Trellia Cove - Phân khu với các tiêu chuẩn khác biệt tại khu đô thị Mizuki Park

Nền tảng kiến tạo bền vững

Giữa sự phát triển của Nam Sài Gòn, Mizuki Park nổi bật như dấu ấn đô thị đáng sống bậc nhất. Sau 8 năm triển khai, nơi đây hiện là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình, bảo chứng cho giá trị của một khu đô thị. Trong đó, hạ tầng và hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ, cảnh quan và không gian công cộng được ưu tiên, cộng đồng cư dân văn minh hình thành theo từng ngày.

Khu đô thị tọa lạc trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh, kết nối thuận tiện đến Phú Mỹ Hưng và chuỗi tiện ích thiết yếu như trường học đa cấp bậc, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại… Đồng thời, dự án đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị từ các công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến Metro số 4, Vành đai 3.

Địa thế của Mizuki Park còn khác biệt nhờ hệ thống kênh rạch tự nhiên, góp phần điều tiết khí hậu, mang đến môi trường sống trong lành. Khu đô thị được quy hoạch bài bản với mật độ xây dựng 29%, còn lại dành cho mảng xanh và không gian mở. Hơn 100.000m2 mảng xanh, 17.000m2 kênh đào cùng các công viên sự kiện, quảng trường - bến thuyền; đảo Nhật trung tâm… tạo điểm nhấn đặc trưng của đô thị.

Hệ thống tiện ích quan trọng gồm trường học, siêu thị, ẩm thực, mua sắm, giải trí… dần lấp đầy, đáp ứng nhu cầu sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí của cư dân và người dân khu vực.

“Cộng hưởng nhiều giá trị, Mizuki Park kiến tạo hệ sinh thái sống trọn vẹn - nơi cư dân có thể sở hữu hành trình sống tự hào, an tâm và nhìn thấy tương lai của gia đình”, ông Lucas Loh - CEO Nam Long Group chia sẻ về chiến lược phát triển các đô thị tích hợp.

Mizuki Park: Dự án mở đầu hành trình kiến tạo đô thị tích hợp của Nam Long (Ảnh: Nam Long).

Trellia Cove - “Ốc đảo xanh” giữa lòng đô thị Mizuki Park

Trên vị trí cuối trục chính của khu đô thị, tiếp giáp hệ thống kênh rạch tự nhiên, Trellia Cove là khu compound cuối cùng, thiết lập những tiêu chuẩn sống khác biệt.

Điểm nhấn đầu tiên đến từ vị trí “ốc đảo” hiếm có trải dài trên diện tích khoảng 8.000m². Một mặt khu compound ôm trọn rạch Bà Lào, mặt còn lại nương theo dòng kênh đào hiền hòa. Sông nước bao quanh hình thành “vùng đệm xanh” đắt giá, gìn giữ sự riêng tư, khép kín nhưng vẫn kết nối với nhịp sống đô thị.

Ốc đảo xanh Trellia Cove (Ảnh: Nam Long).

Khai thác tối đa lợi thế từ cảnh quan, Belt Collins - đơn vị tư vấn cảnh quan đã mang ý tưởng “rừng mưa nhiệt đới” vào Trellia Cove như một cách làm dày thêm chất sống sinh thái đặc trưng.

Những khoảng không rộng mở với nắng gió, cách lựa chọn và bố trí các tầng thực vật từ cây tầng cao phủ bóng mát, cây tầng thấp, dây leo và hoa lá nhiệt đới, tạo nên một miền thiên nhiên đa dạng và đặc sắc. Thiên nhiên không chỉ để nhìn ngắm, mà còn được cảm nhận bằng tất cả các giác quan, ươm mầm hạnh phúc từ mỗi khoảnh khắc giản dị thường nhật.

Là khu compound cuối cùng tại Mizuki Park, Trellia Cove nổi bật bởi ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ “tre” - loài cây quen thuộc trong văn hóa Việt. 3 tháp căn hộ Trellia Cove sở hữu đường nét hiện đại, thanh thoát, bố cục đối xứng và nhịp điệu chuyển động theo chiều dọc, như những thân tre vươn cao. Các khối tháp được bố trí theo hướng tối ưu tầm nhìn, đón nắng, gió tự nhiên cho từng căn hộ. Trong khi đó, ở mặt tiếp giáp kênh đào, chủ đầu tư quy hoạch 24 sản phẩm nhà phố liên kế, giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên.

Mọi góc không gian tại Trellia Cove đều hiện diện những tầng cây xanh, dây leo, hoa bốn mùa (Ảnh: Nam Long).

Bên ngoài không gian sống là tổ hợp những trải nghiệm phong phú. Hệ thống đường dạo bộ ven kênh, phòng gym hiện đại, sân thể thao đa năng hay hồ bơi trong xanh là không gian để duy trì lối sống khỏe mạnh. Vườn thiền, góc đọc sách, khu yoga được bố trí giữa thiên nhiên, mang đến những giây phút tĩnh tại. Cư dân nhí lớn lên cùng khoảng sân xanh mát, khu vui chơi đa sắc màu, sân chơi dân gian. Với gia đình đa thế hệ, các không gian như khu picnic gia đình, khu BBQ, công viên ven sông 3.500m2 sẽ là “chất xúc tác” cho những buổi sum họp thêm đầm ấm.

Với tư duy của những nhà kiến tạo đô thị chuyên nghiệp, nhà không chỉ là chốn an cư, đó còn là nơi lưu giữ, bồi đắp nếp sống gia đình, hun đúc tình thân - một “cội rễ” vững bền để thế hệ mai sau trưởng thành và vươn xa. Đó cũng là giá trị của tổ ấm mà Trellia Cove đã và đang kiến tạo từng ngày.