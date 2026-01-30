Triển vọng tích cực của bất động sản Bắc Ninh

Trung tâm phát triển của tỉnh Bắc Ninh mới

Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh mới có vai trò, vị thế rất lớn với diện tích hơn 4.700km², dân số khoảng 3,5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 5 toàn quốc. Địa phương này được quy hoạch phát triển trở thành đô thị thông minh, thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bắc Ninh đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô mở rộng lên tới 1.960ha; các tuyến giao thông kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận; mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long qua ga Gia Bình; cùng việc phát triển thêm các khu công nghiệp, khu dịch vụ và logistics.

Với lợi thế “thủ phủ công nghiệp” phía Bắc, Bắc Ninh tiếp tục là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và sản xuất phụ trợ. Năm 2025, tỉnh nằm trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước và đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI.

Khu vực ngã 6 trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh mới - nơi tập trung khoảng 10.000 căn hộ (Ảnh: CĐT).

Trong bức tranh tổng thể đó, thành phố Bắc Giang (cũ) được đánh giá là khu vực hưởng lợi rõ rệt nhất với vai trò trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của tỉnh Bắc Ninh mới; đầu mối kết nối Hà Nội với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cửa khẩu quốc tế. Bao quanh là các khu công nghiệp lớn như Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Song Khê, Nội Hoàng, Việt Hàn… với hàng chục nghìn lao động có thu nhập ổn định - nền tảng quan trọng cho một thị trường bất động sản phát triển dựa trên nhu cầu ở thực.

Tuy nhiên, nguồn cung bất động sản tại khu vực thời gian qua tập trung vào các dự án quy mô nhỏ hoặc nhà ở riêng lẻ cho mục đích kinh doanh. Trong bối cảnh tầng lớp cư dân mới - những lãnh đạo, công chức, chuyên gia, doanh nhân thành đạt cần không gian sống toàn diện, vừa tiện nghi hiện đại, vừa hài hòa với thiên nhiên vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng. Đây chính là cơ hội cho những chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

The Crown - Kiến tạo chuẩn mực sống tương lai giữa lòng trung tâm mới

Thời gian gần đây, một số dự án được đầu tư bài bản đã bắt đầu xuất hiện. Trong đó, The Crown do chủ đầu tư Đại Hoàng Sơn phát triển xuất hiện như một dấu ấn tiên phong, được định vị là khu đô thị sinh thái có quy mô lớn ở Bắc Ninh (36,21ha), gồm 499 sản phẩm đất nền và căn xây thô, đa dạng loại hình như: liền kề, shophouse, biệt thự.

Phối cảnh dự án The Crown - Đại Hoàng Sơn trên đại lộ Hùng Vương (Ảnh: CĐT).

The Crown có vị trí trung tâm tại đô thị phía Nam, kề bên ngã 6 của các trục đường huyết mạch: Hùng Vương - Võ Văn Kiệt - Lạc Long Quân - Âu Cơ. Không chỉ thuận tiện về giao thông, đây còn là khu vực thu hút các chủ đầu tư lớn đã và đang triển khai các tòa chung cư cao cấp và các tòa thương mại dịch vụ - khách sạn. Khoảng 10.000 căn hộ đang được triển khai tạo nên môi trường kinh doanh dịch vụ sôi động, cung cấp lượng khách hàng lớn cho các dự án thấp tầng.

Bên cạnh tiềm năng thương mại, The Crown còn kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với mật độ xây dựng chỉ 21%, diện tích cây xanh mặt nước lên tới 8,3ha, cùng hệ thống 68 tiện ích nội khu đẳng cấp.

Mục tiêu phát triển “Cộng đồng tinh anh - Bảo vật truyền đời", The Crown hướng tới trở thành điểm đến lý tưởng cho những cư dân thượng lưu bằng lối sống cân bằng, thư thái và đầy cảm hứng; đồng thời là tài sản bền vững được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phối cảnh hồ cảnh quan tại dự án The Crown - Đại Hoàng Sơn (Ảnh: CĐT).

Sự ra đời của Bắc Ninh mới sau sáp nhập kể câu chuyện về quy mô và tiềm năng của một trong những “siêu tỉnh công nghiệp” hàng đầu cả nước. Trong đó, sự thăng hoa của bất động sản khu vực ngã 6 trung tâm hành chính mới viết lên mở đầu đầy hứa hẹn và The Crown là minh chứng cho sự chuyển mình, từ "chỗ ở" thành "không gian sống", từ "đầu tư" thành "kiến tạo giá trị bền vững".