H.O cho biết sẽ trực tiếp khai thác và quản lý cộng đồng khách thuê chuyên gia, kế thừa kinh nghiệm từ một số dự án tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực. Mục tiêu là duy trì tệp khách thuê ổn định và hỗ trợ giá trị tài sản dài hạn. Điều này là lợi thế khác biệt cho Gem Park: nhà đầu tư không chỉ sở hữu tài sản sinh lời mà còn gắn kết được cộng đồng khách thuê cao cấp, đặc biệt là các chuyên gia làm việc và nguồn khách quốc tế sinh sống tại Hải Phòng.

Đại diện nhà phát triển bất động sản với hơn 13 năm hoạt động tại Việt Nam cho rằng, hơn cả giá cả, cộng đồng khách thuê cao cấp ngày nay quan tâm hơn đến giá trị sống tại chính căn hộ. Giải pháp “1 căn hộ - 2 nguồn thu” nhằm đi cùng nhà đầu tư an tâm về dòng tiền ổn định và khả năng thanh khoản.

Đặc quyền dành cho khách hàng sở hữu căn hộ Gem Park trong tháng 11 và tham gia chương trình “1 căn hộ - 2 nguồn thu”: Tặng gói nội thất hoàn thiện lên đến 300 triệu đồng tùy loại căn hộ; miễn phí quản lý 18 tháng; miễn phí vệ sinh nhà cửa 2 lần/tuần trong 18 tháng; miễn phí tnternet/TV Cab trong 18 tháng.

